Снайпер ЗСУ розповів про свою роботу, важливість FPV-дронів та потенційну війну в Ічкерії

Снайпер ЗСУ "Литовець". Фото: "Український свідок"

Він мріяв бути військовим завжди — каже, що це у нього в крові. Воює за Україну з 2016 року, пліч-о-пліч з іншими чеченцями. В тому числі, і проти "кадирівців", які, за його словами, здали Ічкерію.

Знайомтесь у новому матеріалі проєкту "Український Свідок" — снайпер ЗСУ із позивним "Литовець".

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Снайпер ЗСУ "Литовець". Фото: "Український свідок"

Його батько чеченець, але чоловік він в Україні. Як зізнається сам військовий, він належить до роду Дудаєвих. "Литовець" воює з 2016 року. В інтерв’ю він розповів про свої секрети маскування, рекорди у стрільбі, ставлення до "кадирівців" та про втрату ноги під час боїв за Андріївку.

"У роботі снайпера є важкі цілі, коли ти не рухаєшся багато годин поспіль, — розповідає "Литовець". — Одного разу я лежав 7 годин. Але є бійці, що витримують і довше. Перед завданням ми не їмо та не п’ємо. Існує міф, ніби ми одягаємо підгузки — так от, це неправда". Іноді пролежиш багато годин… і не влучиш у ціль. Це неабияк засмучує. "Спочатку ти довго збираєшся, приходиш на позицію, чекаєш і спостерігаєш, — каже боєць. — Бачиш ціль, стріляєш — і не влучаєш. Тоді з’являється азарт: якщо я не попадаю, то буду стріляти з однієї позиції і двічі, і тричі".

Снайпер розповідає, що зараз на фронті FPV замінюють снайперів. "Дрони виконують більше роботи, — каже "Литовець". — Особливо в полях, де все падає та вибухає. Але снайпери лишаються ефективними у міських умовах".

"Під час боїв за Андріївку "Литовець" втратив ногу — наступив на міну, йдучи на допомогу іншому батальйону. "Коли це сталося, я сказав: "Прощавай, нога", — розповідає він. — Весь час був у свідомості. Коли мене евакуйовували, я розповідав анекдоти. Зараз чекаю на протез, коли отримаю його, то продовжу службу снайпером. Ходити багном у посадках вже не буду, щоб не загубити протез, але в міських боях я ще покажу, хто сильніший".

Снайпер ЗСУ "Литовець". Фото: "Український свідок"

"Литовець" вважає, що наразі батьківщина його батька має мало шансів розпочати боротьбу проти путінського режиму. "Якщо Україна дасть відсіч та вижене ворога, то в Ічкерії щось може вийти, — каже він. — Ми завжди готові їм допомогти. Я точно готовий".