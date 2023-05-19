Стало известно, как украинцы относятся к стерилизации животных

Животное, которое забрали в приют. Фото: Новини.LIVE

Впервые в Украине компанией Gradus проведено исследование об отношении украинцев к стерилизации животных. Это стало особенно актуальным в связи с увеличением числа бездомных животных из-за войны.

Исследование

Исследование компании Gradus показало, что 82% украинцев считают стерилизацию действенным и необходимым методом борьбы с неконтролируемым размножением беспризорных животных. К тому же стерилизация может продлить жизнь животного на 3-5 лет и существенно уменьшает риск появления опухолей и других заболеваний.

Читайте также:

Презентация данного исследования и его обсуждение состоялось в рамках экспертной платформы с участием ветеринаров, зоозащитников, представителей общественных организаций и бизнеса, фокусирующегося на благосостоянии животных. Проблема неконтролируемого размножения становится неотложной, поскольку из-за войны многие животные остались без дома, были брошены или скрылись.

По данным UAnimals, одна пара кошек и все их потомки в течение 7 лет могут родить 420 тысяч котят, а одна пара собак и их потомство за этот же период — 84 тысячи щенков. Стерилизация, по мнению экспертов, является самым эффективным и гуманным решением для борьбы с неконтролируемым размножением бездомных животных. К тому же исследование показало, что 63% украинцев признают эту проблему. Половина всех опрошенных поддерживают стерилизацию животных при любых обстоятельствах и 38% поддерживают стерилизацию при наличии для нее объективной причины.

"Украина входит в десятку стран с наибольшим количеством беспризорных животных. Существует две составляющие для решения этой проблемы: первая — это адопция, и вторая — это, конечно, стерилизация. Несмотря на возможно распространенное мнение, стерилизация это все-таки гуманная процедура, поскольку мы спасаем животных от потенциальных будущих страданий. Так, в рамках нашего проекта по бесплатной стерилизации бездомных животных вместе с Royal Canin нам удалось уже простерилизовать 1000 кошек и почти 400 собак", — сказала директор UAnimals Ольга Чевганюк.

Ответственные хозяева все сознательнее подходят к здоровью своих домашних животных. Так, по данным исследования 50% украинцев, имеющих кошек и 28% опрашиваемых, у собак стерилизовали своих любимцев. Большинство респондентов отметили, что они решили стерилизовать своего любимца по собственному желанию.

"Кроме того, что стерилизация помогает предотвратить ряд болезней, она также поможет уберечь домашнее животное от потенциальных побегов, которые могут стать причиной неконтролируемого размножения и возможного негуманного обращения с его потомством. Быть ответственным владельцем — это не только обеспечивать любимца качественным питанием или водой в свободном доступе. Это, в том числе о здоровье и безопасности животного", — прокомментировала менеджер по коммуникациям Royal Canin Ukraine Алиция Немеш.

Эксперты сообщили, что стерилизация также влияет на продолжительность и качество жизни как домашних питомцев, так и бездомных животных. Поощрение людей, имеющих домашних пушистиков быть ответственными, проводить профилактические визиты к ветеринарному врачу, а также стерилизовать своих хвостатых избранников очень важно для сохранения здоровья, благополучия и продления жизни кошек и собак. Все исследователи уверены, что внедрение этих рекомендаций поможет улучшить жизнь животных и позволит минимизировать неконтролируемое размножение, что в результате уменьшит количество бездомных пушистиков в Украине.

Напомним, что ученые выяснили, какое многоклеточное животное первым возникло на Земле. Так, исследования показали, что эта ступенька занимает особый вид медуз, возникший 700 млн лет назад. Для сравнения динозавры появились 230 млн. лет назад.