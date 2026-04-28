Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Собрала 71000 гостей: на ВДНХ прошла пятая "Книжкова країна"

Собрала 71000 гостей: на ВДНХ прошла пятая "Книжкова країна"

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 14:01
Несмотря на непогоду собрала 71000 гостей: на ВДНХ прошла пятая "Книжная страна"
Фестиваль "Книжкова країна" на ВДНХ. Фото: ВДНХ

С 23 по 26 апреля на ВДНХ в Киеве состоялась пятая "Книжкова країна" — крупнейший книжный фестиваль Украины. В этом году центральной темой стали цвета как продолжение литературных историй в различных сферах культуры и креативных индустрий: дизайне, театре, кино, иллюстрации, архитектуре и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ, передает Новини.LIVE.

Пятая "Книжкова країна" прошла на ВДНХ

Серьезным вызовом для события стала погода — Киев несколько дней подряд накрывали ливни, град и сильный ветер. Впрочем, фестиваль не прекратил работу — стенды работали до последнего, книги защищали под дождевиками, а посетители продолжали стоять в очередях даже в холод.

Без последствий непогода не обошлась, ведь в финальный день буря повредила часть инфраструктуры. Общие убытки организаторы оценивают в более чем 350 000 грн.

На ВДНГ пройшла Книжкова країна
Посетители "Книжкової країни". Фото: ВДНХ

Несмотря на сложные условия, фестиваль посетили 71 465 человек. За четыре дня 77% гостей приобрели более 85 тысяч книг на сумму более 32 млн грн, при средней стоимости книги 380 грн. В среднем один посетитель тратил чуть больше 1000 грн: более 600 грн — на книги и около 400 грн — на другие расходы.

Ярмарка стала разнообразной по составу участников: к ней присоединились 103 издательства, 15 книжных магазинов, 18 независимых авторов, а также иллюстраторы, благотворительные фонды и общественные организации — всего около 200 участников.

Среди самых резонансных презентаций — "Книга Эмиля" Иллариона Павлюка, "Острые каблуки" Веры Агеевой и Ростислава Семкива, возвращение "Лазаруса" Светланы Тараториной, "Агент с мишкой" Эдуарда Андрющенко, "Библия комедии" и сборник "Птицы во тьме".

На ВДНГ пройшов фестиваль Книжкова країна
Илларион Павлюк. Фото: ВДНХ

За четыре дня состоялось 507 событий: презентации, дискуссии, автограф-сессии, мастер-классы и спектакли. Значительную аудиторию собрал офлайн-формат YouTube-проекта "Читать ли?" Евгения Яновича, а также обсуждение экранизаций, театра и кино и встреча с Тамарой Гориха Зерня.

Среди спикеров были Юрий Андрухович, Матвей Бедный, Павел Остриков, певица Jamala, Соломия Витвицкая, Василий Байдак и Даша Астафьева.

Даша Астаф'єва виступила на Книжковій країні
Даша Астафьева на "Книжковій країні". Фото: ВДНХ

Среди важных событий состоялась дискуссия "Откровенный диалог с ветеранами: вместе формируем культуру безбарьерного общения". Посетители "Книжкової країни" обсудили триггерные и некорректные темы, а также то, как общаться открыто, с уважением и достоинством. Мероприятие инициировал медиахолдинг Live Media HUB совместно с партнерами book.ua и book.ua.space, при поддержке ОС "Лига Сильных".

НА ВДНГ відбулася дискусія "Відвертий діалог з ветеранами: разом формуємо культуру безбар’єрного спілкування"
Дискуссия "Откровенный диалог с ветеранами: вместе формируем культуру безбарьерного общения". Фото: Новини.LIVE

Средний возраст посетителей составил 28 лет, причем 46% ранее не посещали подобные мероприятия. Женщины составили 82% аудитории, мужчины — 18%. Подавляющее большинство (86%) — жители Киева, также приехали гости из разных регионов Украины. 75% посетителей пришли именно на фестиваль.

Почти все опрошенные (95%) отметили, что стали счастливее после события. В то же время 60% гостей заявили, что планируют читать чаще.

В топ продаж книг вошли:

  • КСД: "Захватить Тринадцатого" (Хлои Уолш), "Уберечь Тринадцатого" (Хлои Уолш), "Тайна тайн" (Дэн Браун), "Кофейня "Пряная тыковка"" (Лори Гилмор), "Эгоманияк" (Ви Киланд).
  • "Наш Формат": "Библия комедии" Джуди Картер, "Предопределено наперед" (Роберт Сапольски), "Нацист и психиатр" (Джек Эль Хай), "Охота на внимание" (Гари Вайнерчук), "Стоицизм на каждый день" (Райан Холидей).
  • Vivat: "Не влюбленные" (Али Гейзелвуд), "Бойфренд" (Фрида Мак-Фадден), "Лазарус. Змей" (Светлана Тараторина), "Змеиные дети. Отцеубийца" (Елена Кузьмина), "Пожалуйста, не бойся" (Павел Белянский).
  • "Вихола": "Танцы с костями" (Андрей Семьянкив (MED GOblin)), "Из страны рыжу и опия" (София Яблонская), "Лодки" (Владимир Станчишин), "Слово о доме "Слово"" (Владимир Кулиш), "Тень мертвого бога" (Ярослав Шевченко).
  • "Лаборатория": "Лучшее "худшее", что могло произойти" (Юлия Лаба), "1913: Лето века" (Флориан Иллиес), "Время неудачников, или в крымской столице облачно с прояснениями" (Мила Смолярова), "Все персонажи вымышленные. Или нет" (Юлия Лаба), "Мертвая Вита" (Анна Стадник).
  • Megogo Books: "Хемингуэй ничего не знает" (Артур Дронь), "Украинский национализм. Основы идеологии" (Олег Однороженко), "Тысяча лучезарных солнц" (Халед Госсейни), "Микольцьове счастье" (Мирослава Кирильчук), "Файні брюнети та інша нечисть" (Юлия Нагорнюк).
  • Readeat: "Новые темные века. Коллапс" (Макс Кидрук), "Новые темные века. Колония" (Макс Кидрук), "Четыре тысячи недель" (Оливер Беркмен), "Охота на внимание" (Гари Вайнерчук), "Бойфренд" (Фрида Мак-Фадден).
  • #книголав: "Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон"" (Хван Бо-Рим), "Похорони наши кости в полуночной земле" (Виктория Элизабет Шваб), "Дом с петухами" (Виктория Белим), "Тревожные люди" (Фредрик Бакман), "Камень. Ножницы. Бумага" (Элис Фини).
  • Жорж: "Катабазис" (Ребекка Кван), "Оставленная" (Оксана Ковальчук), "Нефритовая война" (Фонда Ли), "Фаренго. Тень предшественника" (Владимир Ешкилев), "Я вижу зло. True crime рассказы".
  • Издательство Stretovych: "Острые каблуки" (Вера Агеева, Ростислав Семкив), "Еще одна жизнь" (София Середа), "П'ята Фігура" (Робертсон Дэвис), "Мы найдем своего Марселя" (Инна Мирошниченко), "Банкир" (Дик Фрэнсис).

В предпоследний день состоялась Премия книжных блогеров, где определили самую обсуждаемую книгу украинского автора. Победил сборник Артура Дроня "Хемингуэй ничего не знает", который получит промо на MEGOGO BOOKS и других платформах партнера.

У Києві пройшла п'ята Книжкова країна
Чаепитие на "Книжковій країні". Фото: ВДНХ

Фестиваль имел и благотворительную составляющую: фонд "Лелека-Украина" собрал 595 000 грн, "Книжные силы" — 147 450 грн, а "СпивДия" — 13 578 грн и 7 книг. На инициативе "Книга на фронт" собрали 1580 книг для военных, а в рамках проекта "Дом Украинской Книги" передали более 400 изданий библиотекам. К событию присоединились также "Рой", "Культурные силы", бригада "К-2", ОО "Відчуй", "Халабуда Фест" и "Гуркіт", который переделает российские книги в донаты для войска.

Проект реализован при поддержке Mastercard и Ощадбанка. Следующая "Книжкова країна" состоится на ВДНХ 17-20 сентября 2026 года. Следить за новостями можно в Facebook и Instagram.

Киев фестиваль ВДНХ
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации