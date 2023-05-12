Скільки двійників у Путіна: психолог Дмитро Попов в ефірі Новини.LIVE

Психолог та поліграфолог Дмитро Попов розповів про двійників Путіна. Фото: Новини.LIVE

Дмитро Попов — психолог, поліграфолог завітав до студії Вечір.LIVE. Експерт розповів про двійників російського диктатора Володимира Путіна.

Разом з ведучою каналу Новини.LIVE говорили про двійників Путіна, скільки їх насправді існує, який саме Путін виступав на параді, хто "бункерний", а хто "на вихід".

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Також у програмі обговорили, чим хворий Лукашенко та як змінюється обличчя диктатора на різних заходах та зустрічах.

Нагадаємо, останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента. Новини.LIVЕ зібрали декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності кровожерливого диктатора.

Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше висловив думку, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників.