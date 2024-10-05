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Стали відомі лауреати премії "Київська книга року"-2024

5 жовтня 2024 18:46
Карина Приходько - Редактор
Київська книга року-2024 — стали відомі лауреати
Оголошення лауреатів премії. Фото: facebook/institute2015/?locale=uk_UA
Карина Приходько - Редактор

Нещодавно у Києві оголосили лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії "Київська книга року"-2024. Захід ініційовано і проведено Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Європейської культурної асамблеї, Національної спілки письменників України, Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє Інститут політико-правових та релігійних досліджень

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Мета премії "Київська книга року"-2024

Метою премії є підтримка творчих діячів, відзначення авторів, видавництв, представників творчої спільноти, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки, популяризація творчості, утвердження високих мистецьких стандартів у національному письменстві і літературній критиці, створення умов для творчого зростання.

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Нагородження лауреатів премії. Фото: facebook/institute2015/?locale=uk_UA

Хто потрапив до списку лауреатів

У Будинку митрополита Національного заповідника "Софія Київська" відбулась урочиста церемонія нагородження лауреатів премії. З вітальними словами них звернулись Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень Олександр Герасименко та президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук Василь Кремень. 

Так, лауреатами премії стали:

Лопата Анатолій Васильович (номінація "Військово-політична, документальна література") — український військовий діяч, генерал-полковник, начальник Головного (Генерального) штабу Збройних сил України — перший заступник міністра оборони України (1993-1996), за книги: "Віхи буремних подій 2013-2022 років. Хроніка війни України з російською федерацією", "Вторгнення 2022. Віхи війни рф проти України".

Грищук Анатолій Володимирович (номінація "Енциклопедична та довідкова література") — капітан І рангу, помічник міністра оборони України у попередніх роках, за книгу "Словник українського педагога".

Радзіховський Анатолій Павлович (номінація "Публіцистична література") — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений художник України, за книгу "Людина і всесвіт: минуле, сучасне, майбутнє".

 Смовж Павло Якович (номінація "Документально-публіцистична література") — заслужений журналіст України, редактор і видавець громадсько-політичної газети Вишгородщини "Трибуна праці", за книгу "Фрагменти української незламності. Розповіді про героїзм і патріотизм українців".

Цибух Валерій Іванович (номінація "Художньо документальна література") — виконавчий директор, член Ради директорів Української академії зовнішньої політики, Надзвичайний і Повноважний Посол України, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, за книгу "Зорі отчого краю".

Калакура Ярослав Степанович (номінація "Історична література") — доктор історичних наук, заслужений  працівник вищої школи України, за книгу "Українська історіографія на переломі. Від методологічного монізму до європейських орієнтирів".

Солдатенко Валерій Федорович (номінації "Політична публіцистика") — заслужений діяч науки і техніки, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України, за монографію "Gloria mundi" Політична еліта українського державотворення революційної доби (короткі нариси — портрети 1971-1920).

Василашко Василь Федорович (номінація "Науково-популярне видання") — заслужений журналіст України, письменник, радник голови правління Товариства "Знання" України, за книгу: "У пеклі голодоморів".

Козиряцька Світлана Ігорівна (номінація "Краєзнавче видання") — завідувачка відділу історії краю Запорізького обласного краєзнавчого музею, за видання "Музейний вісник".

Кредісов Анатолій Іванович (номінація "Популярна література в галузі  економіки") — відомий педагог і вчений, доктор економічних наук, за співавторство книги "Менеджмент успішних керівників: світовий досвід та перспективи". 

Панченко Євген Григорович — відомий педагог і вчений, доктор економічних наук, за співавторство книги "Менеджмент успішних керівників: світовий досвід та перспективи". 

Дзюба Сергій Вікторович (номінація "Література у галузі документальної журналістики") — головний редактор газети "Чернігівщина", президент Міжнародної літературно-мистецької академії України, за книги "Чернігів у вогні. Зметем орду, відправимо до пекла" (2022), "Чернігів у вогні. Книга друга" (2023) Двотомник про війну з російськими загарбниками.

Пучинець Марія Олегівна — журналістка газети "Чернігівщина", за книги "Чернігів у вогні. Зметем орду, відправимо до пекла" (2022), "Чернігів у вогні. Книга друга" (2023) Двотомник про війну з російськими загарбниками.

Назаренко Віталій Іванович — журналіст газети "Чернігівщина", за книги "Чернігів у вогні. Зметем орду, відправимо до пекла" (2022), "Чернігів у вогні. Книга друга" (2023) Двотомник про війну з російськими загарбниками.

Войток Григорій Андрійович — заступник генерального директора ТОВ "Земля і Воля", журналіст, письменник, за книги "Чернігів у вогні. Зметем орду, відправимо до пекла" (2022), "Чернігів у вогні. Книга друга" (2023) Двотомник про війну з російськими загарбниками.

Варналій Захарій Степанович (номінація "Література у галузі економічних наук") — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, за монографію: "Соціальна безпека людини в умовах війни"

Нетудихаткін Ігор Анатолійович (номінація "Історична література у галузі мистецтвознавства") — завідувач відділу "Софійський музей" Національного заповідника "Софія Київська", кандидат історичних наук, за книгу "Серце, що палає: Святитель Рафаїл Заборовський (1676-1747)".

Куковальська Неля Михайлівна (номінація "Історична література у галузі архітектури") — генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська", заслужений працівник культури України, за книгу "Диво над Дніпром. Історія Андріївської церкви крізь призму реставрації 2009-2020 років".

Кириленко Вадим Вікторович — перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська", за книгу "Диво над Дніпром. Історія Андріївської церкви крізь призму реставрації 2009-2020 років".

Корнієнко В'ячеслав Васильович — заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника "Софія Київська", доктор історичних наук, археограф, за книгу "Диво над Дніпром. Історія Андріївської церкви крізь призму реставрації 2009-2020 років".

Руденко Юлія Миколаївна (номінація "Наукова література у галузі історії України") — кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, за книгу "Діяльність установ пошти і телеграфу на правобережній Україні (друга половина XIX-початок XX ст.).

Омельченко Лариса Павлівна (номінація "Історико-краєзнавча література") — директор КЗ "Історико-краєзнавчий музей ім. О. Коваля" Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за книгу "Нариси з історії Підгородного (від давнини до початку ХХ століття)".

Швайко Юрій Романович (номінація "Історична публіцистика у галузі залізничного транспорту") — заслужений журналіст України, лауреат премії Національної спілки журналістів України "Золоте перо", за книгу "Заради Вітчизни".

Бабаєв Володимир Миколайович (номінація "Енциклопедична та довідкова література у галузі будівництва") — доктор наук з державного управління, професор, ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, за книгу "Академік архітектури О.М. Бекетов".

Куйбіда Василь Степанович (номінація "Поезія") — народний депутат України 5-6 скликань, доктор наук з державного управління, професор, за книгу "Мерехтіння".

Нагадаємо, 3-6 жовтня у Львові проходить книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum. Цьогоріч на ньому буде представлено 28 видавництв.

Крім того, кілька днів тому у Києві відбувся "Книжковий пікнік" у рамках фестивалю "Книжкова країна". Там виступала акторка Наталка Денисенко з українською поезією під фортепіано.

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