Абдомінальний джгут від "СІЧ Україна" — інновація для фронту

Накладання турнікета. Фото: пресслужба

До свого 10-річчя найбільший український виробник турнікетів "СІЧ Україна" презентував прем'єру документального фільму, де вперше розкрили деталі виробництва. Крім того, компанія представила новий продукт для українського ринку — абдомінальний джгут.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "СІЧ Україна" у п'ятницю, 13 грудня.

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Новий абдомінальний джгут компанії "СІЧ Україна"

За 10 років роботи компанія "СІЧ Україна" забезпечила фронт понад мільйоном турнікетів. Якщо у перший рік йшлося про виготовлення близько 100 одиниць товару на місяць, то сьогодні число у рази більше — до понад 100 тисяч одиниць в місяць. Українські бійці отримали безкоштовно понад 100 тисяч пов'язок SiCh-Bandage та 30 тисяч турнікетів SICH. Всю продукцію компанія розробляла з нуля.

"Займаючись волонтерською діяльністю, ми зрозуміли, що Україна повинна мати власний інструмент і не залежати від закордонних постачань. Так народився наш бізнес, і на своє 10-річчя ми можемо впевнено сказати, що нам вдалось", — зазначає засновник компанії Олександр Гадомський.

Засновник компанії "СІЧ Україна" Олександр Гадомський. Фото: пресслужба

Компанія врахувала потреби військових на фронті та випустила нову продукцію. Йдеться про абдомінальний джгут, який можна накладати на тонкі кінцівки діаметром від 5 см. Цей турнікет є максимально універсальним, адже стандартний джгут не можна накладати на тонкі кінцівки. Нові турнікети підтвердили свою надійність не лише в Україні, а й отримали високу оцінку від партнерів з Німеччини.

"SICH-Tourniquet потрапив офіційно у військо не одразу, це був важкий шлях. Та зрештою якість, надійність і помірна ціна порівняно із закордонними кровоспинними турнікетами перемогли. Наш турнікет — це не просто український виріб, а символ надійності, який стає частиною міжнародної історії. Наразі ми працюємо на замовлення Німеччини. Вони визнали наш продукт, довіряють та вже досить довго системно працюють з нами: закуповують наші турнікети, формують аптечки і передають ЗСУ як підтримку з боку ФРН", — повідомив Олександр Гадомський.

Абдомінальний джгут. Фото: пресслужба

Компанія продовжує розвиватися, зберігаючи вірність своїй місії — рятувати життя. Сьогодні "СІЧ Україна" є найбільшим українським виробником турнікетів та має всі шанси стати світовим лідером у цій галузі.

Нагадаємо, у Львові проводять навчання з основ цивільного захисту та домедичної допомоги. Учасників навчають накладати турнікети, поводитися зі зброєю та надавати допомогу людям, яким стало зле.

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