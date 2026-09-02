Куди в Одесі здати вторсировину: батарейки, пластик і упаковки від нікотинових паучів

Батарейки в контейнері. Фото: chas.co.ua

Щороку в Одесі утворюються тисячі тонн побутових відходів, причому під час курортного сезону їх кількість значно зростає. Пляжі заповнюються відпочивальниками, кав'ярні й пляжні бари працюють на повну — і сміття більшає. Чимало відходів можна побачити просто в морі та на узбережжі, де вони розкладаються роками, а деякі — і століттями.

Однак, проблема в тому, що люди можуть просто не знати, куди це сміття здати. Відповідно, воно летить у сміттєвий бак, а потім — на полігон. Але чимало відходів можна не відправляти на сміттєзвалище, а здати на переробку. І зробити це в Одесі не так вже й складно.

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Розповідаємо, де у місті приймають вторсировину — від батарейок і пластику до використаних стіків та упаковок від паучів.

Батарейки та акумулятори

Використані батарейки в Одесі можна віднести до будь-якого супермаркету і вкинути у спеціальні контейнери біля каси. Їх забирають та відправляють на утилізацію активісти громадської організації "Батарейки, здавайтеся!". Оскільки в Україні немає спеціального заводу для утилізації і переробки використаних батарейок, зібраний матеріал їде на такий завод до Румунії. Повномасштабне вторгнення, на щастя, цю логістику не поламало.

Отож, батарейки можна принести у супермаркети: "Сільпо", "Комфі", "Епіцентр", Jysk, METRO, а також — на АЗК WOG, SOCAR.

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Що можна здавати: пальчикові батарейки, "таблетки", павербанки, акумулятори від телефонів і ноутбуків.

Що не можна: ртутні лампи й термометри, електроніку та електронні сигарети, великі автомобільні акумулятори.

Нікотинові паучі та баночки

На переробку можна здати і використані нікотинові паучі. Їх можна принести у пункт прийому, який діє у поп-апі "ZYN* на глибині" в Аркадії. Тут за три пластикові упаковки від паучів можна отримати навзамін одну металеву.

Контейнер для утилізації паучів. Фото: ZYN

Хвилинка пояснення: баночки від паучів та використані нікотинові подушечки переробляються по-різному. Подушечки спалюються, а пластикова банка переробляється окремо як вторинний пластик. У боксах, зазвичай, є окремі відсіки для кожного продукту, тому важливо класти кожен тип у своє відділення.

Простір ZYN* запрацював цього сезону і діятиме до його закінчення, тобто у вересні ще можна приносити ZYN* на переробку. Знайти його легко: в Аркадії ліворуч від центральної арки, неподалік входу. Це приміщення, оформлене у стилі басейну з квадратиками із синьої плитки. Крім здачі сировини на ресайклінг, тут можна відвідати бар у форматі підводного човна, виловити "хапайкою" окуляри для дайвінгу чи придбати речі для пляжу — кепки, футболки, мініхолодильник. Також — зробити фото у спеціальній фотозоні: басейні без води. А потім забрати декілька роздрукованих фотокарток на згадку.

Поп-ап в Одесі. Фото: ZYN

Поп-ап знаходиться в Аркадії за адресою: Аркадійська алея, 1. Час роботи: з 10:00 до 22:00. Після того як він перестане працювати, використані пластикові баночки від паучів і використані паучі можна здати на переробку у магазини IQOS Space. Вхід у простір ZYN* та магазини IQOS Space лише 18+.

*Не виключає усіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.

Пластик, скло, папір, метал

Наразі чи не найбільш зручним варіантом є ініціатива "Екомаршрут", яку організовує громадська організація "Місто Майбутнього". Спеціальне авто курсує містом 1–2 рази на місяць, зупиняючись на 4–5 локаціях. На них і можна принести зібрану і відсортовану вторсировину. Дати та адреси анонсують заздалегідь у соцмережах, зокрема у фейсбук.

Ініціатива "Екомаршрут". Фото: thefuturecity.com.ua

Приймають: петпляшки, скло, папір і картон, залізо і жестяні бляшанки, алюміній, плівку.

Не приймають: одноразовий пластиковий та паперовий посуд, будь-які пакети.

Сировину просять здавати чистою, сухою, спресованою та розсортованою. Все зібране везуть на підприємство "Вторма", де відбувається додаткове досортування.

Якщо є потреба вивезти сміття прямо з дому, можна замовити послугу "Екотаксі" від організації, однак, вона платна.

Нестандартний варіант — майстерня "Дорогоцінний пластик"

Одеська майстерня Євгена Хлєбнікова створює продукти із переробленого пластику – брелоки, інформаційні стели, вуличні меблі, лавочки. У майстерні заявляють, що за 9 років переробили 52 тонни пластику.

Майстерня приймає майже будь-який твердий пластик — кришечки, одноразовий посуд, пакети з-під молока, дитячі іграшки. Плівку передають далі спеціалізованим підприємствам, ПЕТ не приймають. Приносити сировину до майстерні потрібно чистою та сухою.

Загальні практичні поради

Пластик та скло. Фото: chas.co.ua