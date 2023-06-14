Сочи тонет из-за сильных дождей: бункер Путина под угрозой

Российский город Сочи затопило из-за ливней. Фото: росСМИ

Российский город Сочи тонет в воде: затопило дороги, человеческие дворы, поврежден газопровод. Спасатели ликвидируют последствия ночной стихии.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что в ночь на 14 июня в городе Сочи, возле которого расположен один из бункеров Путина, из берегов вышла река Мацеста — под воду пошли близлежащие улицы.

"На некоторых участках припаркованные автомобили практически исчезли под водой. Несколько городских маршрутов временно изменили схему движения", — сообщают в росСМИ.

Российское Сочи затопило из-за ливней. Фото: росСМИ

Около четырех утра сработал датчик поднятия уровня воды, достигшей отметки "опасное явление". Через час на реке выпало большое количество осадков не менее 15 мм.

"Были включены сиренно-речевые установки. В результате подтопило дороги и дворы", — отметили в городской администрации.

Напомним, ранее мы писали, что в России, а именно в Ростовской области, загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области. РосСМИ сообщают о возгорании кровли на одном из энергоблоков, площадью 200 кв.