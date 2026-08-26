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Главная Актуально Состоялась презентация книги "Я, ты и война" ветерана Третьего армейского корпуса Руслана Кныша

Состоялась презентация книги "Я, ты и война" ветерана Третьего армейского корпуса Руслана Кныша

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 12:36
Відбулася презентація книги «Я, ти і війна» ветерана Третього армійського корпусу Руслана «Плємяша» Книша
Презентация книги военного Руслана Кныша. Фото: Третий армейский корпус

23 августа в Art Ukraine Gallery состоялась презентация книги "Я, ты и война" бойца и ветерана Третьего армейского корпуса Руслана Кныша с позывным "Племяш".

В книгу вошли одноимённая повесть и рассказы о фронтовых буднях, боях, опасности и военном братстве. Это взгляд на войну изнутри — глазами солдата, который знает её не понаслышке.

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"Я, ты и война" — откровенный рассказ о людях, которые оставили мирную жизнь, взяли в руки оружие и оказались в реальности, где смерть совсем рядом, а дружба, верность и человечность приобретают иной вес.

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу - фото 1
Руслан Кныш рядом с военнослужащей Третьего армейского корпуса. Фото: Третий армейский корпус

В своей первой книге Руслан Кныш делится собственным боевым опытом и рассказывает о войне от первого лица — без прикрас и романтизации. Это переживания и реалии войны, о которых в своё время писали в своих произведениях Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй и Олесь Гончар.

Идея написать книгу пришла Руслану во время восстановления после ранения. Его первый командир, друг Друид, навещал его в больнице и поддерживал. Именно он предложил бойцу зафиксировать собственный опыт.

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"Мой первый командир, друг Друид, приходил ко мне в больницу, поддерживал меня. И как-то он сказал: "С твоим опытом было бы круто написать мемуары, потому что не каждый может об этом рассказать правильно, профессионально. Людям нужно знать и читать о том, какая у нас молодежь".

Я сначала начал набрасывать все в заметки, давал читать друзьям. Они говорили: "Круто получается, напиши об этом больше". Так постепенно и начала рождаться книга", — рассказывает Руслан Кныишш.

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу - фото 2
Руслан Кныш во время презентации книги "Я, ты и война". Фото: Третий армейский корпус

Племяш отмечает, что главная идея книги — не только рассказать о боевых действиях на фронте, но и показать военных с другой стороны, а также помочь гражданским лучше понять их опыт.

"В книге много написано не только о боевых эпизодах, но и о том, что происходит внутри самого солдата. Для меня было важнее всего объяснить гражданским людям психологию человека, находящегося на войне.

Гражданские не переживают этого, они не находятся в постоянной борьбе. Они могут позволить себе отдохнуть. А мы находимся в постоянной борьбе и не можем позволить себе полностью расслабиться. Если мы позволим себе отдохнуть, враг этим воспользуется", — говорит Племяш.

Руслану Кнышу было шестнадцать лет, когда в его родной Селидово пришла большая война. После начала полномасштабного вторжения он начал свой боевой путь в 109-й бригаде территориальной обороны, а впоследствии осуществил свою мечту и стал бойцом Третьей штурмовой бригады.

За страницами книги — опыт, который сложно назвать юношеским: подрыв на мине, два огнестрельных ранения, попадание из гранатомета и сброс с дрона. После каждого ранения Руслан возвращался в строй.

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу - фото 3
Автограф Руслана Кныша. Фото: Третий армейский корпус

27 октября 2025 года в Харьковской области Руслан получил тяжелое ранение в результате удара FPV-дрона и лишился верхних и нижних конечностей. Несмотря на это, он остался в армии. Сегодня Руслан читает лекции бойцам и новобранцам Третьего армейского корпуса и "Центурии", готовится стать хорунжим и ожидает сложного протезирования.

Во время презентации Руслан Кныш пообщался с гостями и рассказал о создании книги, своем боевом пути и будущих планах.

Модерировала мероприятие журналистка и ведущая "Украинской правды" Татьяна Даниленко.

Заказать книгу можно на сайте AB3 Store:
"Я, ты и война" — AB3 Store

ВСУ книги украинские военные Третий армейский корпус
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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