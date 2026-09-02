Где в Одессе сдать вторсырье: батарейки, пластик и упаковки от никотиновых пакетиков

Батарейки в контейнере. Фото: chas.co.ua

Ежегодно в Одессе образуются тысячи тонн бытовых отходов, причем во время курортного сезона их количество значительно возрастает. Пляжи заполняются отдыхающими, кафе и пляжные бары работают на полную мощность — и мусора становится всё больше. Немало отходов можно увидеть прямо в море и на побережье, где они разлагаются годами, а некоторые — и столетиями.

Однако проблема в том, что люди могут просто не знать, куда сдавать этот мусор. Соответственно, оно попадает в мусорный бак, а затем — на полигон. Но многие отходы можно не отправлять на свалку, а сдать на переработку. И сделать это в Одессе не так уж и сложно.

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Рассказываем, где в городе принимают вторсырьё — от батареек и пластика до использованных стиков и упаковок от пакетов.

Батарейки и аккумуляторы

Отработанные батарейки в Одессе можно отнести в любой супермаркет и бросить в специальные контейнеры у кассы. Их забирают и отправляют на утилизацию активисты общественной организации «Батарейки, сдавайтесь!». Поскольку в Украине нет специального завода по утилизации и переработке отработанных батареек, собранный материал отправляется на такой завод в Румынию. Полномасштабное вторжение, к счастью, не нарушило эту логистику.

Итак, батарейки можно приносить в супермаркеты: "Сильпо", "Комфи", "Эпицентр", Jysk, METRO, а также — на АЗС WOG, SOCAR.

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Что можно сдавать: пальчиковые батарейки, "таблетки", powerbank, аккумуляторы от телефонов и ноутбуков.

Что нельзя: ртутные лампы и термометры, электронику и электронные сигареты, крупные автомобильные аккумуляторы.

Никотиновые паучи и баночки

На переработку можно сдать и использованные никотиновые паучи. Их можно принести в пункт приема, который работает в поп-апе "ZYN* на глубине" в Аркадии. Здесь за три пластиковые упаковки от паучей можно получить взамен одну металлическую.

Контейнер для утилизации паучей. Фото: ZYN

Небольшое пояснение: баночки от паучей и использованные никотиновые подушечки перерабатываются по-разному. Подушечки сжигаются, а пластиковая баночка перерабатывается отдельно как вторичный пластик. В боксах, как правило, есть отдельные отсеки для каждого продукта, поэтому важно класть каждый тип в свой отсек.

Пространство ZYN* заработало в этом сезоне и будет действовать до его окончания, то есть в сентябре ещё можно приносить ZYN* на переработку. Найти его легко: в "Аркадии" слева от центральной арки, недалеко от входа. Это помещение, оформленное в стиле бассейна с квадратиками из синей плитки. Помимо сдачи сырья на переработку, здесь можно посетить бар в формате подводной лодки, выловить "хваталкой" очки для дайвинга или приобрести вещи для пляжа — кепки, футболки, мини-холодильник. Также — сделать фото в специальной фотозоне: бассейне без воды. А потом забрать несколько распечатанных фотографий на память.

Поп-ап в Одессе. Фото: ZYN

Поп-ап находится в Аркадии по адресу: Аркадийская аллея, 1. Время работы: с 10:00 до 22:00. После того как он перестанет работать, использованные пластиковые баночки от пакетиков и сами пакеты можно сдать на переработку в магазины IQOS Space. Вход в пространство ZYN* и магазины IQOS Space только для лиц старше 18 лет.

*Не исключает всех рисков. Содержит никотин, вызывающий зависимость. Только для использования совершеннолетними лицами.

Пластик, стекло, бумага, металл

На данный момент, пожалуй, самым удобным вариантом является инициатива "Экомаршрут", которую организует общественная организация "Город будущего". Специальный автомобиль курсирует по городу 1–2 раза в месяц, останавливаясь в 4–5 точках. Именно туда можно принести собранное и отсортированное вторсырьё. Даты и адреса объявляются заранее в соцсетях, в частности в фейсбук.

Инициатива "Экомаршрут". Фото: thefuturecity.com.ua

Принимают: ПЭТ-бутылки, стекло, бумагу и картон, железо и жестяные банки, алюминий, пленку.

Не принимают: одноразовую пластиковую и бумажную посуду, любые пакеты.

Сырье просят сдавать чистым, сухим, спрессованным и рассортированным. Все собранное везут на предприятие "Вторма", где происходит дополнительная сортировка.

Если есть необходимость вывезти мусор прямо из дома, можно заказать услугу «Экотакси» от организации, однако она платная.

Нестандартный вариант — мастерская "Драгоценный пластик"

Одесская мастерская Евгения Хлебникова создает изделия из переработанного пластика — брелки, информационные стелы, уличная мебель, скамейки. В мастерской заявляют, что за 9 лет переработали 52 тонны пластика.

Мастерская принимает практически любой твёрдый пластик — крышечки, одноразовую посуду, пакеты из-под молока, детские игрушки. Пленку передают дальше специализированным предприятиям, ПЭТ не принимают. Приносить сырье в мастерскую нужно чистым и сухим.

Общие практические советы

Пластик и стекло. Фото: chas.co.ua

Сортируйте мусор по типу ещё дома. ПЭТ/HDPE, ПП, плёнка — это разные категории. Для большинства пунктов отсортированный мусор является обязательным или очень желательным условием. Не у всех есть возможность потом досортировать принесённое.

Мойте и сушите. Организации почти везде просят сдавать чистое и сухое сырье. Опять же, это ускоряет процесс его переработки.

Доверяйте проверенным организациям по переработке батареек. Поскольку в Украине нет завода по утилизации батареек, важно убедиться в их дальнейшем маршруте.

Для больших объемов договаривайтесь о вывозе. Если у вас есть большие партии сырья, проще договориться об их вывозе, чем нести всё самостоятельно.

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