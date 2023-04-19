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Сутички біля Лаври продовжуються: віряни УПЦ МП намагаються потрапити до заблокованих приміщень

19 квітня 2023 12:59
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Сутички біля Лаври продовжуються: віряни УПЦ МП намагаються потрапити до заблокованих приміщень
Віряни біля Києво-Печерської Лаври. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Біля Києво-Печерської Лаври почалися сутички між вірянами та правоохоронцями. Парафіяни УПЦ МП намагаються виламати двері до заблокованих приміщень храму.

Про це з місця подій повідомляє Новини.LIVE

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Відомо, що натовп парафіян УПЦ МП намагаються штурмом прорватися до заблокованих приміщень Лаври. Поліцейські почали відтісняти людей від одного з приміщень святині. Втім вірянам вдалося прорватися.

Нагадаємо, що 16 квітня, священнослужителі Православної церкви України звершили перше богослужіння з нагоди Воскресіння Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Українська мова на Великдень прозвучала тут вперше за 300 років. У Нижній Лаврі — Хрестовоздвиженському храмі — Великоднє богослужіння звершували також представники Української Православної Церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, з 29 березня з УПЦ МП розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення.

Вже 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці. 

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили  для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської Лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички. 

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну в повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ владика Павло (Лебідь) заявив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE

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