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Стычки возле Лавры продолжаются: верующие УПЦ МП пытаются попасть в заблокированные помещения

19 апреля 2023 12:59
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Стычки возле Лавры продолжаются: верующие УПЦ МП пытаются попасть в заблокированные помещения
Верующие возле Киево-Печерской Лавры. Фото: Новини.LIVE
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Возле Киево-Печерской Лавры начались стычки между верующими и правоохранителями. Прихожане УПЦ МП пытаются выломать двери в заблокированные помещения храма.

Об этом с места событий сообщает Новини.LIVE.

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Известно, что толпа прихожан УПЦ МП пытаются штурмом прорваться в заблокированные помещения Лавры. Полицейские начали оттеснять людей от одного из помещений святыни. Впрочем, верующим удалось прорваться.

Напомним, что 16 апреля священнослужители Православной церкви Украины совершили первое богослужение по случаю Воскресения Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Украинский язык на Пасху прозвучал здесь впервые за 300 лет. В Нижней Лавре — Крестовоздвиженском храме — Пасхальное богослужение совершали также представители Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Напомним, с 29 марта с УПЦ МП расторгают договор об аренде Нижней Лавры. Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, занимающий часть Лавры, заявил об отказе освобождать помещение.

Уже 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между вышедшими на акции протеста верующими и активистами. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, бывших в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской Лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ, так и противников. Среди людей возникают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся об украинских воинах.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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