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Головна Актуально Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" ветерана Третього армійського корпусу Руслана Книша

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" ветерана Третього армійського корпусу Руслана Книша

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 12:36
Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу
Презентація книги військового Руслана Книша. Фото: Третій армійський корпус

23 серпня у просторі Art Ukraine Gallery відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана Третього армійського корпусу Руслана Книша з позивним "Плємяш".

До книги увійшли однойменна повість та оповідання про фронтові будні, бої, небезпеку та військове братерство. Це погляд на війну зсередини — очима солдата, який знає її не з чужих розповідей.

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"Я, ти і війна" — відверта розповідь про людей, які залишили мирне життя, взяли до рук зброю та опинилися в реальності, де смерть зовсім поруч, а дружба, вірність і людяність набувають іншої ваги.

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу - фото 1
Руслан Книш поруч з військовою третього армійського корпусу. Фото: Третій армійський корпус

У своїй першій книзі Руслан Книш ділиться власним бойовим досвідом та розповідає про війну від першої особи — без прикрас і романтизації. Це переживання та реалії війни, про які свого часу писали у своїх творах Еріх Марія Ремарк, Ернест Гемінґвей та Олесь Гончар.

Ідея написати книгу з’явилася у Руслана під час відновлення після поранення. Його перший командир, друг Друїд, приходив до нього в лікарню та підтримував. Саме він запропонував бійцю зафіксувати власний досвід.

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"Мій перший командир, друг Друїд, приходив до мене в лікарню, підтримував. І якось він сказав: “З твоїм досвідом було б круто написати мемуари, бо не кожен може про це розповісти правильно, фахово. Людям треба знати й читати про те, яка в нас є молодь”.

Я почав спочатку накидати все в нотатки, давав читати друзям. Вони казали: “Круто виходить, напиши про це більше”. Так поступово й почала народжуватися книга", — розповідає Руслан Книш.

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу - фото 2
Руслан Книш під час презентації книги "Я, ти і війна". Фото: Третій армійський корпус

Плємяш зазначає, що головний меседж книги  не лише розповісти про бойові дії на фронті, а й показати військових з іншого боку та допомогти цивільним краще зрозуміти їхній досвід.

"У книзі багато написано не лише про бойові епізоди, а й про те, що відбувається всередині самого солдата. Для мене було найважливіше пояснити цивільним психологію людини, яка перебуває на війні.

Цивільні не проживають цього, вони не перебувають у постійній боротьбі. Вони можуть дозволити собі відпочити. А ми перебуваємо у постійній боротьбі й не можемо дозволити собі повністю розслабитися. Якщо ми дамо собі відпочити, ворог цим скористається", — говорить Плємяш.

Руслану Книшу було шістнадцять років, коли в його рідне    Селидове прийшла велика війна. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав свій бойовий шлях у 109-й бригаді територіальної оборони, а згодом здійснив свою мрію та став бійцем Третьої штурмової бригади.

За сторінками книги — досвід, який складно назвати юнацьким: підрив на міні, два кульові поранення, удар гранатомета та скид із дрона. Після кожного поранення Руслан повертався у стрій.

Відбулася презентація книги "Я, ти і війна" бійця та ветерана 3 ОШБр Третього армійського корпу - фото 3
Автограф Руслана Книша. Фото: Третій армійський корпус

27 жовтня 2025 року на Харківщині Руслан зазнав тяжкого поранення внаслідок удару FPV-дрона та втратив верхні й нижні кінцівки. Попри це, він залишився у війську. Сьогодні Руслан читає лекції бійцям і новобранцям Третього армійського корпусу та "Центурії", готується стати хорунжим і чекає на складне протезування.

Під час презентації Руслан Книш поспілкувався з гостями та розповів про створення книги, свій бойовий шлях і майбутні плани. 

Модерувала захід журналістка та ведуча "Української правди" Тетяна Даниленко.

Замовити книгу можна на сайті AB3 Store:
"Я, ти і війна" — AB3 Store

ЗСУ книги українські військові Третій армійський корпус
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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