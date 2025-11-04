Чому варто сходити на шоу "Потяг у дива" — рецензія

Шоу "Потяг у дива". Фото: пресреліз

У Києві презентували нове хореографічно-циркове шоу "Потяг у дива". Це історія, яка перетворить звичайний вечір у подорож мріями.

Новини.LIVE побували на прем'єрі.

Чому варто побачити шоу "Потяг у дива"?

Це історія, яка нагадує атмосферу романів Ренсома Ріґґза "Дім дивних дітей". Чотири вихованки притулку пані Крук вирушають на пошуки викраденої іграшки Зайченя. У кожної з дівчаток є своя іграшка-тотем, яка символізує надію на краще майбутнє. На героїв чекають справжні дива.

"Моя героїня сором'язлива. Вона злякана, тому що вона не розуміє, куди вона потрапила. З нею завжди її маленький талісман — Зайченя. Ця іграшка є для неї надією, що наприкінці все буде добре", — розповідає артистка шоу Ангеліна Ярош.

Героїня Ангеліни прощається з Зайченям. Фото: пресреліз

Зіграти дітей — стало найскладнішим завданням для артистів. Віднайти дитячу міміку, пластику, набути безтурботності і позбутися серйозної, дорослої натури.

Шоу "Потяг у дива" показали у Києві. Фото: пресреліз

Зібрати трупу для шоу теж виявилось не просто. Зі слів СЕО Stage Show Олега Критського, запрошували циркових артистів з-за кордону.

"Ми розробили графіку та костюми повністю з нуля. Весь саундтрек, який звучить протягом шоу — оригінальний від MONATIK. Наша мета, що наші гості, які купили квиток на шоу, на цю годину забули про всі свої проблеми і отримали максимально позитивні емоції", — ділиться СЕО Stage Show Олег Критський.

Сценографія шоу "Потяг у дива". Фото: пресреліз

Чотирнадцять талановитих артистів, інтерактив та незабутня сценографія створює для глядача ефект присутності. Ніби кожен з зали проживає історію діток з притулку разом з ними.

"Ідея в тому, що кожен має зрозуміти, що перебороти навіть найсильніший страх, з яким ми зустрічалися в житті, допоможуть тільки люди, які поряд і вірять у нас. І підтримка один одного — це найсильніша сила, яка зможе допомогти перебороти всі труднощі на шляху", — розповів нам режисер-постановник Роман Дмитрик.

MONATIK заспівав саундтрек у шоу "Потяг у дива". Фото: пресреліз

Шоу "Потяг у дива" вже вирушило у всеукраїнський тур. Вони відвідають 9 міст, однак це лише початок шляху. Режисер Роман Дмитрик мріє показати цирково-хореографічну виставу і з-за кордоном, а мріям властиво здійснюватись.

Інтерактив у шоу "Потяг у дива". Фото: пресреліз

