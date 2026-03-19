SIGMA+ вошла в состав КСУ и поддержала цифровизацию строительной отрасли

SIGMA+ вошла в состав КСУ и поддержала цифровизацию строительной отрасли

Дата публикации 19 марта 2026 18:59
SIGMA+ вошла в состав КСУ и поддержала цифровизацию строительной отрасли
Анна Лаевская. Фото: пресс-служба

Во время заседания Совета Конфедерации строителей Украины 18 марта компания SIGMA+ официально присоединилась к одному из ключевых отраслевых объединений страны.

Конфедерация строителей Украины — ведущая платформа, объединяющая девелоперов, инвесторов и экспертов рынка, формирует законодательные инициативы и представляет интересы строительной отрасли на национальном и международном уровнях.

Читайте также:

Для SIGMA+ это стратегический шаг и подтверждение стандартов работы компании — прозрачности, высокой деловой этики, точности в управлении проектами и ответственности перед партнерами и инвесторами. Вхождение в КСУ усиливает роль SIGMA+ как системного игрока в сфере инвестиционного консалтинга и управления девелоперскими проектами полного цикла.

"Для SIGMA+ чрезвычайно важно стать частью Конфедерации строителей Украины — ключевого объединения, которое сегодня формирует правила игры на рынке и представляет украинскую строительную отрасль на международном уровне. Для нас это не только о членстве, а об общей ответственности за развитие прозрачного, инвестиционно привлекательного и системного рынка. В своей деятельности мы и в дальнейшем будем поддерживать и усиливать ценности, которые продвигает КСУ: прозрачность, профессионализм, ответственность и доверие между всеми участниками рынка", — отметила Анна Лаевская, которая также возглавляет профильный комитет КСУ по вопросам девелопмента.

Анна Лаевская. Фото: пресс-служба

Во время мероприятия была представлена концепция будущей цифровой реформы "Прозрачное строительство 3.0", а также состоялась профессиональная дискуссия об изменениях в отрасли — "Прозрачное строительство, цифровизация документооборота и энергогенерация: регуляторные новеллы и финансовые модели".

В рамках дискуссии Анна Лаевская выступила в поддержку перехода к электронному документообороту, подчеркнув, что строительная отрасль остается одной из самых бумагоемких: один проект насчитывает от 3 до 10 тысяч документов, до 70% из которых дублируются между участниками процесса, а до 80% согласований до сих пор происходят вручную.

Анна Лаевская. Фото: пресс-служба

По ее словам, цифровизация уже демонстрирует ощутимый экономический эффект: она позволяет сократить временные затраты в разы и обеспечивает миллиардные ежегодные сбережения благодаря уменьшению бюрократии, человеческого фактора и неэффективных процессов.

Отдельное внимание СЕО SIGMA+ уделила экологическому аспекту: "Если говорить об экологическом аспекте, то средний строительный проект, особенно в жилом секторе, генерирует где-то 2-5 тонн бумаги — и это, на самом деле, не преувеличение, а реальные объемы. И важно понимать масштаб: 1 тонна бумаги — это около 17 живых деревьев, чем тоже не стоит пренебрегать. Поэтому цифровизация — это об эффективности процессов и более ответственном отношении к окружающей среде".

Анна Лаевская также поделилась практическим опытом SIGMA+, отметив, что компания уже внедрила внутренние цифровые системы управления проектами, что позволяет эффективно контролировать процессы, повышать качество управленческих решений и обеспечивать прозрачность взаимодействия с партнерами.

Подытоживая, она подчеркнула, что переход к полноценной цифровой среде является необходимым условием развития отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности и интеграции в европейский рынок — и украинский бизнес уже готов к этому переходу.

Справочно:

SIGMA+ — инжинирингово-консалтинговый партнер, сочетающий украинские проекты с международными практиками. Компания предоставляет полный цикл услуг — от глубокой аналитики рынка и разработки концепции до управления строительством, контроля себестоимости, аудита проектов, организации продаж и маркетинга, формируя комплексную систему сопровождения, что прежде всего гарантирует прозрачность и эффективность, которые соответствуют международным практикам.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
