Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Сочи тонет из-за сильных дождей: бункер Путина под угрозой arrow

Сочи тонет из-за сильных дождей: бункер Путина под угрозой

14 июня 2023 16:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Сочи тонет из-за сильных дождей: бункер Путина под угрозой
Российский город Сочи затопило из-за ливней. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российский город Сочи тонет в воде: затопило дороги, человеческие дворы, поврежден газопровод. Спасатели ликвидируют последствия ночной стихии.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Сочи затопило: бункер Путина в опасности

Отмечается, что в ночь на 14 июня в городе Сочи, возле которого расположен один из бункеров Путина, из берегов вышла река Мацеста — под воду пошли близлежащие улицы.

"На некоторых участках припаркованные автомобили практически исчезли под водой. Несколько городских маршрутов временно изменили схему движения", — сообщают в росСМИ.

Российское Сочи затопило из-за ливней. Фото: росСМИ

Около четырех утра сработал датчик поднятия уровня воды, достигшей отметки "опасное явление". Через час на реке выпало большое количество осадков не менее 15 мм.

"Были включены сиренно-речевые установки. В результате подтопило дороги и дворы", — отметили в городской администрации.

 

Напомним, ранее мы писали, что в России, а именно в Ростовской области, загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области. РосСМИ сообщают о возгорании кровли на одном из энергоблоков, площадью 200 кв.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас