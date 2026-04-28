Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Солдаут и любимые хиты: "ТАК А ШО ТИ?" с аншлагом во Дворце Спорта

Солдаут и любимые хиты: "ТАК А ШО ТИ?" с аншлагом во Дворце Спорта

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 23:41
Солдаут и любимые хиты: "ТАК А ШО ТИ?" с аншлагом во Дворце Спорта
Солдаут, тысячи счастливых лиц и более 500 000 на ВСУ: "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

25 апреля в киевском Дворце Спорта состоялось крупнейшее культурное событие Украины - легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?". Событие собрало полный солдаут и более 500 тысяч гривен на ВСУ!

Зіркові гості, солдаут та улюблені хіти: «ТАК А ШО ТИ?» знову зібрала тисячі гостей на легендарній дискотеці
Легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

Тысячи зрителей перенеслись во времена любимых хитов 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х — тех самых, которые записывались на кассеты и диски и формировали целое поколение. За DJ-пультом в этот вечер стояли те, кто и создает "ТАК А ШО ТИ?" — основательница проекта olvipmiss вместе с командой: NOVIK, XXV кадр и МС Леонид Ласточкин.

Зіркові гості, солдаут та улюблені хіти: «ТАК А ШО ТИ?» знову зібрала тисячі гостей на легендарній дискотеці
Легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

Среди гостей вечера были замечены Егор Муа, THE OLEG, Олег Верняев, Iskra, Алексей Комаровский, Евгений Гуня, Антон Пожидаев, Яна Морис и многие другие.

За год команда "ТАК А ШО ТИ?" собрала Дворец Спорта трижды. Таким результатом может похвастаться далеко не каждый проект в Украине.

Легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

"Для нас это больше чем дискотека — это доказательство того, что украинская культура живет, объединяет и вдохновляет. Третий Дворец Спорта за год — это не наш результат, это результат каждого, кто был рядом с нами все это время", — комментирует основательница проекта olvipmiss.

Читайте также:
Зіркові гості, солдаут та улюблені хіти: «ТАК А ШО ТИ?» знову зібрала тисячі гостей на легендарній дискотеці
Легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

"ТАК А ШО ТИ?" давно вышла за пределы формата обычной вечеринки — это культурная репрезентация нашего общего прошлого. Знакомые мелодии становятся универсальным языком, который объединяет людей разного возраста и опыта.

Зіркові гості, солдаут та улюблені хіти: «ТАК А ШО ТИ?» знову зібрала тисячі гостей на легендарній дискотеці
Легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

Во время, когда единение важнее всего, проект напоминает: культура прошлого — это не просто ностальгия, это то, что держит нас вместе сегодня.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

музыка культура Дворец Спорта
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации