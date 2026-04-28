Несмотря на непогоду собрала 71000 гостей: на ВДНХ прошла пятая "Книжная страна"

Фестиваль "Книжкова країна" на ВДНХ. Фото: ВДНХ

С 23 по 26 апреля на ВДНХ в Киеве состоялась пятая "Книжкова країна" — крупнейший книжный фестиваль Украины. В этом году центральной темой стали цвета как продолжение литературных историй в различных сферах культуры и креативных индустрий: дизайне, театре, кино, иллюстрации, архитектуре и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ, передает Новини.LIVE.

Серьезным вызовом для события стала погода — Киев несколько дней подряд накрывали ливни, град и сильный ветер. Впрочем, фестиваль не прекратил работу — стенды работали до последнего, книги защищали под дождевиками, а посетители продолжали стоять в очередях даже в холод.

Без последствий непогода не обошлась, ведь в финальный день буря повредила часть инфраструктуры. Общие убытки организаторы оценивают в более чем 350 000 грн.

Посетители "Книжкової країни". Фото: ВДНХ

Несмотря на сложные условия, фестиваль посетили 71 465 человек. За четыре дня 77% гостей приобрели более 85 тысяч книг на сумму более 32 млн грн, при средней стоимости книги 380 грн. В среднем один посетитель тратил чуть больше 1000 грн: более 600 грн — на книги и около 400 грн — на другие расходы.

Читайте также:

Ярмарка стала разнообразной по составу участников: к ней присоединились 103 издательства, 15 книжных магазинов, 18 независимых авторов, а также иллюстраторы, благотворительные фонды и общественные организации — всего около 200 участников.

Среди самых резонансных презентаций — "Книга Эмиля" Иллариона Павлюка, "Острые каблуки" Веры Агеевой и Ростислава Семкива, возвращение "Лазаруса" Светланы Тараториной, "Агент с мишкой" Эдуарда Андрющенко, "Библия комедии" и сборник "Птицы во тьме".

Илларион Павлюк. Фото: ВДНХ

За четыре дня состоялось 507 событий: презентации, дискуссии, автограф-сессии, мастер-классы и спектакли. Значительную аудиторию собрал офлайн-формат YouTube-проекта "Читать ли?" Евгения Яновича, а также обсуждение экранизаций, театра и кино и встреча с Тамарой Гориха Зерня.

Среди спикеров были Юрий Андрухович, Матвей Бедный, Павел Остриков, певица Jamala, Соломия Витвицкая, Василий Байдак и Даша Астафьева.

Даша Астафьева на "Книжковій країні". Фото: ВДНХ

Среди важных событий состоялась дискуссия "Откровенный диалог с ветеранами: вместе формируем культуру безбарьерного общения". Посетители "Книжкової країни" обсудили триггерные и некорректные темы, а также то, как общаться открыто, с уважением и достоинством. Мероприятие инициировал медиахолдинг Live Media HUB совместно с партнерами book.ua и book.ua.space, при поддержке ОС "Лига Сильных".

Дискуссия "Откровенный диалог с ветеранами: вместе формируем культуру безбарьерного общения". Фото: Новини.LIVE

Средний возраст посетителей составил 28 лет, причем 46% ранее не посещали подобные мероприятия. Женщины составили 82% аудитории, мужчины — 18%. Подавляющее большинство (86%) — жители Киева, также приехали гости из разных регионов Украины. 75% посетителей пришли именно на фестиваль.

Почти все опрошенные (95%) отметили, что стали счастливее после события. В то же время 60% гостей заявили, что планируют читать чаще.

В топ продаж книг вошли:

КСД : "Захватить Тринадцатого" (Хлои Уолш), "Уберечь Тринадцатого" (Хлои Уолш), "Тайна тайн" (Дэн Браун), "Кофейня "Пряная тыковка"" (Лори Гилмор), "Эгоманияк" (Ви Киланд).

: "Захватить Тринадцатого" (Хлои Уолш), "Уберечь Тринадцатого" (Хлои Уолш), "Тайна тайн" (Дэн Браун), "Кофейня "Пряная тыковка"" (Лори Гилмор), "Эгоманияк" (Ви Киланд). "Наш Формат": "Библия комедии" Джуди Картер, "Предопределено наперед" (Роберт Сапольски), "Нацист и психиатр" (Джек Эль Хай), "Охота на внимание" (Гари Вайнерчук), "Стоицизм на каждый день" (Райан Холидей).

"Библия комедии" Джуди Картер, "Предопределено наперед" (Роберт Сапольски), "Нацист и психиатр" (Джек Эль Хай), "Охота на внимание" (Гари Вайнерчук), "Стоицизм на каждый день" (Райан Холидей). Vivat : "Не влюбленные" (Али Гейзелвуд), "Бойфренд" (Фрида Мак-Фадден), "Лазарус. Змей" (Светлана Тараторина), "Змеиные дети. Отцеубийца" (Елена Кузьмина), "Пожалуйста, не бойся" (Павел Белянский).

: "Не влюбленные" (Али Гейзелвуд), "Бойфренд" (Фрида Мак-Фадден), "Лазарус. Змей" (Светлана Тараторина), "Змеиные дети. Отцеубийца" (Елена Кузьмина), "Пожалуйста, не бойся" (Павел Белянский). "Вихола": "Танцы с костями" (Андрей Семьянкив (MED GOblin)), "Из страны рыжу и опия" (София Яблонская), "Лодки" (Владимир Станчишин), "Слово о доме "Слово"" (Владимир Кулиш), "Тень мертвого бога" (Ярослав Шевченко).

"Танцы с костями" (Андрей Семьянкив (MED GOblin)), "Из страны рыжу и опия" (София Яблонская), "Лодки" (Владимир Станчишин), "Слово о доме "Слово"" (Владимир Кулиш), "Тень мертвого бога" (Ярослав Шевченко). "Лаборатория": "Лучшее "худшее", что могло произойти" (Юлия Лаба), "1913: Лето века" (Флориан Иллиес), "Время неудачников, или в крымской столице облачно с прояснениями" (Мила Смолярова), "Все персонажи вымышленные. Или нет" (Юлия Лаба), "Мертвая Вита" (Анна Стадник).

"Лучшее "худшее", что могло произойти" (Юлия Лаба), "1913: Лето века" (Флориан Иллиес), "Время неудачников, или в крымской столице облачно с прояснениями" (Мила Смолярова), "Все персонажи вымышленные. Или нет" (Юлия Лаба), "Мертвая Вита" (Анна Стадник). Megogo Books : "Хемингуэй ничего не знает" (Артур Дронь), "Украинский национализм. Основы идеологии" (Олег Однороженко), "Тысяча лучезарных солнц" (Халед Госсейни), "Микольцьове счастье" (Мирослава Кирильчук), "Файні брюнети та інша нечисть" (Юлия Нагорнюк).

: "Хемингуэй ничего не знает" (Артур Дронь), "Украинский национализм. Основы идеологии" (Олег Однороженко), "Тысяча лучезарных солнц" (Халед Госсейни), "Микольцьове счастье" (Мирослава Кирильчук), "Файні брюнети та інша нечисть" (Юлия Нагорнюк). Readeat : "Новые темные века. Коллапс" (Макс Кидрук), "Новые темные века. Колония" (Макс Кидрук), "Четыре тысячи недель" (Оливер Беркмен), "Охота на внимание" (Гари Вайнерчук), "Бойфренд" (Фрида Мак-Фадден).

: "Новые темные века. Коллапс" (Макс Кидрук), "Новые темные века. Колония" (Макс Кидрук), "Четыре тысячи недель" (Оливер Беркмен), "Охота на внимание" (Гари Вайнерчук), "Бойфренд" (Фрида Мак-Фадден). #книголав : "Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон"" (Хван Бо-Рим), "Похорони наши кости в полуночной земле" (Виктория Элизабет Шваб), "Дом с петухами" (Виктория Белим), "Тревожные люди" (Фредрик Бакман), "Камень. Ножницы. Бумага" (Элис Фини).

: "Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон"" (Хван Бо-Рим), "Похорони наши кости в полуночной земле" (Виктория Элизабет Шваб), "Дом с петухами" (Виктория Белим), "Тревожные люди" (Фредрик Бакман), "Камень. Ножницы. Бумага" (Элис Фини). Жорж : "Катабазис" (Ребекка Кван), "Оставленная" (Оксана Ковальчук), "Нефритовая война" (Фонда Ли), "Фаренго. Тень предшественника" (Владимир Ешкилев), "Я вижу зло. True crime рассказы".

: "Катабазис" (Ребекка Кван), "Оставленная" (Оксана Ковальчук), "Нефритовая война" (Фонда Ли), "Фаренго. Тень предшественника" (Владимир Ешкилев), "Я вижу зло. True crime рассказы". Издательство Stretovych: "Острые каблуки" (Вера Агеева, Ростислав Семкив), "Еще одна жизнь" (София Середа), "П'ята Фігура" (Робертсон Дэвис), "Мы найдем своего Марселя" (Инна Мирошниченко), "Банкир" (Дик Фрэнсис).

В предпоследний день состоялась Премия книжных блогеров, где определили самую обсуждаемую книгу украинского автора. Победил сборник Артура Дроня "Хемингуэй ничего не знает", который получит промо на MEGOGO BOOKS и других платформах партнера.

Чаепитие на "Книжковій країні". Фото: ВДНХ

Фестиваль имел и благотворительную составляющую: фонд "Лелека-Украина" собрал 595 000 грн, "Книжные силы" — 147 450 грн, а "СпивДия" — 13 578 грн и 7 книг. На инициативе "Книга на фронт" собрали 1580 книг для военных, а в рамках проекта "Дом Украинской Книги" передали более 400 изданий библиотекам. К событию присоединились также "Рой", "Культурные силы", бригада "К-2", ОО "Відчуй", "Халабуда Фест" и "Гуркіт", который переделает российские книги в донаты для войска.

Проект реализован при поддержке Mastercard и Ощадбанка. Следующая "Книжкова країна" состоится на ВДНХ 17-20 сентября 2026 года. Следить за новостями можно в Facebook и Instagram.