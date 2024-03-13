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Школярів України запрошують на безкоштовні курси англійської мови

13 березня 2024 17:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Школярів України запрошують на безкоштовні курси англійської мови
Учні у школі. Фото: Школяр
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

​На початку повномасштабного вторгнення Школа англійської мови FLASH створила серію безкоштовних навчальних курсів англійської мови для дітей. Цей проєкт отримав назву "Діти — майбутнє України", адже команда школи чудово розуміла, що таким чином дає дітям змогу досягти своїй цілей у майбутньому.

Головною метою проєкту було не лише дати знання, а й морально розвантажити дітей, підняти їх настрій, покращити емоційний стан в умовах бойових дій та загрози окупації. Це досягалось і досягається завдяки авторській методиці викладання. Новий навчальний матеріал подається у вигляді гри, захопливої пригоди, до якої може долучитися кожен.

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Автори проєкту зазначили, що на уроках багато живого спілкування. Наразі ціль проєкту — показати якомога більшій кількості дітей, що англійська — це просто і цікаво.

За два роки роботи цього благодійного проєкту, до нього приєдналось більше 60 000 учнів з усієї України та 5 країн Європи. У березні команда Школи FLASH планує провести найбільший в історії проєкту набір діток у групи для навчання. Тож не пропустіть цю можливість та реєструйтесь вже сьогодні. 

Дітям першого і другого класів пропонується навчання на курсі READING MASTER ELEMENTARY. Вони вивчатимуть англійську абетку, основний звук кожної літери та навчаться читати прості слова. Цей курс стане чудовою базою для подальшого вивчення англійської мови. 

Дітям третього і четвертого класів пропонується навчання на курсі READING MASTER PROGRESSIVE. Вивчимо 36 правил читання складних буквосполучень, які не подаються у шкільній програмі. Це дозволить дітям покращити навички читання та говоріння. Також значно збільшиться їх упевненість у собі. 

Дітям п'ятого і дев'ятого класів пропонується навчання на курсі DOCTOR GRAMMAR. Протягом цього курсу діти старшої школи повністю вивчать та закріплять граматику 6 часів англійської мови. Команда школи FLASH обіцяє, що це навчання розставить по поличкам та прибере "кашу" у голові щодо граматики англійської мови. Зрозумівши ці 6 основних часів, дітям значно легше буде вивчити інші.

Усі учні благодійного проєкту  "Діти — майбутнє України" безкоштовно отримує  онлайн уроки у групах та з викладачем, доступ до інтерактивної онлайн платформи для закріплення матеріалу та виконання домашніх завдань, електронний підручник-зошит (роздрукувавши який, дитина отримує повноцінний посібник з місцями для нотатків та словника), сертифікат про завершення навчання, додаткові навчальні матеріали та сертифікати за активність та залученість.є

Навіть після завершення онлайн курсу випускники проєкту мають можливість приєднатись до телеграм-каналу, де щодня відповідальний викладач публікує корисну навчальну інформацію, відео, вікторини, опитування, новини щодо нових курсів та навчання. 

Школярів України запрошують на безкоштовні курси англійської мови - фото 1
Оголошення про курси англійської. Фото: Школа англійської мови FLASH
Школярів України запрошують на безкоштовні курси англійської мови - фото 2
Відгук про курси англійської. Фото: Школа англійської мови FLASH
Школярів України запрошують на безкоштовні курси англійської мови - фото 3
Відгук про курси англійської. Фото: Школа англійської мови FLASH

Для реєстрації достатньо лише перейти на сайт проєкту https://flashstudies.net/futureofukraine?utm_source=veb1, заповнити форму та обрати зручний для навчання розклад. 

Якщо серед читачів цієї статті є керівники освітніх організацій, департаментів освіти, представники ЗМІ, благодійних організацій та просто не байдужі до таких проєктів люди, керівниця проєкту Вікторія запрошує вас до тривалої співпраці. Зв’язатися з нею можна за електронною адресою [email protected].

діти
навчання
Україна
англійська мова
школа

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