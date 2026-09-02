Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Сортувати — не проблема: куди одеситам віднести пластик, батарейки та іншу вторсировину

Сортувати — не проблема: куди одеситам віднести пластик, батарейки та іншу вторсировину

Ua ru
2 вересня 2026 11:00
Куди в Одесі здати вторсировину: батарейки, пластик і упаковки від нікотинових паучів
Батарейки в контейнері. Фото: chas.co.ua

Щороку в Одесі утворюються тисячі тонн побутових відходів, причому під час курортного сезону їх кількість значно зростає. Пляжі заповнюються відпочивальниками, кав'ярні й пляжні бари працюють на повну — і сміття більшає. Чимало відходів можна побачити просто в морі та на узбережжі, де вони розкладаються роками, а деякі — і століттями.

Однак, проблема в тому, що люди можуть просто не знати, куди це сміття здати. Відповідно, воно летить у сміттєвий бак, а потім — на полігон. Але чимало відходів можна не відправляти на сміттєзвалище, а здати на переробку. І зробити це в Одесі не так вже й складно.

Реклама

Розповідаємо, де у місті приймають вторсировину — від батарейок і пластику до використаних стіків та упаковок від паучів.

Батарейки та акумулятори

Використані батарейки в Одесі можна віднести до будь-якого супермаркету і вкинути у спеціальні контейнери біля каси. Їх забирають та відправляють на утилізацію активісти громадської організації "Батарейки, здавайтеся!". Оскільки в Україні немає спеціального заводу для утилізації і переробки використаних батарейок, зібраний матеріал їде на такий завод до Румунії. Повномасштабне вторгнення, на щастя, цю логістику не поламало. 

Отож, батарейки можна принести у супермаркети: "Сільпо", "Комфі", "Епіцентр", Jysk, METRO, а також — на АЗК WOG,  SOCAR. 

Читайте також:

Що можна здавати: пальчикові батарейки, "таблетки", павербанки, акумулятори від телефонів і ноутбуків. 

Що не можна: ртутні лампи й термометри, електроніку та електронні сигарети, великі автомобільні акумулятори. 

Нікотинові паучі та баночки

На переробку можна здати і використані нікотинові  паучі. Їх можна принести у пункт прийому, який діє у поп-апі "ZYN* на глибині" в Аркадії. Тут за три пластикові упаковки від паучів можна отримати навзамін одну металеву. 

як утилізувати батарейки, пластик і упаковки від нікотинових паучів
Контейнер для утилізації паучів. Фото: ZYN 

Хвилинка пояснення: баночки від паучів та використані нікотинові подушечки переробляються по-різному. Подушечки спалюються, а пластикова банка переробляється окремо як вторинний пластик. У боксах, зазвичай, є окремі відсіки для кожного продукту, тому важливо класти кожен тип у своє відділення.

Простір ZYN* запрацював цього сезону і діятиме до його закінчення, тобто у вересні ще можна приносити ZYN* на переробку. Знайти його легко: в Аркадії ліворуч від центральної арки, неподалік входу. Це приміщення, оформлене у стилі басейну з квадратиками із синьої плитки. Крім здачі сировини на ресайклінг, тут можна відвідати бар у форматі підводного човна, виловити "хапайкою" окуляри для дайвінгу чи придбати речі для пляжу — кепки, футболки, мініхолодильник. Також — зробити фото у спеціальній фотозоні: басейні без води. А потім забрати декілька роздрукованих фотокарток на згадку.

простір ZYN
Поп-ап в Одесі. Фото: ZYN

Поп-ап знаходиться в Аркадії за адресою: Аркадійська алея, 1. Час роботи: з 10:00 до 22:00. Після того як він перестане працювати, використані  пластикові баночки від паучів і використані паучі можна здати на переробку у магазини IQOS Space. Вхід у простір ZYN* та магазини IQOS Space лише 18+.

*Не виключає усіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.

Пластик, скло, папір, метал

Наразі чи не найбільш зручним варіантом є ініціатива "Екомаршрут", яку організовує громадська організація "Місто Майбутнього". Спеціальне авто курсує містом 1–2 рази на місяць, зупиняючись на 4–5 локаціях. На них і можна принести зібрану і відсортовану вторсировину. Дати та адреси анонсують заздалегідь у соцмережах, зокрема у фейсбук.

екомаршрут одеса
Ініціатива "Екомаршрут". Фото: thefuturecity.com.ua

Приймають: петпляшки, скло, папір і картон, залізо і жестяні бляшанки, алюміній, плівку. 

Не приймають: одноразовий пластиковий та паперовий посуд, будь-які пакети. 

Сировину просять здавати чистою, сухою, спресованою та розсортованою. Все зібране везуть на підприємство "Вторма", де відбувається додаткове досортування.

Якщо є потреба вивезти сміття прямо з дому, можна замовити послугу "Екотаксі" від організації, однак, вона платна.  

Нестандартний варіант — майстерня "Дорогоцінний пластик"

Одеська майстерня Євгена Хлєбнікова створює продукти із переробленого пластику – брелоки, інформаційні стели, вуличні меблі, лавочки. У майстерні заявляють, що за 9 років переробили 52 тонни пластику. 

Майстерня приймає майже будь-який твердий пластик — кришечки, одноразовий посуд, пакети з-під молока, дитячі іграшки. Плівку передають далі спеціалізованим підприємствам, ПЕТ не приймають. Приносити сировину до майстерні потрібно чистою та сухою.

Загальні практичні поради

утилізація пластика та батарейок
Пластик та скло. Фото: chas.co.ua
  • Сортуйте сміття за типом ще вдома. PET/HDPE, PP, плівка — це різні категорії. Для більшості пунктів відсортоване сміття є обов’язковою або дуже бажаною умовою. Не у всіх є можливість потім досортовувати принесене. 
  • Мийте і сушіть. Організації майже всюди просять здавати чисту й суху сировину. Знову ж таки, це пришвидшує процес її переробляння. 
  • Довіряйте перевіреним організаціям з переробки батарейок. Оскільки в Україні немає заводу з утилізації батарейок, важливо впевнитись в їх подальшому маршруті. 
  • Для великих обсягів домовляйтесь про вивіз. Якщо маєте великі партії сировини, простіше домовитися про їх вивіз, ніж нести все самостійно.

Одеса пластик вторсировина батарейки перероблення мікропластику
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації