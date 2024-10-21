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Стиль и потрясающие фото с ИИ в новом смартфоне TIGER от OSCAL!

21 октября 2024 10:13
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист
Компания OSCAL запускает новый смартфон TIGER 13 и планшет Pad 90
Новый смартфон TIGER 13 от OSCAL. Фото: OSCAL
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист

Компания OSCAL, известная сочетанием передовых технологий с изящным дизайном по доступным ценам, объявила о запуске TIGER 13. Новинка является первым 5G-смартфоном серии TIGER с алгоритмами искусственного интеллекта, внедренными в фотографию, чтобы обеспечить улучшенную производительность и творческие возможности для молодого поколения.

Что еще нового — читайте дальше!

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Новый смартфон TIGER 13 от OSCAL Фото: OSCAL

№1 Яркая ночь, яркие вы! Фотографируйте ночью с помощью 50-мегапиксельной камеры Samsung и магии искусственного интеллекта для редактирования фотографий

50-мегапиксельная камера Samsung с искусственным интеллектом и 2-мегапиксельная ультрамикрокамера + 8-мегапиксельная селфи-камера с подсветкой лица и инструменты для редактирования Google Photo с искусственным интеллектом.

TIGER 13 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Samsung, улучшенной алгоритмами искусственного интеллекта и технологией 4-в-1 Pixel Binning и Double Super-PD для получения более четких и детализированных фотографий. Он также имеет 2-мегапиксельную ультрамакрокамеру для съемки крупным планом и 8-мегапиксельную селфи-камеру с подсветкой лица для идеальных селфи.

Используя инструменты ИИ для редактирования, такие как волшебная резинка и портретное освещение, пользователи могут удалять нежелательные объекты, усиливать яркость на лице и делать другие настройки — и все это лишь одним прикосновением.

Стиль и потрясающие фото с ИИ в новом смартфоне TIGER от OSCAL! - фото 2
Преимущества камеры нового смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№2 Смелый дизайн с покрытием StarFlare

OSCAL TIGER 13 демонстрирует смелый дизайн серии TIGER, предназначенный специально для стиля молодого поколения. Версия Violet Blue с привлекательным дизайном задней панели StarFlare разрушает старые традиции и излучает энергию современности, тогда как Hurricane Black олицетворяет простоту и олицетворяет изящную современную моду.

При весе всего 200 г и толщине 8,5 мм TIGER 13 не только стильный, но и невероятно удобный в использовании. Он совмещает эстетику с повседневной практичностью.

Стиль и потрясающие фото с ИИ в новом смартфоне TIGER от OSCAL! - фото 3
Дизайн смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№3 DokeOS 4-го поколения, обновленная с Android 14: определите свои потребности благодаря более персонализированным функциям

Кроме того, OSCAL всегда ставит потребности пользователей на первое место. Благодаря операционной системе DokeOS 4 поколения на базе Android 14, OSCAL TIGER 13 теперь предлагает больше возможностей для кастомизации, чтобы удовлетворить желание поколения Z выразить свою индивидуальность, а также больше функций, подчеркивающих удобство, производительность и конфиденциальность.

Стиль и потрясающие фото с ИИ в новом смартфоне TIGER от OSCAL! - фото 4
Персонализированные функции TIGER 13. Фото: OSCAL

№4 Преимущество в скорости благодаря 6-нм 8-ядерному процессору с 5G и до 24 ГБ оперативной памяти

TIGER 13 работает на базе 6-нм 5G восьмиядерного процессора Unisoc Tiger T760 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Благодаря 24 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ, а также 2 ТБ памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти micro-SD, он обеспечивает плавную работу в играх, потоковом видео и многозадачности.

Стиль и потрясающие фото с ИИ в новом смартфоне TIGER от OSCAL! - фото 5
Преимущества нового смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№5 Интеллектуальный дисплей с частотой 90 Гц. Динамики с двойным блоком со стереозвуком.

6,67-дюймовый дисплей с интеллектуальной частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавную прокрутку и яркое изображение. Двойные стереодинамики обеспечивают отличный звук, улучшая ваши впечатления от просмотра видео или игры.

Стиль и потрясающие фото с ИИ в новом смартфоне TIGER от OSCAL! - фото 6
Чувствительный корпус и мощный звук TIGER 13. Фото: OSCAL

Сочетая портативность и мощность, OSCAL TIGER 13 оснащен долговечным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. С 636 часов работы в режиме ожидания на одном заряде вы можете рассчитывать на производительность в течение всего дня.

OSCAL также запускает Pad 90, планшет с большим экраном для работы и развлечений. Он оснащен 10,92-дюймовым дисплеем с эффектом погружения, 8-ядерным процессором Unisoc T606 и аккумулятором емкостью 7700 мАч. Кроме того, для обеспечения удовлетворенности пользователей OSCAL предлагает онлайн-сервис 24/7 и 3-летнее OTA-обновление версии Android для своих устройств.

Цена и доступность

Согласно официальным источникам, оба устройства появятся в продаже 21 октября по специальной цене для первых покупателей во время мировой премьеры.

OSCAL TIGER 13 будет доступен на некоторых международных рынках по цене $137.99 (обычная цена $299.98).

OSCAL Pad 90 будет стоить $119.99 (обычная цена $239.98).

смартфон телефоны технологии искусственный интеллект гаджеты

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10:49 Смертельное ДТП в Одессе — погибла пара пенсионеров

10:47 Зарплаты выше 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий для работников без опыта

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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