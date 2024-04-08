Снайпер ВСУ рассказал о своей работе, важности FPV-дронов и потенциальной войне в Ичкерии

Снайпер ВСУ "Литовец". Фото: "Украинский свідок"

Он мечтал быть военным всегда — говорит, что это у него в крови. Сражается за Украину с 2016 года, бок о бок с другими чеченцами. В том числе, и против "кадыровцев", по его словам, сдавших Ичкерию.

Знакомьтесь, в новом материале проекта "Украинский Свідок" — снайпер ВСУ с позывным "Литовец".

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Снайпер ВСУ "Литовец". Фото: "Украинский свідок"

Его отец чеченец, но он муж в Украине. Как признается сам военный, он принадлежит к роду Дудаевых. "Литовец" сражается с 2016 года. В интервью он рассказал о своих секретах маскировки, рекордах в стрельбе, отношении к "кадыровцам" и о потере ноги во время боев за Андреевку.

"В работе снайпера есть трудные цели, когда ты не двигаешься много часов подряд, — рассказывает "Литовец". — Однажды я лежал 7 часов. Но есть бойцы, которые выдерживают и дольше. Перед заданием мы не едим и не пьем". Существует миф, что мы одеваем подгузники — так вот, это неправда. Иногда пролежишь много часов… и не попадешь в цель. Это очень огорчает. "Сначала ты долго собираешься, приходишь на позицию, ждешь и наблюдаешь , — говорит боец. — Видишь цель, стреляешь — и не попадаешь. Тогда появляется азарт: если я не попадаю, то буду стрелять с одной позиции и дважды, и трижды".

Снайпер рассказывает, что сейчас на фронте FPV заменяют снайперов. "Дроны выполняют больше работы, — говорит "Литовец". — Особенно в полях, где все падает и взрывается. Но снайперы остаются эффективными в городских условиях".

"Во время боев за Андреевку "Литовец" потерял ногу - наступил на мину, идя на помощь другому батальону. "Когда это произошло, я сказал: "Прощай, нога", — рассказывает он. – Все время был в сознании. Когда меня эвакуировали, я рассказывал анекдоты. Сейчас жду протез, когда получу его, то продолжу службу снайпером. Ходить багульником в посадках уже не буду, чтобы не потерять протез, но в городских боях я еще покажу, кто сильнее".

Снайпер ВСУ "Литовец". Фото: "Украинский свідок"

"Литовец" считает, что на данный момент у родины его отца мало шансов начать борьбу против путинского режима. "Если Украина даст отпор и выгонит врага, то в Ичкерии что-то может получиться , — говорит он. — Мы всегда готовы им помочь. Я точно готов".