Солдаут и любимые хиты: "ТАК А ШО ТИ?" с аншлагом во Дворце Спорта
25 апреля в киевском Дворце Спорта состоялось крупнейшее культурное событие Украины - легендарная дискотека "ТАК А ШО ТИ?". Событие собрало полный солдаут и более 500 тысяч гривен на ВСУ!
Тысячи зрителей перенеслись во времена любимых хитов 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х — тех самых, которые записывались на кассеты и диски и формировали целое поколение. За DJ-пультом в этот вечер стояли те, кто и создает "ТАК А ШО ТИ?" — основательница проекта olvipmiss вместе с командой: NOVIK, XXV кадр и МС Леонид Ласточкин.
Среди гостей вечера были замечены Егор Муа, THE OLEG, Олег Верняев, Iskra, Алексей Комаровский, Евгений Гуня, Антон Пожидаев, Яна Морис и многие другие.
За год команда "ТАК А ШО ТИ?" собрала Дворец Спорта трижды. Таким результатом может похвастаться далеко не каждый проект в Украине.
"Для нас это больше чем дискотека — это доказательство того, что украинская культура живет, объединяет и вдохновляет. Третий Дворец Спорта за год — это не наш результат, это результат каждого, кто был рядом с нами все это время", — комментирует основательница проекта olvipmiss.
"ТАК А ШО ТИ?" давно вышла за пределы формата обычной вечеринки — это культурная репрезентация нашего общего прошлого. Знакомые мелодии становятся универсальным языком, который объединяет людей разного возраста и опыта.
Во время, когда единение важнее всего, проект напоминает: культура прошлого — это не просто ностальгия, это то, что держит нас вместе сегодня.