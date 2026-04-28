Солдаут та улюблені хіти: «ТАК А ШО ТИ?» з аншлагом у Палаці Спорту

Дата публікації: 28 квітня 2026 23:41
Солдаут, тисячі щасливих облич та понад 500 000 на ЗСУ: «ТАК А ШО ТИ?» знову підкорила Палац Спорту

25 квітня у київському Палаці Спорту відбулася найбільша культурна подія України — легендарна дискотека "ТАК А ШО ТИ?". Подія зібрала повний солдаут та понад 500 тисяч гривень на ЗСУ!

Легендарна дискотека "ТАК А ШО ТИ?" знову підкорила Палац Спорту

Тисячі глядачів перенеслися у часи улюблених хітів 80-х, 90-х, 2000-х та 2010-х — тих самих, що записувалися на касети й диски і формували ціле покоління. За DJ-пультом цього вечора стояли ті, хто і створює "ТАК А ШО ТИ?" — засновниця проєкту olvipmiss разом із командою: NOVIK, XXV кадр та МС Леонід Ласточкін.

Серед гостей вечора були помічені Єгор Муа, THE OLEG, Олег Верняєв, Iskra, Олексій Комаровський, Євген Гуня, Антон Пожидаєв, Яна Моріс та багато інших.

За рік команда "ТАК А ШО ТИ?" зібрала Палац Спорту тричі. Таким результатом може похизуватися далеко не кожен проєкт в Україні.

"Для нас це більше ніж дискотека — це доказ того, що українська культура живе, об'єднує і надихає. Третій Палац Спорту за рік — це не наш результат, це результат кожного, хто був поруч із нами весь цей час", — коментує засновниця проєкту olvipmiss.

"ТАК А ШО ТИ?" давно вийшла за межі формату звичайної вечірки — це культурна репрезентація нашого спільного минулого. Знайомі мелодії стають універсальною мовою, яка об'єднує людей різного віку та досвіду.

У час, коли єднання важливіше за все, проєкт нагадує: культура минулого — це не просто ностальгія, це те, що тримає нас разом сьогодні.

музика культура Палац Спорту
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
