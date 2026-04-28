Попри негоду зібрала 71000 гостей: на ВДНГ пройшла п’ята "Книжкова країна"

Фестиваль "Книжкова країна" на ВДНГ. Фото: ВДНГ

З 23 по 26 квітня на ВДНГ у Києві відбулася п'ята "Книжкова країна" — найбільший книжковий фестиваль України. Цього року центральною темою стали кольори як продовження літературних історій у різних сферах культури та креативних індустрій: дизайні, театрі, кіно, ілюстрації, архітектурі тощо.

Про це повідомляє пресслужба ВДНГ.

Серйозним викликом для події стала погода — Київ кілька днів поспіль накривали зливи, град і сильний вітер. Втім, фестиваль не припинив роботу — стенди працювали до останнього, книжки захищали під дощовиками, а відвідувачі продовжували стояти в чергах навіть у холод.

Без наслідків негода не минула, адже у фінальний день буря пошкодила частину інфраструктури. Загальні збитки організатори оцінюють у понад 350 000 грн.

Відвідувачі "Книжкової країни". Фото: ВДНГ

Попри складні умови, фестиваль відвідали 71 465 людей. За чотири дні 77% гостей придбали понад 85 тисяч книжок на суму більш як 32 млн грн, при середній вартості книги 380 грн. У середньому один відвідувач витрачав трохи більше ніж 1000 грн: понад 600 грн — на книжки і близько 400 грн — на інші витрати.

Читайте також:

Ярмарок став різноманітним за складом учасників: до нього долучилися 103 видавництва, 15 книгарень, 18 незалежних авторів, а також ілюстратори, благодійні фонди й громадські організації — загалом близько 200 учасників.

Серед найрезонансніших презентацій — "Книга Еміля" Ілларіона Павлюка, "Гострі каблуки" Віри Агєєвої та Ростислава Семківа, повернення "Лазаруса" Світлани Тараторіної, "Агент з ведмедиком" Едуарда Андрющенка, "Біблія комедії" та збірка "Птахи у пітьмі".

Іларіон Павлюк. Фото: ВДНГ

За чотири дні відбулося 507 подій: презентації, дискусії, автограф-сесії, майстеркласи та вистави. Значну аудиторію зібрав офлайн-формат YouTube-проєкту "Чи читати?" Євгена Яновича, а також обговорення екранізацій, театру й кіно та зустріч із Тамарою Горіха Зерня.

Серед спікерів були Юрій Андрухович, Матвій Бідний, Павло Остріков, співачка Jamala, Соломія Вітвіцька, Василь Байдак і Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва на "Книжковій країні". Фото: ВДНГ

Серед важливих подій відбулася дискусія "Відвертий діалог із ветеранами: разом формуємо культуру безбар’єрного спілкування". Відвідувачі "Книжкової країни" обговорили тригерні та некоректні теми, а також те, як спілкуватися відкрито, з повагою та гідністю.Захід ініціював медіахолдинг Live Media HUB спільно з партнерами book.ua та book.ua.space, за підтримки ГС "Ліга Сильних".

Дискусія "Відвертий діалог з ветеранами: разом формуємо культуру безбар’єрного спілкування". Фото: Новини.LIVE

Середній вік відвідувачів становив 28 років, причому 46% раніше не відвідували подібні заходи. Жінки склали 82% аудиторії, чоловіки — 18%. Переважна більшість (86%) — жителі Києва, також приїхали гості з різних регіонів України. 75% відвідувачів прийшли саме на фестиваль.

Майже всі опитані (95%) зазначили, що стали щасливішими після події. Водночас 60% гостей заявили, що планують читати частіше.

У топ продажів книжок увійшли:

КСД : "Захопити Тринадцятого" (Хлої Волш), "Вберегти Тринадцятого" (Хлої Волш), "Таємниця таємниць" (Ден Браун), "Кав’ярня "Пряний гарбузик"" (Лорі Ґілмор), "Егоманіяк" (Ві Кіланд).

: "Біблія комедії" Джуді Картер, "Визначено наперед" (Роберт Сапольські), "Нацист і психіатр" (Джек Ель Хай), "Полювання на увагу" (Гарі Вайнерчук), "Стоїцизм на кожен день" (Раян Голідей). Vivat : "Не закохані" (Алі Гейзелвуд), "Бойфренд" (Фріда Мак-Фадден), "Лазарус. Змій" (Світлана Тараторіна), "Змієві діти. Батьковбивця" (Олена Кузьміна), "Будь ласка, не бійся" (Павло Белянський).

: "Танці з кістками" (Андрій Сем'янків (MED GOblin)), "З країни рижу та опію" (Софія Яблонська), "Човни" (Володимир Станчишин), "Слово про будинок "Слово"" (Володимир Куліш), "Тінь мертвого бога" (Ярослав Шевченко). "Лабораторія" : "Найкраще "найгірше", що могло статися" (Юлія Лаба), "1913: Літо століття" (Флоріан Іллієс), "Час невдах, або в кримській столиці хмарно з проясненнями" (Міла Смолярова), "Усі персонажі вигадані. Або ні" (Юлія Лаба), "Мертва Віта" (Анна Стаднік).

: "Гемінґвей нічого не знає" (Артур Дронь), "Український націоналізм. Основи ідеології" (Олег Однороженко), "Тисяча осяйних сонць" (Халед Госсейні), "Микольцьове щастя" (Мирослава Кирильчук), "Файні брюнети та інша нечисть" (Юлія Нагорнюк). Readeat : "Нові темні віки. Колапс" (Макс Кідрук), "Нові темні віки. Колонія" (Макс Кідрук), "Чотири тисячі тижнів" (Олівер Беркмен), "Полювання на увагу" (Гарі Вайнерчук), "Бойфренд" (Фріда Мак-Фадден).

: "Ласкаво просимо до книгарні "Хюнам-тон"" (Хван Бо-Рим), "Поховай наші кості в опівнічній землі" (Вікторія Елізабет Шваб), "Будинок з півнями" (Вікторія Белім), "Тривожні люди" (Фредрік Бакман), "Камінь. Ножиці. Папір" (Еліс Фіні). Жорж : "Катабазис" (Ребекка Кван), "Залишена" (Оксана Ковальчук), "Нефритова війна" (Фонда Лі), "Фаренго. Тінь попередника" (Володимир Єшкілєв), "Я бачу зло. True crime оповідання".

У передостанній день відбулася Премія книжкових блогерів, де визначили найобговорюванішу книгу українського автора. Перемогла збірка Артура Дроня "Гемінґвей нічого не знає", яка отримає промо на MEGOGO BOOKS та інших платформах партнера.

Чаювання на "Книжковій країна". Фото: ВДНГ

Фестиваль мав і благодійну складову: фонд "Лелека-Україна" зібрав 595 000 грн, "Книжкові сили" — 147 450 грн, а "СпівДія" — 13 578 грн і 7 книжок. На ініціативі "Книга на фронт" зібрали 1580 книжок для військових, а в межах проєкту "Будинок Української Книги" передали понад 400 видань бібліотекам. До події долучилися також "Рій", "Культурні сили", бригада "К-2", ГО "Відчуй", "Халабуда Фест" і "Гуркіт", який переробить російські книжки на донати для війська.

Проєкт реалізовано за підтримки Mastercard і Ощадбанк. Наступна "Книжкова країна" відбудеться на ВДНГ 17-20 вересня 2026 року. Стежити за новинами можна у Facebook та Instagram.