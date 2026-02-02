SIGMA+ завершила аудит первых жилых комплексов в рамках программы восстановления: результаты и следующие шаги

Жилой комплекс. Фото: SIGMA+

Компания Sigma+ завершила комплексный аудит трех жилых комплексов компании BUD development. Речь идет о ЖК Salut, ЖК Symbol и ЖК Arsenal House. Завершение этого этапа стало первым измеряемым результатом программы аудита и заложило основу для дальнейших решений по развитию и строительству.

Аудит носил комплексный характер и охватывал технические, финансовые и юридические аспекты реализации каждого из проектов. К проверке были привлечены специалисты различных функциональных направлений Sigma+.

Результаты проверки подтвердили, что партнерство компаний BUD и Sigma+ формирует системную основу для активного возобновления строительства и успешного ввода объектов в эксплуатацию в заявленные сроки.

Сотрудники компании. Фото: SIGMA+

"Для нас принципиально важно в первую очередь представить результаты аудита именно покупателям и инициативным группам жителей этих проектов. Именно для них ключевое понимание, что аудит прошел успешно, управленческие решения приняты, инвестирование в объекты будет продолжаться. Это означает, что строительство переходит в активный режим и проекты имеют подтвержденный путь к завершению и вводу в эксплуатацию в заявленные сроки", — отметила СЕО Sigma+ Анна Лаевская.

Коммерческое направление Sigma+ вместе с юридическим провело аудит всех заключенных договоров на каждом из объектов, что позволило сформировать реестры свободных для продажи лотов и определить товарные остатки, а также оценить объемы дебиторской задолженности физических лиц. На этой основе были разработаны программы реструктуризации долговых обязательств.

По словам директора по строительству Sigma+ Виктора Климчука, параллельно продолжалось строительно-техническое направление аудита: "Мы провели детальную оценку фактического технического состояния каждого объекта и соответствия проектной и рабочей документации реальному выполнению работ. Это позволило синхронизировать проектные решения, сметы и графики строительства и сформировать реалистичную техническую базу для дальнейшей достройки".

Значительная часть аудита была сосредоточена на проверке сметной части каждого объекта. Команда Sigma+ получила от BUD Development полный пакет исходных данных и проектной документации и совместно с партнером актуализировала расценки, тендерные позиции и бюджетные карточки, а также бюджет завершения строительства. В результате — получили реалистичный график, стоимость завершения работ и последующего ввода объектов в эксплуатацию.

Аудит ЖК. Фото: SIGMA+

Отдельно специалисты Sigma+ провели аудит полноты разрешительной документации, анализ рисков и сформировали финансовые модели строительства по трем сценариям, которые учитывают различные варианты будущих продаж недвижимости.

"По результатам анализа доходной и расходной частей проектов, а также с учетом объемов дебиторской задолженности физических лиц, было подтверждено экономику и ожидаемую доходность проектов. Команда Sigma+ сформировала cash flow завершения строительства, а также графики финансирования и реализации строительных работ, что подтвердило возможность перехода проектов к следующему этапу", — комментирует Юлия Мартынюк, финансовый директор Sigma+.

Восстановление финансирования и активную фазу строительных работ уже начато. На ЖК Salut старт строительства и финансирование состоялись с конца декабря 2025 года, на ЖК Symbol строительные работы стартовали в январе 2026 года. По Arsenal House, возобновление работ запланировано на более поздний период, учитывая техническую сложность проекта, его премиальный сегмент, зависимость от поставок импортных отделочных материалов.

По результатам аудита также были обновлены сроки завершения строительства:

ЖК Salut:

1 дом — III квартал 2028 года

2 дом — III квартал 2030 года

Arsenal House — IV квартал 2028 года

Одним из ключевых показателей, которые легли в основу финансовых моделей, стала доля свободных для продажи квадратных метров жилой недвижимости:

ЖК Symbol — 40,52% от общей жилой площади

ЖК Salut — 57,25%

Arsenal House — 62,57%

Значительные товарные остатки в сочетании с изменением подходов к ценообразованию и общей стратегии продаж, которую разрабатывает и реализует команда Sigma+, обеспечивают необходимую доходную часть каждого из проектов.

Важным источником финансирования достройки также средства от дебиторской задолженности. Так, на ЖК Symbol сумма дебиторской задолженности по квартирам составляет 82 637 420 грн, на Arsenal House — 28 951 823 грн, а в соответствии с условиями заключенных договоров в ЖК Salut этот показатель достигает 270 892 660 грн.

В рамках комплексного аудита отдельное направление проверки касалось оценки действующих условий договоров рассрочки. Были сформированы реестры задолженности и разработаны варианты реструктуризации долговых обязательств с учетом особенностей заключенных договоров и финансовых моделей развития проектов. Обновленные сроки рассрочки синхронизированы с обновленными сроками строительства.

Следовательно, финансирование строительства уже возобновлено, а строительные работы на указанных площадках — начаты.

Справочно:

SIGMA+ — инжинирингово-консалтинговый партнер, сочетающий украинские проекты с международными практиками. Компания предоставляет полный цикл услуг — от глубокой аналитики рынка и разработки концепции до управления строительством, контроля себестоимости, аудита проектов, организации продаж и маркетинга, формируя комплексную систему сопровождения, что прежде всего гарантирует прозрачность и эффективность, которые соответствуют международным практикам.