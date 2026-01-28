Сила партнерства — як дітям у спектрі аутизму допомагають у війну

Центр адаптації та корекційної допомоги для дітей ВПО та дітей з прифронтових територій. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Довготривала війна виснажує ресурси країни. Забезпечувати належний рівень соціальної допомоги вразливим категоріям населення, зокрема, дітям з розладами спектра аутизму, стає дедалі важче через брак фахівців і високе навантаження на державні інклюзивні центри в регіонах.

Де взяти кошти, щоб продовжувати корекційну терапію, від якої залежить подальший розвиток дитини з РСА

У такі часи на допомогу приходять організації та бізнеси, які своєю системною підтримкою буквально тримають наше суспільство та надають допомогу там, де вона здається не на часі.

Так, Центр адаптації та корекційної допомоги для дітей ВПО та дітей з прифронтових територій у спектрі аутизму LEVCHYK SPECTRUM HUB вже третій рік поспіль надає комплексні програми розвитку для дітей з РСА за фінансової підтримки донорів, партнерів, зокрема грантової допомоги.

Центр діє у Львові й Миколаєві та повністю фінансується за благодійні кошти фондом Future for Ukraine. Таким чином, десятки українських родин, які потребують кваліфікованої допомоги спеціалістів з сенсорно-моторної інтеграції, адаптивної та поведінкової терапії, а також послуг логопеда та психолога для своїх дітей у спектрі, можуть отримувати їх безкоштовно.

"У LEVCHYK ми не просто надаємо точкову допомогу дітям із розладами спектра аутизму. Ми сприяємо формуванню суспільства, у якому немає бар’єрів для розвитку, навчання та самореалізації. Ми працюємо системно: від підтримки дитини та її родини, до освітніх програм для спільнот і спеціалістів галузі. Ми прагнемо, щоб не лише діти вчилися адаптуватися до соціуму, а й соціум навчався приймати різність, з повагою до кожного", — розповідає Олена Ніколаєнко, президентка FFU в США.

Катерина, мама 5-річної Ані, зізнається, що LEVCHYK у Львові став величезною підтримкою і для неї, адже тут вона знайшла людей, які проходять схожий шлях, з якими можна просто поговорити або попросити поради: "Коли наші діти на заняттях, ми з батьками в коридорі створюємо свою мінігрупу підтримки. Адже ти мусиш бути і лікарем, і дієтологом, і психологом, постійно навчатися — працювати і над собою, і з дитиною, знаходити час на себе. Якщо не поповнювати власний ресурс — не зможеш нічого дати ні собі, ні сім'ї, ні дітям".

Серед партнерів, які підтримують благодійний проєкт LEVCHYK — некомерційна організація Nova Ukraine, що займається наданням гуманітарної допомоги народу України та підвищенням обізнаності про Україну в США та в усьому світі.

За минулий рік на допомогу дітям з РСА, якими опікується Future for Ukraine, $ 50 000 дол. надали Pfizer Foundation.

Із вересня 2024 року Nova Ukraine надали фонду Future for Ukraine грантової допомоги на суму $ 84 150 дол. на реалізацію системної підтримки родин, які виховують дітей з розладами спектра аутизму.

Сьогодні коштом гранту надається корекційний супровід для 16 дітей у Львові та 25 дітей у Миколаєві. Саме грант від Nova Ukraine допоміг запустити роботу хабу в Миколаєві та забезпечити сталість програми корекційної допомоги у львівському центрі.

"Завдяки співпраці з Nova Ukraine вже 34 дитини отримали безоплатні програми корекції у Львові і 25 дітей — у Миколаєві. Серед них — Сашко Лобанов, який відвідує хаб у Львові. Хлопчик мав чудовий прогрес вже на перших етапах стипендії від грантодавця, але потім сталася біда — він з мамою потрапив у аварію, мав серйозні проблеми зі здоров’ям і сильний регрес у навичках. Партнери вирішили й надалі підтримувати Сашка та продовжили фінансову допомогу на ще одну річну програму для хлопчика. Зараз Сашко повертає втрачені навички, а батьки щоразу дякують за таку можливість, яка є дуже цінною для їхньої родини", — розповідає Ольга Глюза, керівниця напрямку "Допомога дітям" фонду Future for Ukraine.

Євгенія Чучко, менеджерка соціальних проєктів Nova Ukraine, зазначила, що така модель стипендіальної підтримки дійсно ефективна. З командою вони навідуються до центрів LEVCHYK, спілкуються з підопічними та бачать реальний прогрес у їхньому розвитку.

За майже 3 роки роботи центр LEVCHYK SPECTRUM HUB надав понад 18 000 корекційних занять для дітей у спектрі за підтримки партнерів і донорів. Сьогодні LEVCHYK працює не лише з дітьми, а й надає комплексну підтримку родинам, допомагаючи створити стабільне середовище вдома.

Окрему цінність LEVCHYK SPECTRUM HUB складає для Миколаївського регіону, де за підтримки міської влади центр відкрився в листопаді 2025 року. У прифронтовому місті, за попередньою оцінкою Департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради, з підтвердженим діагнозом "аутизм" проживає понад 300 дітей. Тож, для батьків відкриття такого безоплатного центра корекції є справжнім порятунком. Адже регулярна корекційна терапія є важливою для повноцінного розвитку дітей у спектрі: тут вони опановують базові навички самообслуговування, вчаться розрізняти емоції, комунікувати з іншими дітьми, не боятися нових людей і звуків, таким чином отримуючи шанс навчатися в загальноосвітній школі разом з однолітками та жити самостійно у майбутньому.

"Лише за кілька місяців роботи хаб у Миколаєві надав близько 450 корекційних занять з сенсорно-моторної інтеграції, АВА-терапії та занять з психологом. Хаб відвідує 31 дитина, ще 12 знаходяться в списку очікування. Зараз в центрі у Миколаєві працює 6 викладачів та 1 адміністратор, ми добираємо штат викладачів і терапістів. Також в розробці спеціальна програма підтримки для батьків, щоб вони могли легко й цікаво продовжувати терапевтичний процес вдома, поза заняттями", — повідомила Ганна Ковальова, СЕО фонду Future for Ukraine.

Так спільними зусиллями благодійників народжується довгострокова підтримка дітей у спектрі, що дає їм шанс мати краще майбутнє.