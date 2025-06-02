Форум Forbes Money в Украине — ключевые темы события

Спикеры на форуме Forbes Money. Фото: пресс-служба

30 мая прошла конференция Forbes Money. В фокусе — экономика, финансы, инвестиции во времена сногсшибательных изменений.

Идти вперед, несмотря ни на что, с терпением и оптимизмом. Именно такой настрой транслировали 32 спикера со сцены.

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Министр финансов Сергей Марченко. Фото: пресс-служба

"Сейчас самое время строить большие проекты", — уверен Игорь Мазепа, основатель Concorde Capital. Его компания уже в этом году вложит 120 млн евро в новые энергетические мощности. Что сдерживает большинство инвесторов от начала масштабных проектов? Доступ к проектному финансированию и отсутствие долгосрочной предсказуемости. Но это не повод стоять в стороне: "Искать ниши, запускать пилоты с окупаемостью три-пять лет — это сегодня верный путь", — пояснил Алексей Тимофеев, член совета директоров BGV Group Management.

"Я инвестирую — я в игре", — формула, которую озвучил Сергей Тигипко, основатель группы ТАС. В 2024-м его группа проинвестировала 140 млн долларов. В 2025-м — план на 180 млн долларов. Совет предпринимателя: сохраняйте оптимизм, берегите имя, будьте терпеливыми. "Мы дождемся момента, когда инвесторы вернутся — и мы продадим очень дорого. С уважением к нашим деньгам и к нашему труду", — сказал он.

Основатель группы ТАС Сергей Тигипко. Фото: пресс-служба

Как принимаются решения о M&A в реальной жизни? Об этом говорили Зоя Дроншкевич, директор по бизнес-развитию "Киевстара", и Дмитрий Зозуля, заместитель председателя правления МХП. Они поделились критериями выбора компаний, которые стоит покупать, и ниш, которые выглядят перспективно.

Директор по бизнес-развитию "Киевстара" Зоя Дроншкевич и другие спикеры. Фото: пресс-служба

"Большие сделки не базируются на интуиции", — подчеркнул Владимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Украина. Вместе с Михаилом Шелембой, CEO DVL, и Василием Даниляком, CEO OKKO, он обсудил, как мыслят те, кто подписывает чеки на десятки миллионов. Расчеты. Стратегия. Логика. Трое участников этой панели в 2024 году инвестировали суммарно около 500 млн долларов.

Генеральный партнер: BGV

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