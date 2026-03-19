SIGMA+ увійшла до складу КБУ та підтримала цифровізацію будівельної галузі

SIGMA+ увійшла до складу КБУ та підтримала цифровізацію будівельної галузі

Дата публікації: 19 березня 2026 18:59
Анна Лаєвська. Фото: пресслужба

Під час засідання Ради Конфедерації будівельників України 18 березня компанія SIGMA+ офіційно приєдналася до одного з ключових галузевих об'єднань країни. 

Конфедерація будівельників України — провідна платформа, що об'єднує девелоперів, інвесторів та експертів ринку, формує законодавчі ініціативи та представляє інтереси будівельної галузі на національному й міжнародному рівнях.

Для SIGMA+ це стратегічний крок і підтвердження стандартів роботи компанії — прозорості, високої ділової етики, точності в управлінні проєктами та відповідальності перед партнерами й інвесторами. Входження до КБУ посилює роль SIGMA+ як системного гравця у сфері інвестиційного консалтингу та управління девелоперськими проєктами повного циклу.

"Для SIGMA+ надзвичайно важливо стати частиною Конфедерації будівельників України — ключового об’єднання, яке сьогодні формує правила гри на ринку та представляє українську будівельну галузь на міжнародному рівні. Для нас це не лише про членство, а про спільну відповідальність за розвиток прозорого, інвестиційно привабливого та системного ринку. У своїй діяльності ми й надалі підтримуватимемо та підсилюватимемо цінності, які просуває КБУ: прозорість, професійність, відповідальність і довіру між усіма учасниками ринку",зазначила Анна Лаєвська, яка також очолює профільний комітет КБУ з питань девелопменту.

null
Під час заходу було презентовано концепцію майбутньої цифрової реформи "Прозоре будівництво 3.0", а також відбулася фахова дискусія щодо змін у галузі — "Прозоре будівництво, цифровізація документообігу та енергогенерація: регуляторні новели і фінансові моделі".

У межах дискусії Анна Лаєвська виступила на підтримку переходу до електронного документообігу, підкресливши, що будівельна галузь залишається однією з найбільш папероємних: один проєкт налічує від 3 до 10 тисяч документів, до 70% з яких дублюються між учасниками процесу, а до 80% погоджень досі відбуваються вручну.

null
За її словами, цифровізація вже демонструє відчутний економічний ефект: вона дозволяє скоротити часові витрати в рази та забезпечує мільярдні щорічні заощадження завдяки зменшенню бюрократії, людського фактору та неефективних процесів.

Окрему увагу СЕО SIGMA+ приділила екологічному аспекту: "Якщо говорити про екологічний аспект, то середній будівельний проєкт, особливо в житловому секторі, генерує десь 2–5 тонн паперу — і це, насправді, не перебільшення, а реальні обсяги. І важливо розуміти масштаб: 1 тонна паперу — це близько 17 живих дерев, чим теж не варто нехтувати. Тому цифровізація — це про ефективність процесів і більш відповідальне ставлення до довкілля".

Анна Лаєвська також поділилася практичним досвідом SIGMA+, зазначивши, що компанія вже впровадила внутрішні цифрові системи управління проєктами, що дозволяє ефективно контролювати процеси, підвищувати якість управлінських рішень і забезпечувати прозорість взаємодії з партнерами.

Підсумовуючи, вона наголосила, що перехід до повноцінного цифрового середовища є необхідною умовою розвитку галузі, підвищення її інвестиційної привабливості та інтеграції у європейський ринок — і український бізнес вже готовий до цього переходу.

Довідково:

SIGMA+ — інжинірингово-консалтинговий партнер, що поєднує українські проєкти з міжнародними практиками. Компанія надає повний цикл послуг — від глибокої аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу, формуючи комплексну систему супроводу, що перш за все гарантує прозорість та ефективність, які відповідають міжнародним практикам.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
