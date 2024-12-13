Абдоминальный жгут от "СИЧ Украина" — инновация для фронта

Наложение турникета. Фото: пресс-служба

К своему 10-летию крупнейший украинский производитель турникетов "СИЧ Украина" представил премьеру документального фильма, где впервые раскрыли детали производства. Кроме того, компания показала новый продукт для украинского рынка — абдоминальный жгут.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "СИЧ Украина" в пятницу, 13 декабря.

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Новый абдоминальный жгут компании "СИЧ Украина"

За 10 лет работы компания "СИЧ Украина" обеспечила фронт более миллионом турникетов. Если в первый год речь шла об изготовлении около 100 единиц товара в месяц, то сегодня число в разы больше — более 100 тысяч единиц в месяц. Украинские бойцы получили бесплатно более чем 100 тысяч повязок SiCh-Bandage и 30 тысяч турникетов SICH. Всю продукцию компания разрабатывала с нуля.

"Занимаясь волонтерской деятельностью, мы поняли, что у Украины должен быть собственный инструмент и не зависеть от зарубежных поставок. Так родился наш бизнес, и на свое 10-летие мы можем уверенно сказать, что нам удалось", — отмечает основатель компании Александр Гадомский.

Основатель компании "СИЧ Украина" Александр Гадомский. Фото: пресс-служба

Компания учла потребности военных на фронте и выпустила новую продукцию. Речь идет об абдоминальном жгуте, который можно накладывать на тонкие конечности диаметром от 5 см. Этот турникет является максимально универсальным, ведь стандартный жгут нельзя накладывать на тонкие конечности. Новые турникеты подтвердили свою надежность не только в Украине, но и получили высокую оценку партнеров из Германии.

"SICH-Tourniquet попал официально в армию не сразу, это был трудный путь. Но наконец качество, надежность и умеренная цена по сравнению с зарубежными кровоостанавливающими турникетами победили. Наш турникет — это не просто украинское изделие, а символ надежности, который становится частью международной истории В настоящее время мы работаем по заказу Германии. Они признали наш продукт, доверяют и уже достаточно долго системно работают с нами: закупают наши турникеты, формируют аптечки и передают ВСУ как поддержку со стороны ФРГ", — сообщил Александр Гадомский.

Абдоминальный жгут. Фото: пресс-служба

Компания продолжает развиваться, сохраняя верность своей миссии — спасать жизнь. Сегодня "СИЧ Украина" — крупнейший украинский производитель турникетов и имеет все шансы стать мировым лидером в этой области.

Напомним, во Львове проводят учения с основ гражданской защиты и домедицинской помощи. Участников учат накладывать турникеты, обращаться с оружием и оказывать помощь людям, которым стало плохо.

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