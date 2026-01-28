Сила партнерства — как детям в спектре аутизма помогают в войну

Центр адаптации и коррекционной помощи для детей ВПЛ и детей с прифронтовых территорий. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Длительная война истощает ресурсы страны. Обеспечивать надлежащий уровень социальной помощи уязвимым категориям населения, в частности, детям с расстройствами спектра аутизма, становится все труднее из-за нехватки специалистов и высокой нагрузки на государственные инклюзивные центры в регионах.

Где взять средства, чтобы продолжать коррекционную терапию, от которой зависит дальнейшее развитие ребенка с РСА

В такие времена на помощь приходят организации и бизнес, которые своей системной поддержкой буквально держат наше общество и оказывают помощь там, где она кажется не ко времени.

Реклама

Читайте также:

Так, Центр адаптации и коррекционной помощи для детей ВПЛ и детей с прифронтовых территорий в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB уже третий год подряд предоставляет комплексные программы развития для детей с РСА при финансовой поддержке доноров, партнеров, в частности грантовой помощи.

Центр действует во Львове и Николаеве и полностью финансируется за благотворительные средства фондом Future for Ukraine. Таким образом, десятки украинских семей, которые нуждаются в квалифицированной помощи специалистов по сенсорно-моторной интеграции, адаптивной и поведенческой терапии, а также услуг логопеда и психолога для своих детей в спектре, могут получать их бесплатно.

"В LEVCHYK мы не просто предоставляем точечную помощь детям с расстройствами спектра аутизма. Мы способствуем формированию общества, в котором нет барьеров для развития, обучения и самореализации. Мы работаем системно: от поддержки ребенка и его семьи, до образовательных программ для сообществ и специалистов отрасли. Мы стремимся, чтобы не только дети учились адаптироваться к социуму, но и социум учился принимать разность, с уважением к каждому", — рассказывает Елена Николаенко, президент FFU в США.

Екатерина, мама 5-летней Ани, признается, что LEVCHYK во Львове стал огромной поддержкой и для нее, ведь здесь она нашла людей, которые проходят похожий путь, с которыми можно просто поговорить или попросить совета: "Когда наши дети на занятиях, мы с родителями в коридоре создаем свою мини-группу поддержки. Ведь ты должен быть и врачом, и диетологом, и психологом, постоянно учиться — работать и над собой, и с ребенком, находить время на себя. Если не пополнять собственный ресурс — не сможешь ничего дать ни себе, ни семье, ни детям".

Среди партнеров, которые поддерживают благотворительный проект LEVCHYK - некоммерческая организация Nova Ukraine, занимающаяся оказанием гуманитарной помощи народу Украины и повышением осведомленности об Украине в США и во всем мире.

За прошлый год на помощь детям из РСА, которыми занимается Future for Ukraine, $ 50 000 долл. предоставили Pfizer Foundation.

С сентября 2024 Nova Ukraine предоставили фонду Future for Ukraine грантовой помощи на сумму $ 84 150 долл. на реализацию системной поддержки семей, воспитывающих детей с расстройствами спектра аутизма.

Сегодня за счет гранта предоставляется коррекционное сопровождение для 16 детей во Львове и 25 детей в Николаеве. Именно грант от Nova Ukraine помог запустить работу хаба в Николаеве и обеспечить постоянство программы коррекционной помощи во львовском центре.

"Благодаря сотрудничеству с Nova Ukraine уже 34 ребенка получили бесплатные программы коррекции во Львове и 25 детей — в Николаеве. Среди них — Саша Лобанов, который посещает хаб во Львове. Мальчик имел отличный прогресс уже на первых этапах стипендии от грантодателя, но потом случилась беда — он с мамой попал в аварию, имел серьезные проблемы со здоровьем и сильный регресс в навыках. Партнеры решили и дальше поддерживать Сашу и продолжили финансовую помощь на еще одну годовую программу для мальчика. Сейчас Саша возвращает утраченные навыки, а родители каждый раз благодарят за такую возможность, которая очень ценна для их семьи", — рассказывает Ольга Глюза, руководитель направления "Помощь детям" фонда Future for Ukraine.

Евгения Чучко, менеджер социальных проектов Nova Ukraine, отметила, что такая модель стипендиальной поддержки действительно эффективна. С командой они наведываются в центры LEVCHYK, общаются с подопечными и видят реальный прогресс в их развитии.

За почти 3 года работы центр LEVCHYK SPECTRUM HUB предоставил более 18 000 коррекционных занятий для детей в спектре при поддержке партнеров и доноров. Сегодня LEVCHYK работает не только с детьми, но и оказывает комплексную поддержку семьям, помогая создать стабильную среду дома.

Отдельную ценность LEVCHYK SPECTRUM HUB составляет для Николаевского региона, где при поддержке городских властей центр открылся в ноябре 2025 года. В прифронтовом городе, по предварительной оценке Департамента труда и соцзащиты населения Николаевского городского совета, с подтвержденным диагнозом "аутизм" проживает более 300 детей. Поэтому, для родителей открытие такого бесплатного центра коррекции является настоящим спасением. Ведь регулярная коррекционная терапия важна для полноценного развития детей в спектре: здесь они овладевают базовыми навыками самообслуживания, учатся различать эмоции, коммуницировать с другими детьми, не бояться новых людей и звуков, таким образом получая шанс учиться в общеобразовательной школе вместе со сверстниками и жить самостоятельно в будущем.

"Только за несколько месяцев работы хаб в Николаеве предоставил около 450 коррекционных занятий по сенсорно-моторной интеграции, АВА-терапии и занятий с психологом. Хаб посещает 31 ребенок, еще 12 находятся в списке ожидания. Сейчас в центре в Николаеве работает 6 преподавателей и 1 администратор, мы подбираем штат преподавателей и терапистов. Также в разработке специальная программа поддержки для родителей, чтобы они могли легко и интересно продолжать терапевтический процесс дома, вне занятий",—- сообщила Анна Ковалева, СЕО фонда Future for Ukraine.

Так совместными усилиями благотворителей рождается долгосрочная поддержка детей в спектре, что дает им шанс иметь лучшее будущее.