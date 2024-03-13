Школьников Украины приглашают на бесплатные курсы английского языка

Ученики в школе. Фото: Школьник

В начале полномасштабного вторжения Школа английского языка FLASH создала серию бесплатных обучающих курсов английского языка для детей. Этот проект получил название "Дети — будущее Украины", ведь команда школы прекрасно понимала, что таким образом позволяет детям достичь своих целей в будущем.

Главной целью проекта было не только дать знания, но и морально разгрузить детей, поднять их настроение, улучшить эмоциональную обстановку в условиях боевых действий и угрозы оккупации. Это достигалось и достигается благодаря авторской методике преподавания. Новый учебный материал представляется в виде игры, увлекательного приключения, к которому может приобщиться каждый.

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Авторы проекта отметили, что на уроках много живого общения. Цель проекта — показать как можно большему количеству детей, что английский — это просто и интересно.

За два года работы этого благотворительного проекта к нему присоединилось более 60 000 учеников со всей Украины и 5 стран Европы. В марте команда Школы FLASH планирует провести самый большой в истории проекта набор детей в группы для обучения. Так что не упустите эту возможность и регистрируйтесь уже сегодня.

Детям первого и второго классов предлагается обучение на курсе READING MASTER ELEMENTARY. Они будут изучать английский алфавит, основной звук каждой буквы и научатся читать простые слова. Этот курс станет отличной базой для дальнейшего изучения английского языка.

Детям третьего и четвертого классов предлагается обучение на курсе READING MASTER PROGRESSIVE. Изучим 36 правил чтения сложных буквосочетаний, которые не подаются в школьной программе. Это позволит детям улучшить навыки чтения и говорения. Также значительно увеличится их уверенность в себе.

Детям пятого и девятого классов предлагается обучение на курсе DOCTOR GRAMMAR. В течение этого курса дети старшей школы полностью изучат и закрепят грамматику 6 часов английского языка. Команда школы FLASH обещает, что это обучение расставит по полочкам и уберет "кашу" в голове по поводу грамматики английского языка. Поняв эти 6 главных времен, детям существенно легче будет выучить остальные.

Все учащиеся благотворительного проекта "Дети — будущее Украины" бесплатно получает онлайн уроки в группах и с преподавателем, доступ к интерактивной онлайн платформе для закрепления материала и выполнения домашних заданий, электронный учебник-тетрадь (распечатав который ребенок получает полноценное пособие с местами для заметок и словаря), сертификат о завершении обучения, дополнительные учебные материалы и сертификаты за активность и вовлеченность.

Даже после завершения онлайн курса выпускники проекта могут присоединиться к телеграм-каналу, где ежедневно ответственный преподаватель публикует полезную учебную информацию, видео, викторины, опросы, новости о новых курсах и обучении.

Объявления о курсах английского. Фото: Школа английского языка FLASH

Отзыв о курсах английского. Фото: Школа английского языка FLASH

Отзыв о курсах английского. Фото: Школа английского языка FLASH

Для регистрации достаточно только перейти на сайт проекта https://flashstudies.net/futureofukraine?utm_source=veb1, заполнить форму и выбрать удобное для обучения расписание.

Если среди читателей этой статьи есть руководители образовательных организаций, департаментов образования, представители СМИ, благотворительных организаций и просто не безразличны к таким проектам люди, руководитель проекта Виктория приглашает вас к длительному сотрудничеству. Связаться с ней можно по электронному адресу [email protected].