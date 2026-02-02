SIGMA+ завершила аудит перших житлових комплексів у межах програми відновлення: результати та наступні кроки

Житловий комплекс. Фото: SIGMA+

Компанія Sigma+ завершила комплексний аудит трьох житлових комплексів компанії BUD development. Йдеться про ЖК Salut, ЖК Symbol та ЖК Arsenal House. Завершення цього етапу стало першим вимірюваним результатом програми аудиту та заклало підґрунтя для подальших рішень щодо розвитку та будівництва.

Аудит мав комплексний характер і охоплював технічні, фінансові та юридичні аспекти реалізації кожного з проєктів. До перевірки були залучені спеціалісти різних функціональних напрямів Sigma+.

Результати перевірки підтвердили, що партнерство компаній BUD та Sigma+ формує системну основу для активного відновлення будівництва та успішного введення об’єктів в експлуатацію у заявлені строки.

Співробітники. Фото: SIGMA+

"Для нас принципово важливо в першу чергу презентувати результати аудиту саме покупцям і ініціативним групам мешканців цих проєктів. Саме для них ключове розуміння, що аудит пройшов успішно, управлінські рішення ухвалені, інвестування в об’єкти буде продовжуватися. Це означає, що будівництво переходить в активний режим і проєкти мають підтверджений шлях до завершення та введення в експлуатацію у заявлені строки", — зазначила СЕО Sigma+ Анна Лаєвська.

Комерційний напрям Sigma+ разом із юридичним провів аудит усіх укладених договорів на кожному з об’єктів, що дозволило сформувати реєстри вільних для продажу лотів і визначити товарні залишки, а також оцінити обсяги дебіторської заборгованості фізичних осіб. На цій основі були розроблені програми реструктуризації боргових зобов’язань.

За словами директора з будівництва Sigma+ Віктора Климчука, паралельно тривав будівельно-технічний напрям аудиту: "Ми провели детальну оцінку фактичного технічного стану кожного об’єкта та відповідності проєктної і робочої документації реальному виконанню робіт. Це дозволило синхронізувати проєктні рішення, кошториси та графіки будівництва і сформувати реалістичну технічну базу для подальшої добудови".

Значна частина аудиту була зосереджена на перевірці кошторисної частини кожного об’єкта. Команда Sigma+ отримала від BUD Development повний пакет вихідних даних і проєктної документації та спільно з партнером актуалізувала розцінки, тендерні позиції й бюджетні картки, а також бюджет завершення будівництва. У результаті — отримали реалістичний графік, вартість завершення робіт і подальшого введення об’єктів в експлуатацію.

Аудит ЖК. Фото: SIGMA+

Окремо фахівці Sigma+ провели аудит повноти дозвільної документації, аналіз ризиків та сформували фінансові моделі будівництва за трьома сценаріями, які враховують різні варіанти майбутніх продажів нерухомості.

"За результатами аналізу дохідної та витратної частин проєктів, а також з урахуванням обсягів дебіторської заборгованості фізичних осіб, було підтверджено економіку та очікувану прибутковість проєктів. Команда Sigma+ сформувала cash flow завершення будівництва, а також графіки фінансування та реалізації будівельних робіт, що підтвердило можливість переходу проєктів до наступного етапу", — коментує Юлія Мартинюк, фінансова директорка Sigma+.

Відновлення фінансування і активну фазу будівельних робіт уже розпочато. На ЖК Salut старт будівництва та фінансування відбулися з кінця грудня 2025 року, на ЖК Symbol будівельні роботи стартували в січні 2026 року. Щодо Arsenal House, відновлення робіт заплановане на пізніший період з огляду на технічну складність проєкту, його преміальний сегмент, залежність від постачання імпортних оздоблювальних матеріалів.

За результатами аудиту також були оновлені строки завершення будівництва:

ЖК Salut:

1 будинок — III квартал 2028 року

2 будинок — III квартал 2030 року

Arsenal House — IV квартал 2028 року

Одним із ключових показників, які лягли в основу фінансових моделей, стала частка вільних для продажу квадратних метрів житлової нерухомості:

ЖК Symbol — 40,52% від загальної житлової площі

ЖК Salut — 57,25%

Arsenal House — 62,57%

Значні товарні залишки у поєднанні зі зміною підходів до ціноутворення та загальної стратегії продажів, яку розробляє і реалізує команда Sigma+, забезпечують необхідну дохідну частину кожного з проєктів.

Важливим джерелом фінансування добудови є також кошти від дебіторської заборгованості. Так, на ЖК Symbol сума дебіторської заборгованості по квартирам становить 82 637 420 грн, на Arsenal House — 28 951 823 грн, а відповідно до умов укладених договорів у ЖК Salut цей показник сягає 270 892 660 грн.

У межах комплексного аудиту окремий напрям перевірки стосувався оцінки чинних умов договорів розтермінування. Було сформовано реєстри заборгованості та розроблено варіанти реструктуризації боргових зобов’язань з урахуванням особливостей укладених договорів і фінансових моделей розвитку проєктів. Оновлені строки розтермінування синхронізовані з оновленими строками будівництва.

Відтак, фінансування будівництва вже поновлено, а будівельні роботи на зазначених майданчиках — розпочато.

Довідково:

SIGMA+ — інжинірингово-консалтинговий партнер, що поєднує українські проєкти з міжнародними практиками. Компанія надає повний цикл послуг – від глибокої аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу, формуючи комплексну систему супроводу, що перш за все гарантує прозорість та ефективність, які відповідають міжнародним практикам.