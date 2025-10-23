SIGMA+ объявила четыре объекта BUD development для достройки

Директор по продажам компании SIGMA+ Ольга Арбузова, СЕО SIGMA+ Анна Лаевская и заместитель директора ассоциации "BUD development" Надежда Засенко. Фото: SIGMA+

SIGMA+ объявила первые четыре объекта BUD development для достройки и инвестиционные планы на 200 миллионов долларов.

Инжинирингово-консалтинговая компания SIGMA+ уже начала аудит четырех жилых комплексов, которые станут первыми в программе достройки и ввода в эксплуатацию, а именно:

Symbol (Лукьяновка),

ЖК SALUT! (Соломенский район),

ARSENAL House (Печерск),

ЖК OASIS (Подол).

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила CEO SIGMA+ Анна Лаевская.

Представители SIGMA+ во время пресс-конференции. Фото: SIGMA+

"Для Украины сегодня важно показывать, что мы способны строить ответственно, эффективно и с учетом всех современных стандартов. Каждый завершенный и введенный в эксплуатацию объект — это не только выполненные обязательства и квадратные метры, а рабочие места, налоги, стабильность и уверенность в будущем. Все объекты BUD development имеют достаточные товарные остатки и размер дебиторской задолженности для того, чтобы обеспечить доход и прибыль для будущего инвестора", — отметила она.

СЕО SIGMA+ Анна Лаевская во время пресс-конференции. Фото: SIGMA+

Первым шагом станет проведение аудита указанных объектов, чтобы детально оценить состояние строительства, определить реальные сроки завершения и объемы необходимого финансирования. После аудита будет сформирована дорожная карта восстановления каждого комплекса, которая будет официально презентована существующим инвесторам.

"Наша цель — создать новую культуру ответственного строительства. Мы работаем для того, чтобы каждая гривна или доллар инвестора были вложены эффективно, а украинцы получили качественное и безопасное жилье вовремя", — подчеркнула CEO SIGMA+.

Следующим этапом станет привлечение инвестиций и завершение строительства начатых объектов. В центре внимания компании — партнерство с международными инвесторами и фондами, готовыми вкладывать в восстановление украинских городов.

"Несмотря на войну, мы наблюдаем рост интереса международных инвесторов к украинскому рынку благодаря его потенциалу и прибыльности. Планы компании SIGMA+ достаточно амбициозны: мы уже ведем переговоры и прогнозируем привлечение более 200 миллионов долларов инвестиций на украинский рынок в течение 2026 года", — рассказала Анна Лаевская.

Соответственно, в следующем году SIGMA+ планирует присоединиться к работе над проектами площадью более 500 000 м². А уже в 2030 году достичь объема в 1 млн м².

Директор по продажам компании SIGMA+ Ольга Арбузова, фото: SIGMA+

"Параллельно с техническим аудитом мы обновляем стратегию маркетинга и продаж. Наша цель — сделать коммуникацию с инвесторами и покупателями более открытой, современной и ориентированной на доверие. Мы внедряем новые инструменты аналитики, цифровые решения. Нам важно, чтобы наш продукт и коммерческое предложение соответствовали реальному запросу рынка и потребностям покупателя. Именно поэтому мы разрабатываем отдельные программы рассрочки, а также модели сотрудничества с банками, которые позволят сделать инвестиции в недвижимость более доступными и безопасными", — подчеркнула Ольга Арбузова, директор по продажам компании SIGMA+.

Заместитель директора ассоциации "BUD development" Надежда Засенко, фото: SIGMA+

Надежда Засенко, заместитель директора ассоциации "BUD development" также отметила: "Возлагаем большие надежды, что будут привлечены дополнительные средства. И мы видим этот потенциал. У нас есть куда развиваться, именно в этом направлении иностранных инвестиций. Поэтому, будем надеяться, что это для нас новая страница. Это сотрудничество поможет привлечь больше средств и предотвратить банкротство".

SIGMA+ и BUD development стремятся сформировать модель прозрачного инвестирования в восстановление объектов столицы, которую в дальнейшем можно будет масштабировать на другие регионы Украины.