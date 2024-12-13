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"СІЧ Україна" розробила новий тип турнікетів для військових

13 грудня 2024 23:17
Ольга Антоновська - редактор
Абдомінальний джгут від "СІЧ Україна" — інновація для фронту
Накладання турнікета. Фото: пресслужба
Ольга Антоновська - редактор

До свого 10-річчя найбільший український виробник турнікетів "СІЧ Україна" презентував прем'єру документального фільму, де вперше розкрили деталі виробництва. Крім того, компанія представила новий продукт для українського ринку — абдомінальний джгут.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "СІЧ Україна" у п'ятницю, 13 грудня.

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Новий абдомінальний джгут компанії "СІЧ Україна"

За 10 років роботи компанія "СІЧ Україна" забезпечила фронт понад мільйоном турнікетів. Якщо у перший рік йшлося про виготовлення близько 100 одиниць товару на місяць, то сьогодні число у рази більше — до понад 100 тисяч одиниць в місяць. Українські бійці отримали безкоштовно понад 100 тисяч пов'язок SiCh-Bandage та 30 тисяч турнікетів SICH. Всю продукцію компанія розробляла з нуля.

"Займаючись волонтерською діяльністю, ми зрозуміли, що Україна повинна мати власний інструмент і не залежати від закордонних постачань. Так народився наш бізнес, і на своє 10-річчя ми можемо впевнено сказати, що нам вдалось", — зазначає засновник компанії Олександр Гадомський.

Олександр Гадомський "СІЧ Україна"
Засновник компанії "СІЧ Україна" Олександр Гадомський. Фото: пресслужба

Компанія врахувала потреби військових на фронті та випустила нову продукцію. Йдеться про абдомінальний джгут, який можна накладати на тонкі кінцівки діаметром від 5 см. Цей турнікет є максимально універсальним, адже стандартний джгут не можна накладати на тонкі кінцівки. Нові турнікети підтвердили свою надійність не лише в Україні, а й отримали високу оцінку від партнерів з Німеччини.

"SICH-Tourniquet потрапив офіційно у військо не одразу, це був важкий шлях. Та зрештою якість, надійність і помірна ціна  порівняно із закордонними кровоспинними турнікетами перемогли. Наш турнікет — це не просто український виріб, а символ надійності, який стає частиною міжнародної історії. Наразі ми працюємо на замовлення Німеччини. Вони визнали наш продукт, довіряють та вже досить довго системно працюють з нами: закуповують наші турнікети, формують аптечки і передають ЗСУ як підтримку з боку ФРН", — повідомив Олександр Гадомський.

Новий турнікет "Січ Україна"
Абдомінальний джгут. Фото: пресслужба

Компанія продовжує розвиватися, зберігаючи вірність своїй місії — рятувати життя. Сьогодні "СІЧ Україна" є найбільшим українським виробником турнікетів та має всі шанси стати світовим лідером у цій галузі.

Нагадаємо, у Львові проводять навчання з основ цивільного захисту та домедичної допомоги. Учасників навчають накладати турнікети, поводитися зі зброєю та надавати допомогу людям, яким стало зле.

Мінсоцполітики України підвищило граничні ціни на високофункціональні протези для нижніх кінцівок, які держава безкоштовно надає ветеранам. Відома вартість протезів та максимальна ціна, яку може покрити держава.

компанії допомога виробництво поранення військовослужбовці фронт

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