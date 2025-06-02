Форум Forbes Money в Україні — ключові теми події

Спікери на форумі Forbes Money. Фото: пресслужба

30 травня пройшла конференція Forbes Money. В фокусі — економіка, фінанси, інвестиції в часи карколомних змін.

Йти вперед, попри все, з терпінням і оптимізмом. Саме такий настрій транслювали 32 спікери зі сцени.

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Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: пресслужба

"Зараз саме час будувати великі проєкти", — впевнений Ігор Мазепа, засновник Concorde Capital. Його компанія вже цьогоріч вкладе 120 млн євро у нові енергетичні потужності. Що стримує більшість інвесторів від започаткування масштабних проєктів? Доступ до проєктного фінансування та відсутність довгострокової передбачуваності. Але це не привід стояти осторонь. "Шукати ніші, запускати пілоти з окупністю три–п’ять років — це сьогодні вірний шлях", — пояснив Олексій Тимофєєв, член ради директорів BGV Group Management.

"Я інвестую — я в грі", – формула, яку озвучив Сергій Тігіпко, засновник групи ТАС. У 2024-му його група проінвестувала 140 млн доларів. У 2025-му — план на 180 млн доларів. Порада підприємця: зберігайте оптимізм, бережіть ім’я, будьте терплячими. "Ми дочекаємось моменту, коли інвестори повернуться — і ми продамо дуже дорого. З повагою до наших грошей і до нашої праці", — сказав він.

Засновник групи ТАС Сергій Тігіпко. Фото: пресслужба

Як приймаються рішення про M&A в реальному житті? Про це говорили Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку "Київстару", і Дмитро Зозуля, заступник голови правління МХП. Вони поділились критеріями вибору компаній, які варто купувати, і ніш, що виглядають перспективно.

Директорка з бізнес-розвитку "Київстару" Зоя Дроншкевич та інші спікери. Фото: пресслужба

"Великі угоди не базуються на інтуїції", — наголосив Володимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Україна. Разом із Михайлом Шелембою, CEO DVL, та Василем Даниляком, CEO OKKO, він обговорив, як саме мислять ті, хто підписує чеки на десятки мільйонів. Розрахунки. Стратегія. Логіка. Троє учасників цієї панелі у 2024 році інвестували сумарно близько 500 млн доларів.

Генеральний партнер: BGV

Офіційні партнери: "Метінвест", Банк "Південний", "Київстар", Укрексімбанк

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