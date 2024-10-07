Священник из Тернополя станет кардиналом

Будущий кардинал Николай Бычок. Фото: медиацентр Киевской Трехсвятительской духовной семинарии

В декабре этого года, а именно 8 числа, Папа Франциск проведет консисторию по случаю введения новых кардиналов. Ими станут 21 священник, в том числе и владыка Николай Бычок, епарх Мельбурнский УГКЦ из Австралии.

Об этом сообщают в Украинской Греко-Католической Церкви.

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Почему это важно для украинцев

По словам главы УГКЦ Святослава Шевчука, эта должность позволит Николаю Бычку компетентно обращаться напрямую к Папе и позволит на высоком уровне защищать Церковь и народ Украины.

"Иметь еще одного такого оратора с возможностями кардинальского достоинства, еще и в Австралии, — это не только большая польза для УГКЦ, но и большая благодать Божья для нашего народа и государства", — отметил Святослав Шевчук.

Глава УГКЦ сказал, что номинируя кого-то кардиналом, Папа Римский тем самым приглашает этого человека стать его помощником.

Что известно о владыке Николае Бычке

Владыка Николай Бычок, Епископ Епархии Святых верховных апостолов Петра и Павла с резиденцией в г. Мельбурн (Австралия). Он родился в Тернополе и сейчас ему 44 года. С 2015 года до провозглашения выбора его на епископа отец Николай Бычок служил в г. Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). С 2020 года — епископ Мельбурнской епархии святых апостолов Петра и Павла УГКЦ.

Интересный исторический факт. Как сообщает Эспрессо, из украинцев кардиналами были: митрополит Киевский Исидор (XV в.), митрополиты Львовские Михаил (Левицкий), Сильвестр Сембратович, Иосиф Слипый, Мирослав Иван Любачевский, Любомир Гузар, бывший Архиепископ львовский латинского обряда Марьян.

Ранее глава УГКЦ Святослав Шевчук отреагировал на слова Папы Римского Франциска о "белом флаге". Он подчеркнул, что в Украине никто не допускает даже мнения о том, чтобы сдаться.

Также мы сообщали о том, что в российском Омске правоохранители задержали 57-летнего священника УГКЦ. Причиной послужило то, что он якобы повесил у трапезной иконы с изображением Степана Бандеры и других украинских националистов.