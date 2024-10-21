Компанія OSCAL запускає новий смартфон TIGER 13 та планшет Pad 90

Ноаий смартфон TIGER 13 від OSCAL. Фото: OSCAL

Компанія OSCAL, відома поєднанням передових технологій з витонченим дизайном за доступними цінами, оголосила про запуск TIGER 13. Новинка є першим 5G-смартфоном у серії TIGER з алгоритмами штучного інтелекту, впровадженими у фотографію, щоб забезпечити покращену продуктивність та творчі можливості для молодого покоління.

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Новий смартфон TIGER 13 від OSCAL. Фото: OSCAL

№1 Яскава ніч, яскраві ви! Фотографуйте вночі за допомогою 50-мегапіксельної камери Samsung та магії штучного інтелекту для редагування фотографій

50-мегапіксельна камера Samsung зі штучним інтелектом та 2-мегапіксельна ультрамікрокамера + 8-мегапіксельна селфі-камера з підсвічуванням обличчя та інструменти для редагування Google Photo зі штучним інтелектом

TIGER 13 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Samsung, покращеною алгоритмами штучного інтелекту та технологією 4-в-1 Pixel Binning і Double Super-PD для отримання більш чітких і деталізованих фотографій. Він також має 2-мегапіксельну ультрамакрокамеру для зйомки крупним планом і 8-мегапіксельну селфі-камеру з підсвічуванням обличчя для ідеальних селфі.

Використовуючи інструменти ШІ для редагування, такі як чарівна гумка та портретне освітлення, користувачі можуть видаляти небажані об'єкти, підсилювати яскравість на обличчі та робити інші налаштування — і все це лише одним дотиком.

Переваги камери нового смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№2 Сміливий дизайн з покриттям StarFlare

OSCAL TIGER 13 демонструє сміливий дизайн серії TIGER, створений спеціально для стилю молодого покоління. Версія Violet Blue з привабливим дизайном задньої панелі StarFlare руйнує старі традиції та випромінює енергію сучасності, тоді як Hurricane Black втілює простоту та уособлює витончену сучасну моду.

При вазі всього 200 г і товщині 8,5 мм TIGER 13 не тільки стильний, але й неймовірно зручний у носінні. Він поєднує естетику з повсякденною практичністю.

Дизайн смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№3 DokeOS 4-го покоління, оновлена з Android 14: визначте свої потреби завдяки більш персоналізованим функціям

Окрім того, OSCAL завжди ставить потреби користувачів на перше місце. Завдяки операційній системі DokeOS 4-го покоління на базі Android 14, OSCAL TIGER 13 тепер пропонує більше можливостей для кастомізації, щоб задовольнити бажання покоління Z виразити свою індивідуальність, а також більше функцій, які підкреслюють зручність, продуктивність і конфіденційність.

Персоналізовані функції TIGER 13. Фото: OSCAL

№4 Перевага у швидкості завдяки 6-нм 8-ядерному процесору з 5G та до 24 ГБ оперативної пам'яті

TIGER 13 працює на базі 6-нм 5G восьмиядерного процесора Unisoc Tiger T760 з тактовою частотою до 2,2 ГГц. Завдяки 24 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ ПЗП, а також 2 ТБ пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти пам'яті micro-SD, він забезпечує плавну роботу в іграх, потоковому відео та багатозадачності.

Переваги нового смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№5 Інтелектуальний дисплей з частотою 90 Гц. Динаміки з подвійним блоком зі стереозвуком.

6,67-дюймовий дисплей з інтелектуальною частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавну прокрутку та яскраве зображення. Подвійні стереодинаміки забезпечують захоплюючий звук, покращуючи ваші враження від перегляду відео чи гри.

Чутливий корпус та потужний звук TIGER 13. Фото: OSCAL

Поєднуючи портативність і потужність, OSCAL TIGER 13 оснащений довговічним акумулятором на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. З 636 годинами роботи в режимі очікування на одному заряді ви можете розраховувати на продуктивність протягом усього дня.

OSCAL також запускає Pad 90, планшет з великим екраном для роботи та розваг. Він оснащений 10,92-дюймовим дисплеєм з ефектом занурення, восьмиядерним процесором Unisoc T606 та акумулятором ємністю 7700 мАг. Окрім того, для забезпечення задоволеності користувачів, OSCAL пропонує онлайн-сервіс 24/7 та 3-річне OTA-оновлення версії Android для своїх пристроїв.

Ціна та доступність

Згідно з офіційними джерелами, обидва пристрої з'являться у продажу 21 жовтня за спеціальною ціною для перших покупців під час світової прем'єри.

OSCAL TIGER 13 буде доступний на деяких міжнародних ринках за ціною $137.99 (звичайна ціна $299.98).

OSCAL Pad 90 буде коштувати $119.99 (звичайна ціна $239.98).