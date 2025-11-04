Почему стоит сходить на шоу "Потяг у дива" — рецензия

Шоу "Потяг у дива". Фото: пресс-релиз

В Киеве презентовали новое хореографически-цирковое шоу "Потяг у дива". Это история, которая превратит обычный вечер в путешествие мечтами.

Новини.LIVE побывали на премьере.

Почему стоит увидеть шоу "Потяг у дива"?

Это история, которая напоминает атмосферу романов Рэнсома Риггза "Дом странных детей". Четыре воспитанницы приюта госпожи Крук отправляются на поиски похищенной игрушки Зайчонка. У каждой из девочек есть своя игрушка-тотем, которая символизирует надежду на лучшее будущее. Героев ждут настоящие чудеса.

"Моя героиня застенчивая. Она испугана, потому что она не понимает, куда она попала. С ней всегда ее маленький талисман — Зайчонок. Эта игрушка является для нее надеждой, что в конце все будет хорошо", — рассказывает артистка шоу Ангелина Ярош.

Героиня Ангелины прощается с Зайчонком. Фото: пресс-релиз

Сыграть детей — стало самой сложной задачей для артистов. Найти детскую мимику, пластику, приобрести беззаботность и избавиться от серьезной, взрослой натуры.

Шоу "Потяг у дива" показали в Киеве. Фото: пресс-релиз

Собрать труппу для шоу тоже было не просто. По словам СЕО Stage Show Олега Критского, приглашали цирковых артистов из-за рубежа.

"Мы разработали графику и костюмы полностью с нуля. Весь саундтрек, который звучит на протяжении шоу — оригинальный от MONATIK. Наша цель, что наши гости, которые купили билет на шоу, на этот час забыли обо всех своих проблемах и получили максимально положительные эмоции", — делится СЕО Stage Show Олег Критский.

Сценография шоу "Потяг у дива" Фото: пресс-релиз

Четырнадцать талантливых артистов, интерактив и незабываемая сценография создает для зрителя эффект присутствия. Будто каждый из зала проживает историю детей из приюта вместе с ними.

"Идея в том, что каждый должен понять, что перебороть даже самый сильный страх помогут только те люди, которые рядом и верят в нас. И поддержка друг друга — это самая сильная сила, которая сможет помочь преодолеть страх", — рассказал нам режиссер-постановщик Роман Дмитрик.

MONATIK спел саундтрек в шоу "Потяг у дива". Фото: пресс-релиз

Шоу "Потяг у дива" уже отправилось во всеукраинский тур. Они посетят 9 городов, однако это только начало пути. Режиссер Роман Дмитрик мечтает показать цирково-хореографическое представление и за границей, а мечтам свойственно сбываться.

Интерактив в шоу "Потяг у дива"". Фото: пресс-релиз

