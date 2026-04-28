Солдаут и любимые хиты: "ТАК А ШО ТИ?" с аншлагом во Дворце Спорта

Солдаут, тысячи счастливых лиц и более 500 000 на ВСУ: "ТАК А ШО ТИ?" снова покорила Дворец Спорта

25 апреля в киевском Дворце Спорта состоялось крупнейшее культурное событие Украины - легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?". Событие собрало полный солдаут и более 500 тысяч гривен на ВСУ!

Тысячи зрителей перенеслись во времена любимых хитов 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х — тех самых, которые записывались на кассеты и диски и формировали целое поколение. За DJ-пультом в этот вечер стояли те, кто и создает "ТАК А ШО ТИ?" — основательница проекта olvipmiss вместе с командой: NOVIK, XXV кадр и МС Леонид Ласточкин.

Среди гостей вечера были замечены Егор Муа, THE OLEG, Олег Верняев, Iskra, Алексей Комаровский, Евгений Гуня, Антон Пожидаев, Яна Морис и многие другие.

За год команда "ТАК А ШО ТИ?" собрала Дворец Спорта трижды. Таким результатом может похвастаться далеко не каждый проект в Украине.

"Для нас это больше чем дискотека — это доказательство того, что украинская культура живет, объединяет и вдохновляет. Третий Дворец Спорта за год — это не наш результат, это результат каждого, кто был рядом с нами все это время", — комментирует основательница проекта olvipmiss.

Читайте также:

"ТАК А ШО ТИ?" давно вышла за пределы формата обычной вечеринки — это культурная репрезентация нашего общего прошлого. Знакомые мелодии становятся универсальным языком, который объединяет людей разного возраста и опыта.

Во время, когда единение важнее всего, проект напоминает: культура прошлого — это не просто ностальгия, это то, что держит нас вместе сегодня.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась