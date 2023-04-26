Що потрібно, щоб повернутись в Україну з дітьми: перелік правил і документів

Мама з дитиною на залізничному вокзалі у Львові. Фото: Уніан

Більша частина українців, які виїхали за кордон через війну, складають жінки з дітьми. Нещодавно на свята в країну повернулося багато біженців. Юрист розказав основні правила повернення додому з дітьми.

Про це повідомляє юрист чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" благодійного фонду БФ "Право на захист" Олег Голєв для РБК-Україна.

Читайте також:

Правила повернення

"Правила перетинання державного кордону громадянами України встановлюють, що діти можуть виїжджати за межі України в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування. При цьому нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібно", — зауважив юрист Олег Голєв.

Також він додав, щоб дитині перетнути польський кордон і при цьому не втратити статус тимчасового захисту, потрібно мати закордонний паспорт, ID-картку чи свідоцтво про народження (залежно з яким документом дитина вперше в’їжджала на територію Польщі) та оформлений PESEL UKR, своєю чергою тривалість виїзду повинна не перевищувати 1 місяць.

Повернення з України в Польщу

Зазначається, що з боку України діють загальні правила перетину кордону. Для цього мамі з дитиною потрібні:

Свідоцтво про народження дитини до 14 років/ паспорт громадянина України із 14 років;

Додаткові документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною. Наприклад, у матері й дитини різні прізвища, і в такому випадку додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу тощо;

Закордонний паспорт мами;

Закордонний паспорт дитини (не потрібний виключно за умови внесення інформації про дитину до закордонного паспорта матері).

Виїзд за кордон без закордонного паспорта можливий для осіб (жінок, дітей та людей з інвалідністю), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій, у виключних випадках.

"При цьому рішення про надання дозволу на перетин державного кордону буде прийматися безпосередньо у пункті пропуску. Якщо ці українці вже виїжджали за кордон по внутрішніх документах, вдруге вони не зможуть перетнути кордон за відсутності закордонних паспортів", — пояснив фахівець благодійного фонду "Право на захист".

Крім цього українці, які повертаються до Польщі, під час паспортного контролю мають повідомити прикордонників про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити п ри цьому електронний документ Diia.pl.

Нагадаємо, що з 10 травня в Україні розпочнеться тестування програми "єВідновлення", яка призначена для допомоги людям, які втратили житло внаслідок війни, у ремонті та відновленні своїх будинків.