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Сколько двойников у Путина: психолог Дмитрий Попов в эфире Новини.LIVE

12 мая 2023 18:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сколько двойников у Путина: психолог Дмитрий Попов в эфире Новини.LIVE
Психолог и полиграфолог Дмитрий Попов рассказал о двойниках Путина. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Дмитрий Попов — психолог, полиграфолог посетил студию Вечір.LIVE. Эксперт рассказал о двойниках российского диктатора Владимира Путина.

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE говорили о двойниках Путина, сколько их действительно существует, какой именно Путин выступал на параде, кто "бункерный", а кто "на выход".

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Также в программе обсудили, чем болен Лукашенко и как меняется лицо диктатора на разных мероприятиях и встречах.

Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но, несмотря на это, он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента. Новини.LIVE собрали несколько снимков, на которых можно заметить отличия во внешности кровожадного диктатора.

Также мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее высказал мнение, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.

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