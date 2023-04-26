Что нужно, чтобы вернуться в Украину с детьми: список правил и документов

Мама с ребенком на железнодорожном вокзале во Львове. Фото: Униан

Большую часть украинцев, выехавших за границу из-за войны, составляют женщины с детьми. Недавно на праздники в страну вернулись многие беженцы. Юрист рассказал основные правила возвращения домой с детьми.

Об этом сообщает юрист чат-бота "Юридический советчик для ВПЛ" благотворительного фонда БФ "Право на защиту" Олег Голев для РБК-Украина.

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Правила возврата

"Правила пересечения государственной границы гражданами Украины устанавливают, что дети могут выезжать за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства. При этом нотариально удостоверенного согласия второго родителя не нужно", — отметил юрист Олег Голев.

Также он добавил, чтобы ребенку пересечь польскую границу и при этом не потерять статус временной защиты, нужно иметь загранпаспорт, ID-карту или свидетельство о рождении (в зависимости от какого документа ребенок впервые въезжал на территорию Польши) и оформленный PESEL UKR, своей очередь продолжительность выезда должна не превышать 1 месяц.

Возвращение из Украины в Польшу

Со стороны Украины действуют общие правила пересечения границы. Для этого маме с ребенком нужны:

свидетельство о рождении ребенка до 14 лет / паспорт гражданина Украины с 14 лет;

дополнительные документы, подтверждающие родственные связи с ребенком. Например, у матери и ребенка разные фамилии, и в таком случае дополнительно может понадобиться: свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака и т.п.;

загранпаспорт мамы;

загранпаспорт ребенка (не нужен исключительно при внесении информации о ребенке в загранпаспорт матери).

Выезд за границу без загранпаспорта возможен для лиц (женщин, детей и людей с инвалидностью), эвакуированных из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях.

"При этом решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы будет приниматься непосредственно в пункте пропуска. Если эти украинцы уже выезжали за границу по внутренним документам, во второй раз они не смогут пересечь границу при отсутствии загранпаспортов", — пояснил специалист благотворительного фонда "Право на защиту".

Кроме этого украинцы, которые возвращаются в Польшу, во время паспортного контроля должны сообщить пограничникам о въезде именно в связи с использованием права на временную защиту и предъявить при этом электронный документ Diia.pl.

Напомним, что с 10 мая в Украине начнется тестирование программы "Восстановление", которая предназначена для помощи людям, потерявшим жилье в результате войны, в ремонте и восстановлении своих домов.