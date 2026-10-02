Сифіліс в Україні: чому офіційна статистика не показує всіх випадків

Пресконференція AHF Україна в Києві. Фото: AHF Україна

В Україні офіційно реєструють тисячі випадків сифілісу, однак реальні масштаби інфекції можуть бути значно більшими. Хвороба нерідко має безсимптомний перебіг, через що люди роками можуть не знати про зараження та передавати інфекцію партнерам.

Про це говорили лікарі, представники громадських організацій та AHF Україна під час пресконференції в Києві 2 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Лікарі, громадські організації та AHF Україна про приховану епідемію сифілісу

Сифіліс часто перебігає без симптомів, тому людина може роками не знати про інфекцію та передавати її партнерам. Через це офіційна статистика показує лише частину реальної картини. Про це йшлося на пресконференції AHF Україна в Києві.

У заході взяли участь Ярослава Лопатіна, Голова Представництва Фундації АНТИСНІД США в Україні, Ангеліна Дунаєва, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук, Євген Скляренко, керівник організації "Повернись до мирного життя", ветеран російсько-української війни, та Тетяна Лебедь, директорка ВОНЖ "ВОНА".

У 2024 році в Україні зареєстрували 2 101 випадок сифілісу, або 5,12 на 100 тисяч населення. Це на 21% більше, ніж роком раніше, коли було 1 738 випадків. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я МОЗ.

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За січень — липень 2026 року зареєстровано 886 випадків проти 1 049 за той самий період 2025-го. Формально це на 15,5% менше. Проте експерти застерігають від поспішних висновків: кількість зареєстрованих випадків залежить від того, скільки людей тестується і чи мають вони доступ до лікаря.

"Ці цифри показують лише тих, кого ми виявили. За даними ВООЗ, значна частина інфекцій залишається недіагностованою, бо сифіліс може перебігати без симптомів. Тому головне питання не лише в тому, скільки випадків зареєстровано, а в тому, скількох ми досі не бачимо", — каже Ярослава Лопатіна.

Ярослава Лопатіна, Голова Представництва Фундації АНТИСНІД США в Україні.Фото: AHF Україна

Що бачать лікарі

"Сьогодні сифіліс дедалі частіше виявляють випадково: під час обстеження перед операцією, у вагітних або коли людина звертається зовсім з іншою скаргою. Пацієнт може почуватися здоровим і не підозрювати про інфекцію. Саме тому значна частина випадків діагностується вже на пізніших стадіях, коли лікування триваліше, а ризик ускладнень вищий", — пояснює Ангеліна Дунаєва, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук.

Ангеліна Дунаєва, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук. Фото: AHF Україна

Європа: найвищий показник за десять років

У ЄС сифіліс теж не відступає. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), у 2024 році 29 країн ЄС/ЄЕЗ повідомили про 45 577 підтверджених випадків, або 10,8 на 100 тисяч населення. Це на 11% більше, ніж у 2023-му, і більш ніж удвічі більше, ніж у 2014-му.

Найчастіше хворіють чоловіки 25–34 років: близько 46 випадків на 100 тисяч. Водночас із 2021 року захворюваність зростає серед гетеросексуальних чоловіків і жінок усіх дорослих вікових груп. Тобто інфекція давно не обмежується окремими групами ризику. Порівнювати українські цифри з європейськими напряму не можна, бо системи епіднагляду, повнота й деталізація даних різні.

Найбільш тривожний сигнал: немовлята

Кількість випадків вродженого сифілісу в ЄС/ЄЕЗ за рік зросла майже вдвічі: з 78 до 140. За оцінками ВООЗ, у 2022 році у світі було близько 700 тисяч таких випадків, пов'язаних приблизно з 390 тисячами несприятливих наслідків вагітності. Цей показник вважають одним із найчутливіших індикаторів того, чи встигає медична система вчасно протестувати й пролікувати вагітних.

Чого не видно в українських даних

Україна регулярно публікує загальну кількість випадків, але цього замало, щоб зрозуміти, де і як передається інфекція.

"У відкритих даних бракує деталізації: за віком, статтю, регіонами, стадією захворювання, шляхами передачі, випадками серед вагітних і вродженим сифілісом. Саме ці дані дають змогу зрозуміти, де, серед кого і за яких умов передається інфекція, і відповідно планувати профілактику та лікування", — наголошує Ярослава Лопатіна.

Сором і страх заважають більше, ніж сама хвороба

Окрема перешкода для тестування — стигма. Люди бояться осуду й відкладають візит до лікаря, поки інфекція не дасть ускладнень. Найгостріше це відчувають ті, хто вже стикався з упередженим ставленням.

"Жінки, які вживають або вживали наркотики, бояться тестуватися. Вони бояться, що їхню особу розкриють і суспільство цього не прийме. Тому так важливий підхід "рівний — рівному": коли з жінкою говорить та, хто сама пройшла цей шлях, з'являються довіра і стосунки, а з ними й готовність перевіритися. І треба значно більше інформувати: жінки мають знати симптоми сифілісу, щоб не пропустити інфекцію", — каже Тетяна Лебедь, директорка ВОНЖ "ВОНА".

Тетяна Лебедь, директорка ВОНЖ "ВОНА". Фото: AHF Україна

"Про сифіліс досі соромляться говорити, і саме це заважає людям вчасно перевіритися. Ми працюємо з ветеранами та їхніми родинами й бачимо: коли з людиною розмовляють на рівних і без осуду, вона готова пройти тест. Наша організація підтримує тих, хто до нас звертається, і разом із партнерами направляє їх на тестування та лікування. Профілактика починається з відвертої розмови", — додає Євген Скляренко, керівник організації "Повернись до мирного життя", ветеран російсько-української війни.

Євген Скляренко, керівник організації "Повернись до мирного життя", ветеран російсько-української війни. Фото: AHF Україна

Кому варто перевіритися

Сифіліс передається під час вагінального, анального та орального сексу. Відсутність симптомів інфекції не виключає. Тест варто зробити тим, хто:

має нового або кількох сексуальних партнерів;

мав незахищений сексуальний контакт;

мав контакт із партнером, у якого діагностували сифіліс;

планує вагітність або вже вагітна.

"Сифіліс виліковний, якщо його вчасно діагностувати і правильно пролікувати. Але перенесена інфекція не формує довічного імунітету, тож людина може інфікуватися повторно. Тому ми закликаємо регулярно тестуватися, навіть якщо немає жодних симптомів", — підсумовує Ярослава Лопатіна.

Де пройти тестування безкоштовно

AHF Україна запрошує всіх охочих перевіритися на сифіліс безкоштовно та конфіденційно.

Швидкий тест займає 15 хвилин. Пройти його можна у центрах AHF:

Київ, Wellness Center Kyiv: вул. Василя Липківського, 1, щодня 08:00–20:00, тел. +38 (050) 384-99-66

Київ, Test & Treat Clinic: вул. Шота Руставелі, 15Б, пн–пт 9:00–17:00, тел. +38 (050) 505-08-70

Одеса, Wellness Center Odesa: вул. Велика Арнаутська, 44, вт–сб 9:00–17:00, тел. +38 (050) 493-56-65

Львів, AHF Checkpoint Lviv: вул. Антоновича, 20, пн–пт 9:30–20:00, сб 11:00–14:00, тел. +38 (099) 109-29-92

Більше про симптоми, шляхи передачі та лікування сифілісу, а також що робити, якщо тест позитивний: https://ahf-syphilis.netlify.app

AHF (AIDS Healthcare Foundation) — найбільша у світі неприбуткова організація, що надає медичну допомогу людям з ВІЛ. В Україні AHF працює з 2009 року та забезпечує медичний догляд для десятків тисяч людей, які живуть з ВІЛ, через мережу партнерських закладів по всій країні, а також через власні клініки в Одесі та Києві.

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