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Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL!

21 жовтня 2024 10:13
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Компанія OSCAL запускає новий смартфон TIGER 13 та планшет Pad 90
Ноаий смартфон TIGER 13 від OSCAL. Фото: OSCAL
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Компанія OSCAL, відома поєднанням передових технологій з витонченим дизайном за доступними цінами, оголосила про запуск TIGER 13. Новинка є першим 5G-смартфоном у серії TIGER з алгоритмами штучного інтелекту, впровадженими у фотографію, щоб забезпечити покращену продуктивність та творчі можливості для молодого покоління.  

Що ще нового — читайте далі! 

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Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL! - фото 1
Новий смартфон TIGER 13 від OSCAL. Фото: OSCAL

№1 Яскава ніч, яскраві ви! Фотографуйте вночі за допомогою 50-мегапіксельної камери Samsung та магії штучного інтелекту для редагування фотографій

50-мегапіксельна камера Samsung зі штучним інтелектом та 2-мегапіксельна ультрамікрокамера + 8-мегапіксельна селфі-камера з підсвічуванням обличчя та інструменти для редагування Google Photo зі штучним інтелектом  

TIGER 13 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Samsung, покращеною алгоритмами штучного інтелекту та технологією 4-в-1 Pixel Binning і Double Super-PD для отримання більш чітких і деталізованих фотографій. Він також має 2-мегапіксельну ультрамакрокамеру для зйомки крупним планом і 8-мегапіксельну селфі-камеру з підсвічуванням обличчя для ідеальних селфі.

Використовуючи інструменти ШІ для редагування, такі як чарівна гумка та портретне освітлення, користувачі можуть видаляти небажані об'єкти, підсилювати яскравість на обличчі та робити інші налаштування — і все це лише одним дотиком.

Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL! - фото 2
Переваги камери нового смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№2 Сміливий дизайн з покриттям StarFlare

OSCAL TIGER 13 демонструє сміливий дизайн серії TIGER, створений спеціально для стилю молодого покоління. Версія Violet Blue з привабливим дизайном задньої панелі StarFlare руйнує старі традиції та випромінює енергію сучасності, тоді як Hurricane Black втілює простоту та уособлює витончену сучасну моду.

При вазі всього 200 г і товщині 8,5 мм TIGER 13 не тільки стильний, але й неймовірно зручний у носінні. Він поєднує естетику з повсякденною практичністю.

Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL! - фото 3
Дизайн смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№3 DokeOS 4-го покоління, оновлена з Android 14: визначте свої потреби завдяки більш персоналізованим функціям

Окрім того, OSCAL завжди ставить потреби користувачів на перше місце. Завдяки операційній системі DokeOS 4-го покоління на базі Android 14, OSCAL TIGER 13 тепер пропонує більше можливостей для кастомізації, щоб задовольнити бажання покоління Z виразити свою індивідуальність, а також більше функцій, які підкреслюють зручність, продуктивність і конфіденційність. 

Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL! - фото 4
Персоналізовані функції TIGER 13. Фото: OSCAL

№4 Перевага у швидкості завдяки 6-нм 8-ядерному процесору з 5G та до 24 ГБ оперативної пам'яті

TIGER 13 працює на базі 6-нм 5G восьмиядерного процесора Unisoc Tiger T760 з тактовою частотою до 2,2 ГГц. Завдяки 24 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ ПЗП, а також 2 ТБ пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти пам'яті micro-SD, він забезпечує плавну роботу в іграх, потоковому відео та багатозадачності. 

Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL! - фото 5
Переваги нового смартфона TIGER 13. Фото: OSCAL

№5 Інтелектуальний дисплей з частотою 90 Гц. Динаміки з подвійним блоком зі стереозвуком.

6,67-дюймовий дисплей з інтелектуальною частотою оновлення 90 Гц забезпечує плавну прокрутку та яскраве зображення. Подвійні стереодинаміки забезпечують захоплюючий звук, покращуючи ваші враження від перегляду відео чи гри.

Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL! - фото 6
Чутливий корпус та потужний звук TIGER 13. Фото: OSCAL

Поєднуючи портативність і потужність, OSCAL TIGER 13 оснащений довговічним акумулятором на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. З 636 годинами роботи в режимі очікування на одному заряді ви можете розраховувати на продуктивність протягом усього дня.

OSCAL також запускає Pad 90, планшет з великим екраном для роботи та розваг. Він оснащений 10,92-дюймовим дисплеєм з ефектом занурення, восьмиядерним процесором Unisoc T606 та акумулятором ємністю 7700 мАг. Окрім того, для забезпечення задоволеності користувачів, OSCAL пропонує онлайн-сервіс 24/7 та 3-річне OTA-оновлення версії Android для своїх пристроїв.

Ціна та доступність

Згідно з офіційними джерелами, обидва пристрої з'являться у продажу 21 жовтня за спеціальною ціною для перших покупців під час світової прем'єри.

OSCAL TIGER 13 буде доступний на деяких міжнародних ринках за ціною $137.99 (звичайна ціна $299.98).

OSCAL Pad 90 буде коштувати $119.99 (звичайна ціна $239.98).

смартфон телефони технології штучний інтелект гаджети

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10:13 Стиль та приголомшливі фото з ШІ у новому смартфоні TIGER від OSCAL!

10:04 ЗСУ просуваються у Курській області — у ISW показали карту

09:57 Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

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