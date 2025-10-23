SIGMA+ оголосила чотири об’єкта BUD development для добудови

Директорка з продажів компанії SIGMA+ Ольга Арбузова, СЕО SIGMA+ Анна Лаєвська та заступниця директора асоціації "BUD development" Надія Засенко. Фото: SIGMA+

SIGMA+ оголосила перші чотири об’єкта BUD development для добудови та інвестиційні плани на 200 мільйонів доларів.

Інжінірінгово-консалтінгова компанія SIGMA+ вже почала аудит чотирьох житлових комплексів, що стануть першими у програмі добудови та введення в експлуатацію, а саме:

Symbol (Лук’янівка),

ЖК SALUT! (Солом’янський район),

ARSENAL House (Печерськ),

ЖК OASIS (Поділ).

Про це під час пресконференції в УНІАН повідомила CEO SIGMA+ Анна Лаєвська.

Представники SIGMA+ під час пресконференції. Фото: SIGMA+

"Для України сьогодні важливо показувати, що ми здатні будувати відповідально, ефективно та з урахуванням усіх сучасних стандартів. Кожен завершений і введений в експлуатацію об’єкт — це не лише виконані зобов'язання та квадратні метри, а робочі місця, податки, стабільність і впевненість у майбутньому. Усі об'єкти BUD development мають достатні товарні залишки й розмір дебіторської заборгованості для того, щоб забезпечити дохід і прибуток для майбутнього інвестора", — зазначила вона.

СЕО SIGMA+ Анна Лаєвська під час пресконференції. Фото: SIGMA+

Першим кроком стане проведення аудиту зазначених об’єктів, щоб детально оцінити стан будівництва, визначити реальні терміни завершення та обсяги необхідного фінансування. Після аудиту буде сформовано дорожню карту відновлення кожного комплексу, яка буде офіційно презентована існуючим інвесторам.

"Наш мета — створити нову культуру відповідального будівництва. Ми працюємо для того, щоб кожна гривня чи долар інвестора були вкладені ефективно, а українці отримали якісне та безпечне житло вчасно", — підкреслила CEO SIGMA+.

Наступним етапом стане залучення інвестицій та завершення будівництва розпочатих об'єктів. У центрі уваги компанії — партнерство з міжнародними інвесторами та фондами, готовими вкладати у відновлення українських міст.

"Попри війну, ми спостерігаємо зростання інтересу міжнародних інвесторів до українського ринку завдяки його потенціалу та прибутковості. Плани компанії SIGMA+ досить амбітні: ми вже ведемо перемовини та прогнозуємо залучення понад 200 мільйонів доларів інвестицій на український ринок упродовж 2026 року", — розповіла Анна Лаєвська.

Відповідно, наступного року SIGMA+ планує долучитися до роботи над проєктами площею понад 500 000 м². А вже у 2030 році досягти об'єму в 1 млн м².

Директорка з продажів компанії SIGMA+ Ольга Арбузова. Фото: SIGMA+

"Паралельно з технічним аудитом ми оновлюємо стратегію маркетингу та продажів. Наша мета — зробити комунікацію з інвесторами та покупцями більш відкритою, сучасною та орієнтованою на довіру. Ми впроваджуємо нові інструменти аналітики, цифрові рішення. Нам важливо, щоб наш продукт і комерційна пропозиція відповідали реальному запиту ринку та потребам покупця. Саме тому ми розробляємо окремі програми розстрочки, а також моделі співпраці з банками, які дозволять зробити інвестиції у нерухомість більш доступними та безпечними", — підкреслила Ольга Арбузова, директорка з продажів компанії SIGMA+.

Заступниця директора асоціації "BUD development" Надія Засенко. Фото: SIGMA+

Надія Засенко, заступниця директора асоціації "BUD development" також зазначила: "Покладаємо великі надії, що будуть залучені додаткові кошти. І ми бачимо цей потенціал. У нас є куди розвиватися, саме в цьому напрямі іноземних інвестицій. Тому, будемо сподіватись, що це для нас нова сторінка. Ця співпраця допоможе залучити більше коштів та запобігти банкрутству".

SIGMA+ та BUD development прагнуть сформувати модель прозорого інвестування у відбудову об'єктів столиці, яку надалі можна буде масштабувати на інші регіони України.