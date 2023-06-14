Сочі тоне через сильні дощі: бункер Путіна під загрозою

Російське місто Сочі затопило через через зливи. Фото: росЗМІ

Російське місто Сочі тоне у воді: затопило дороги, людські подвірʼя, пошкоджений газопровід. Рятувальники ліквідовують наслідки нічної стихії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що в ніч проти 14 червня в місті Сочі, біля якого розташований один із бункерів Путіна, з берегів вийшла річка Мацеста — під воду пішли довколишні вулиці.

"На деяких ділянках припарковані автомобілі практично зникли під водою. Декілька міських маршрутів тимчасово змінили схему руху", — повідомляють у росЗМІ.

Російське Сочі затопило через через зливи. Фото: росЗМІ

Близько четвертої ранку спрацював датчик підняття рівня води, яка досягла позначки "небезпечне явище". Через годину на річці випала велика кількість опадів, щонайменше 15 мм.

"Було ввімкнено сиренно-мовленнєві установки. В результаті підтопило дороги та двори", — зазначили в міській адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії, а саме в Ростовській області, загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області. РосЗМІ повідомляють про займання покрівлі на одному з енергоблоків, площею 200 кв м.