Стало відомо, як українці ставляться до стерилізації тварин

Тварина, яку забрали в притулок. Фото: Новини.LIVE

Вперше в Україні компанією Gradus проведено дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. Це стало особливо актуальним у зв’язку зі збільшенням кількості безпритульних тварин через війну.

Дослідження

Дослідження компанії Gradus показало, що 82% українців вважають стерилізацію дієвим та необхідним методом для боротьби із неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. До того ж стерилізація може продовжити життя тварини на 3-5 років та суттєво зменшує ризик появи пухлин та низки інших захворювань.

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Презентація даного дослідження та його обговорення відбулося у рамках експертної платформи за участі ветеринарів, зоозахисників, представників громадських організацій та бізнесу, який фокусується на добробуті тварин. Проблема неконтрольованого розмноження стає невідкладною, оскільки через війну багато тварин залишись без дому, були покинуті чи втекли.

За даними UAnimals одна пара котів та всі їхні нащадки протягом 7 років можуть народити 420 тисяч кошенят, а одна пара собак та їхнє потомство за цей же період — 84 тисячі цуценят. Стерилізація, на думку експертів, є найефективнішим і найгуманнішим рішенням для боротьби з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин. До того ж дослідження показало, що 63% українців визнають дану проблему. Половина усіх опитаних підтримують стерилізацію тварин за будь-яких обставин і 38% — підтримує стерилізацію за наявності для неї об’єктивної причини.

"Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю безпритульних тварин. Існує дві складові для розв'язання цієї проблеми: перша — це адопція, і друга – це, звичайно, стерилізація. Попри, можливо, поширену думку, стерилізація це все-таки гуманна процедура, оскільки ми рятуємо тварин від потенційних майбутніх страждань. Так, в рамках нашого проєкту з безкоштовної стерилізації безпритульних тварин разом з Royal Canin нам вдалось вже простерилізувати 1000 кішок та майже 400 собак", — сказала директорка UAnimals Ольга Чевганюк.

Відповідальні господарі все більш свідомо підходять до здоров’я своїх домашніх тварин. Так, за даними дослідження 50% українців, які мають котів та 28% опитуваних, які мають собак стерилізували своїх улюбленців. Більшість респондентів зазначили, що вони вирішили стерилізувати свого улюбленця за власним бажанням.

"Окрім того, що стерилізація допомагає попередити низку хвороб, вона також допоможе вберегти домашню тварину від потенційних втеч, що так само можуть стати причиною неконтрольованого розмноження і можливого негуманного поводження з її потомством. Бути відповідальним власником — це не лише забезпечувати улюбленця якісним харчуванням чи водою у вільному доступі. Це у тому числі про здоров’я та безпеку тварини", — прокоментувала менеджерка з комунікацій Royal Canin Ukraine Аліція Немеш.

Експерти повідомили, що стерилізація також впливає на тривалість та якість життя як домашніх улюбленців, так і безпритульних тварин. Заохочення людей, які мають домашніх пухнастиків бути відповідальними, проводити профілактичні візити до ветеринарного лікаря, а також стерилізувати своїх хвостатих обранців є дуже важливим для збереження здоров’я, благополуччя та продовження життя котів та собак. Всі дослідники переконані, що впровадження цих рекомендацій допоможе покращити життя тварин та дозволить мінімізувати неконтрольоване розмноження, що в результаті зменшить кількість безпритульних пухнастиків в Україні.

Нагадаємо, що вчені з’ясували, яка багатоклітинна тварина першою виникла на Землі. Так, дослідження показали, що цю сходинку посідає особливий вид медуз, що виник 700 млн років тому. Для порівняння динозаври з’явилися 230 млн років тому.