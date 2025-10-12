SIGMA+ залучає міжнародний капітал до відбудови України — понад 1 млн м² проєктів до 2030 року

Анна Лаєвська на LUN Conference 2025. Фото: організатори LUN Conference 2025

Інжинірингово-консалтингова компанія SIGMA+ оголосила про плани залучення міжнародного капіталу для розвитку українського ринку нерухомості. До 2030 року компанія планує реалізувати понад 1 млн м² проєктів, що стануть частиною відбудови України та її економічного зростання.

Про це повідомили представники компанії SIGMA+ на LUN Conference 2025 та TeamWIN Windows & Glass Day 2025.

SIGMA+ розвиває проєкти, які змінюють обличчя столиці

Наразі SIGMA+ працює над аудитом чотирьох київських об’єктів, який має завершитися протягом 90 днів. Мета — залучити інвесторів і забезпечити завершення будівництва, що стало на паузу через війну. Загалом у портфелі компанії понад 500 000 м² нерухомості, з яких 390 000 м² — житлова.

Спікери конференції. Фото: організатори LUN Conference 2025

"Ми створюємо не просто об’єкти нерухомості, а цілісну екосистему розвитку — з прозорими процесами, зрозумілими інвесторам і надійними для партнерів. SIGMA+ впроваджує міжнародні стандарти управління, щоб український девелопмент став привабливим майданчиком для світового капіталу", — зазначила CEO компанії Анна Лаєвська.

SIGMA+ планує у 2026 році залучити понад 200 млн доларів інвестицій. Компанія вже розробляє комплексну стратегію сталого розвитку та модернізації житлової й комерційної інфраструктури столиці. У фокусі створення робочих місць, розбудова енергоефективних об’єктів і формування нової культури прозорості в українському будівництві.

Від прозорості до відбудови: SIGMA+ на ринку інновацій

Під час виступу на LUN Conference 2025 і TeamWIN Windows & Glass Day Анна Лаєвська підкреслила, що SIGMA+ активно співпрацює з інвесторами, ринком будівельних технологій і девелоперською спільнотою. Компанія прагне створювати нові стандарти партнерства між бізнесом і містом, які забезпечать якісну реконструкцію післявоєнної інфраструктури.

Анна Лаєвська на LUN Conference 2025. Фото: організатори LUN Conference 2025

"SIGMA+ працює у тісній взаємодії з ринком — зі спільнотою, будівельним бізнесом та інвесторами. Ми дотримуємося принципів прозорості та точності, ведемо відкриту комунікацію. Наша мета — відбудова країни, підтримка компаній, що зіштовхнулися з фінансовими викликами, і створення якісних, завершених проєктів, " — наголосила Анна Лаєвська.

SIGMA+ поєднує українські проєкти з міжнародними практиками. Компанія надає повний цикл послуг — від аналітики ринку до управління будівництвом, контролю витрат, аудиту, маркетингу й організації продажів, впроваджуючи стандарти, що відповідають глобальним вимогам прозорості та ефективності.

