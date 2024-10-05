Киевская книга года-2024 — стали известны лауреаты

Объявление лауреатов премии. Фото: facebook/institute2015/?locale=ru_RU

Недавно в Киеве объявили лауреатов Всеукраинской литературно-художественной премии "Киевская книга года"-2024. Мероприятие инициировано и проведено Институтом политико-правовых и религиозных исследований при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Европейской культурной ассамблеи, Национального союза писателей Украины, Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Институт политико-правовых и религиозных исследований.

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Цель премии "Киевская книга года"-2024

Целью Премии является поддержка творческих деятелей, празднование авторов, издательств, представителей творческого сообщества, внесших значительный вклад в популяризацию украинской книги, популяризацию творчества, утверждение высоких художественных стандартов в национальной литературе и литературной критике, создание условий для творческого роста.

Награждение лауреатов премии. Фото: facebook/institute2015/?locale=ru_RU

Кто попал в список лауреатов

В Доме митрополита Национального заповедника "София Киевская" прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии. С приветственными словами обратились Президент Института политико-правовых и религиозных исследований Александр Герасименко и президент Национальной академии педагогических наук Украины, доктор философских наук Василий Кремень.

Так, лауреатами премии стали:

Лопата Анатолий Васильевич (номинация "Военно-политическая, документальная литература") — украинский военный деятель, Генерал-полковник, начальник Главного (Генерального) штаба Вооруженных Сил Украины — первый заместитель Министра обороны Украины (1993-1996), за книги: "Вехи бурных событий 2013-2022 годов. Хроника войны Украины с российской федерацией", "Вторжение 2022.

Грищук Анатолий Владимирович (номинация "Энциклопедическая и справочная литература") — капитан І ранга, помощник Министра обороны Украины в предыдущие годы, за книгу "Словарь украинского педагога".

Радзиховский Анатолий Павлович (номинация "Публицистическая литература") — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный художник Украины, за книгу: "Человек и вселенная: прошлое, настоящее, будущее".

Слизняк Павел Яковлевич (номинация "Документально-публицистическая литература") — заслуженный журналист Украины, редактор и издатель общественно-политической газеты Вышгородщины "Трибуна труда", за книгу: "Фрагменты украинской несокрушимости. Рассказы о героизме и патриотизме украинцев".

Цыбух Валерий Иванович (номинация "Художественно документальная литература") — исполнительный директор, член Совета директоров Украинской академии внешней политики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, за книгу: "Зари отчего края".

Калакура Ярослав Степанович (номинация "Историческая литература") — доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы Украины, за книгу: "Украинская историография на переломе. От методологического монизма до европейских ориентиров".

Солдатенко Валерий Федорович (номинации "Политическая публицистика") — Заслуженный деятель науки и техники, главный научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса Национальной академии наук Украины, за монографию: "Gloria mundi" Политическая элита украинского государства революционной эпохи (короткие очерки — портреты 1971-1920).

Василашко Василий Федорович (номинация "Научно-популярное издание") — Заслуженный журналист Украины, писатель, советник председателя правления Общества "Знания" Украины, за книгу: "В аду голодоморов".

Козыряцкая Светлана Игоревна (номинация "Краеведческое издание") — заведующая отделом истории края Запорожского областного краеведческого музея, за издание "Музейный вестник".

Кредисов Анатолий Иванович (номинация "Популярная литература в области экономики") — известный педагог и ученый, доктор экономических наук, за соавторство книги: "Менеджмент успешных руководителей: мировой опыт и перспективы".

Панченко Евгений Григорьевич — известный педагог и ученый, доктор экономических наук, за соавторство книги: "Менеджмент успешных руководителей: мировой опыт и перспективы".

Дзюба Сергей Викторович (номинация "Литература в области документальной журналистики") — главный редактор газеты "Черниговщина", президент Международной литературно-художественной Академии Украины, за книги "Чернигов в огне. Сметем орду, отправим в ад" (2022), "Чернигов огни. Книга друга" (2023) Двутомник о войне с русскими захватчиками.

Пучинец Мария Олеговна — журналистка газеты "Черниговщина", за книги "Чернигов в огне. Сметем орду, отправим в ад" (2022), "Чернигов в огне. Книга друга" (2023) Двухтомник о войне с российскими захватчиками.

Назаренко Виталий Иванович — журналист газеты "Черниговщина", за книги "Чернигов в огне. Сметем орду, отправим в ад" (2022), "Чернигов в огне. Книга друга" (2023) Двухтомник о войне с российскими захватчиками.

Войток Григорий Андреевич — заместитель генерального директора ООО "Земля и Воля", журналист, писатель, за книги "Чернигов в огне. Сметем орду, отправим в ад" (2022), "Чернигов в огне. Книга друга" (2023) Двухтомник о войне с русскими захватчиками.

Варналий Захарий Степанович (номинация "Литература в области экономических наук") — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, за монографию: "Социальная безопасность человека в условиях войны"

Нетудыхаткин Игорь Анатольевич (номинация "Историческая литература в области искусствоведения") — заведующий отделом "Софийский музей" Национального заповедника "София Киевская", кандидат исторических наук, за книгу "Сырение, пылающее: Святитель Рафаил Заборовский (1676-1747)".

Куковальская Неля Михайловна (номинация "Историческая литература в области архитектуры") — генеральный директор Национального заповедника "София Киевская", заслуженный работник культуры Украины, за книгу "Чудо над Днепром. История Андреевской церкви сквозь призму реставрации 2009-2020 годов".

Кириленко Вадим Викторович — первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская", за книгу "Чудо над Днепром. История Андреевской церкви сквозь призму реставрации 2009-2020 годов".

Корниенко Вячеслав Васильевич — заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника "София Киевская", доктор исторических наук, археограф, за книгу "Чудо над Днепром. История Андреевской церкви сквозь призму реставрации 2009-2020 годов".

Руденко Юлия Николаевна (номинация "Научная литература в области истории Украины") — кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, за книгу "Деятельность учреждений почты и телеграфа на правобережной Украине (вторая половина XIX — начало XX в.).

Омельченко Лариса Павловна (номинация "Историко-краеведческая литература") — директор КЗ "Историко-краеведческий музей им. А. Коваля" Подгородненского городского совета Днепропетровской области, за книгу "Очерки по истории Подгородного (с древности до начала ХХ века)".

Швайко Юрий Романович (номинация "Историческая публицистика в области железнодорожного транспорта") — заслуженный журналист Украины, лауреат премии Национального союза журналистов Украины "Золотое перо", за книгу "Ради Отечества".

Бабаев Владимир Николаевич (номинация "Энциклопедическая и справочная литература в области строительства") — доктор наук по государственному управлению, профессор, ректор ХНУМХ им. О.М. Бекетова, лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры за книгу "Академик архитектуры А.М. Бекетов".

Куйбида Василий Степанович (номинация "Поэзия") — народный депутат Украины 5-6 созывов, доктор наук по государственному управлению, профессор, за книгу "Мерцание".

Напомним, 3-6 октября во Львове проходит книжная ярмарка и Львовский международный литературный фестиваль BookForum. В этом году на нем будет представлено 28 издательств.

Кроме того, несколько дней назад в Киеве состоялся "Книжный пикник" в рамках фестиваля "Книжная страна". Там выступала актриса Наталка Денисенко с украинской поэзией под фортепиано.