SIGMA+ привлекает международный капитал к восстановлению Украины

Дата публикации 12 октября 2025 12:57
SIGMA+ привлекает международный капитал к восстановлению Украины - более 1 млн м² проектов до 2030 года
Анна Лаевская на LUN Conference 2025. Фото: организаторы LUN Conference 2025

Инжинирингово-консалтинговая компания SIGMA+ объявила о планах привлечения международного капитала для развития украинского рынка недвижимости. До 2030 года компания планирует реализовать более 1 млн м² проектов, которые станут частью восстановления Украины и ее экономического роста.

Об этом сообщили представители компании SIGMA+ на LUN Conference 2025 и TeamWIN Windows & Glass Day 2025.

Сейчас SIGMA+ работает над аудитом четырех киевских объектов, который должен завершиться в течение 90 дней. Цель — привлечь инвесторов и обеспечить завершение строительства, которое стало на паузу из-за войны. Всего в портфеле компании более 500 000 м² недвижимости, из которых 390 000 м² — жилая.

SIGMA+ залучає міжнародний капітал у відбудову України — деталі - фото 1
Спикеры конференции. Фото: организаторы LUN Conference 2025

"Мы создаем не просто объекты недвижимости, а целостную экосистему развития — с прозрачными процессами, понятными инвесторам и надежными для партнеров. SIGMA+ внедряет международные стандарты управления, чтобы украинский девелопмент стал привлекательной площадкой для мирового капитала", — отметила CEO компании Анна Лаевская.

SIGMA+ планирует в 2026 году привлечь более 200 млн долларов инвестиций. Компания уже разрабатывает комплексную стратегию устойчивого развития и модернизации жилой и коммерческой инфраструктуры столицы. В фокусе — создание рабочих мест, развитие энергоэффективных объектов и формирование новой культуры прозрачности в украинском строительстве.

От прозрачности к восстановлению: SIGMA+ на рынке инноваций

Во время выступления на LUN Conference 2025 и TeamWIN Windows & Glass Day Анна Лаевская подчеркнула, что SIGMA+ активно сотрудничает с инвесторами, рынком строительных технологий и девелоперским сообществом. Компания стремится создавать новые стандарты партнерства между бизнесом и городом, которые обеспечат качественную реконструкцию послевоенной инфраструктуры.

SIGMA+ залучає міжнародний капітал у відбудову України — деталі - фото 2
Анна Лаевская на LUN Conference 2025. Фото: организаторы LUN Conference 2025

"SIGMA+ работает в тесном взаимодействии с рынком — с сообществом, строительным бизнесом и инвесторами. Мы придерживаемся принципов прозрачности и точности, ведем открытую коммуникацию. Наша цель — восстановление страны, поддержка компаний, столкнувшихся с финансовыми вызовами, и создание качественных, завершенных проектов", — отметила Анна Лаевская.

SIGMA+ сочетает украинские проекты с международными практиками. Компания предоставляет полный цикл услуг — от аналитики рынка до управления строительством, контроля расходов, аудита, маркетинга и организации продаж, внедряя стандарты, соответствующие глобальным требованиям прозрачности и эффективности.

