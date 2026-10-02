Сифилис в Украине: почему официальная статистика не отражает всех случаев

Пресс-конференция AHF Украина в Киеве. Фото: AHF Украина

В Украине официально регистрируются тысячи случаев сифилиса, однако реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно больше. Болезнь нередко протекает бессимптомно, из-за чего люди годами могут не подозревать о заражении и передавать инфекцию партнерам.

Об этом говорили врачи, представители общественных организаций и AHF Украина во время пресс-конференции в Киеве 2 октября, передает Новини.LIVE.

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Врачи, общественные организации и AHF Украина о скрытой эпидемии сифилиса

Сифилис часто протекает без симптомов, поэтому человек может годами не знать о наличии инфекции и передавать её партнёрам. Из-за этого официальная статистика отражает лишь часть реальной картины. Об этом шла речь на пресс-конференции AHF Украина в Киеве.

В мероприятии приняли участие Ярослава Лопатина, глава представительства Фонда АНТИСПИД США в Украине, Ангелина Дунаева, врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук, Евгений Скляренко, руководитель организации "Вернись к мирной жизни", ветеран российско-украинской войны, и Татьяна Лебедь, директор ВОНЖ "ВОНА".

В 2024 году в Украине зарегистрировали 2 101 случай сифилиса, или 5,12 на 100 тысяч населения. Это на 21% больше, чем годом ранее, когда было 1 738 случаев. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава.

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За январь — июль 2026 года зарегистрировано 886 случаев против 1 049 за тот же период 2025 года. Формально это на 15,5% меньше. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов: количество зарегистрированных случаев зависит от того, сколько людей проходят тестирование и имеют ли они доступ к врачу.

"Эти цифры отражают только тех, кого мы выявили. По данным ВОЗ, значительная часть инфекций остается недиагностированной, поскольку сифилис может протекать бессимптомно. Поэтому главный вопрос не только в том, сколько случаев зарегистрировано, но и в том, сколько мы до сих пор не видим", — говорит Ярослава Лопатина.

Ярослава Лопатина, глава представительства Фонда АНТИСНИД США в Украине. Фото: AHF Украина

Что видят врачи

"Сегодня сифилис все чаще выявляют случайно: во время обследования перед операцией, у беременных или когда человек обращается с совершенно другой жалобой. Пациент может чувствовать себя здоровым и не подозревать о наличии инфекции. Именно поэтому значительная часть случаев диагностируется уже на поздних стадиях, когда лечение длится дольше, а риск осложнений выше", — объясняет Ангелина Дунаева, врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук.

Ангелина Дунаева, врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук. Фото: AHF Украина

Европа: самый высокий показатель за десять лет

В ЕС сифилис тоже не отступает. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году 29 стран ЕС/ЕЭЗ сообщили о 45 577 подтвержденных случаях, или 10,8 на 100 тысяч населения. Это на 11% больше, чем в 2023 году, и более чем вдвое больше, чем в 2014 году.

Чаще всего болеют мужчины в возрасте 25–34 лет: около 46 случаев на 100 тысяч. При этом с 2021 года заболеваемость растет среди гетеросексуальных мужчин и женщин всех взрослых возрастных групп. То есть инфекция давно не ограничивается отдельными группами риска. Сравнивать украинские цифры с европейскими напрямую нельзя, поскольку системы эпиднадзора, полнота и детализация данных различаются.

Самый тревожный сигнал: младенцы

Число случаев врожденного сифилиса в ЕС/ЕЭЗ за год выросло почти вдвое: с 78 до 140. По оценкам ВОЗ, в 2022 году в мире было около 700 тысяч таких случаев, связанных примерно с 390 тысячами неблагоприятных исходов беременности. Этот показатель считается одним из самых чувствительных индикаторов того, успевает ли медицинская система своевременно обследовать и пролечить беременных.

Чего не видно в украинских данных

Украина регулярно публикует общее количество случаев, но этого недостаточно, чтобы понять, где и как передается инфекция.

"В открытых данных не хватает детализации: по возрасту, полу, регионам, стадии заболевания, путям передачи, случаям среди беременных и врожденному сифилису. Именно эти данные позволяют понять, где, среди кого и при каких условиях передается инфекция, и соответственно планировать профилактику и лечение", — подчеркивает Ярослава Лопатина.

Стыд и страх мешают больше, чем сама болезнь

Отдельное препятствие для тестирования — стигма. Люди боятся осуждения и откладывают визит к врачу, пока инфекция не вызовет осложнений. Острее всего это ощущают те, кто уже сталкивался с предвзятым отношением.

"Женщины, которые употребляют или употребляли наркотики, боятся сдавать тест. Они боятся, что их личность раскроют и общество этого не примет. Поэтому так важен подход «равный — равному»: когда с женщиной разговаривает та, кто сама прошла этот путь, появляются доверие и взаимопонимание, а с ними и готовность пройти тестирование. И нужно гораздо больше информировать: женщины должны знать симптомы сифилиса, чтобы не пропустить инфекцию", — говорит Татьяна Лебедь, директор ВОНЖ "ВОНА".

Татьяна Лебедь, директор ВОНЖ «ВОНА». Фото: AHF Украина

"О сифилисе до сих пор стесняются говорить, и именно это мешает людям вовремя пройти обследование. Мы работаем с ветеранами и их семьями и видим: когда с человеком разговаривают на равных и без осуждения, он готов пройти тест. Наша организация поддерживает тех, кто к нам обращается, и вместе с партнерами направляет их на тестирование и лечение. Профилактика начинается с откровенного разговора", — добавляет Евгений Скляренко, руководитель организации "Вернись к мирной жизни", ветеран российско-украинской войны.

Евгений Скляренко, руководитель организации "Вернись к мирной жизни", ветеран российско-украинской войны. Фото: AHF Украина

Кому стоит пройти обследование

Сифилис передается во время вагинального, анального и орального секса. Отсутствие симптомов инфекции не исключает её наличия. Тест стоит сделать тем, кто:

имеет нового или нескольких сексуальных партнеров;

имел незащищенный половой контакт;

имел контакт с партнером, у которого диагностировали сифилис;

планирует беременность или уже беременна.

"Сифилис излечим, если его вовремя диагностировать и правильно пролечить. Но перенесенная инфекция не формирует пожизненного иммунитета, поэтому человек может заразиться повторно. Поэтому мы призываем регулярно проходить тестирование, даже если нет никаких симптомов", — подытоживает Ярослава Лопатина.

Где пройти тестирование бесплатно

AHF Украина приглашает всех желающих пройти тестирование на сифилис бесплатно и конфиденциально.

Экспресс-тест занимает 15 минут. Пройти его можно в центрах AHF:

Киев, Wellness Center Kyiv: ул. Василия Липкивского, 1, ежедневно 08:00–20:00, тел. +38 (050) 384-99-66

Киев, Test & Treat Clinic: ул. Шота Руставели, 15Б, пн–пт 9:00–17:00, тел. +38 (050) 505-08-70

Одесса, Wellness Center Odesa: ул. Большая Арнаутская, 44, вт–сб 9:00–17:00, тел. +38 (050) 493-56-65

Львов, AHF Checkpoint Lviv: ул. Антоновича, 20, пн–пт 9:30–20:00, сб 11:00–14:00, тел. +38 (099) 109-29-92

Подробнее о симптомах, путях передачи и лечении сифилиса, а также о том, что делать, если тест положительный: https://ahf-syphilis.netlify.app

AHF (AIDS Healthcare Foundation) — крупнейшая в мире некоммерческая организация, оказывающая медицинскую помощь людям с ВИЧ. В Украине AHF работает с 2009 года и обеспечивает медицинскую помощь десяткам тысяч людей, живущих с ВИЧ, через сеть партнерских учреждений по всей стране, а также через собственные клиники в Одессе и Киеве.

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