Священник з Тернополя стане кардиналом

Майбутній кардинал Микола Бичок. Фото: медіацентр Київської Трьохсвятительської духовної семінарії

У грудні цього року, а саме 8 числа, Папа Франциск проведе консисторію з нагоди введення в сан нових кардиналів. Ними стануть 21 священник, в тому числі й владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський УГКЦ з Австралії.

Про це повідомляють в Українській Греко-Католицькій Церкві.

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За словами глави УГКЦ Святослава Шевчука, ця посада дозволить Миколі Бичку компетентно промовляти до Папи й ставатиме на захист Церкви й народу України.

"Мати ще одного такого промовця із можливостями кардинальської гідності, ще й у Австралії, — це не тільки велика користь для УГКЦ, але і велика благодать Божа для нашого народу і держави", — зазначив Святослав Шевчук.

Глава УГКЦ сказав, що номінуючи когось кардиналом, Папа Римський тим самим запрошує цю особу стати його помічником.

Що відомо про владику Миколу Бичка

Владика Миколай Бичок, Єпископ Єпархії Святих верховних апостолів Петра і Павла із осідком у м. Мельбурн (Австралія). Він народився у Тернополі й зараз йому 44 роки. З 2015 року й аж до проголошення вибору його на єпископа отець Микола Бичок служив у м. Ньюарку (штат Нью-Джерсі, США). З 2020 року є єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ.

Цікавий історичний факт. Як повідомляє Еспресо, з українців кардиналами були: митрополит Київський Ісидор (XV ст.), митрополити Львівські Михайло (Левицький), Сильвестр Сембратович, Йосип Сліпий, Мирослав Іван Любачівський, Любомир Гузар, колишній Архієпископ львівський латинського обряду Мар'ян Яворський.

Раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук відреагував на слова Папи Римського Франциска про "білий прапор". Він наголосив, що в Україні ніхто не допускає навіть думки про те, щоб здатися.

Також ми повідомляли про те, що в російському Омську правоохоронці затримали 57-річного священника УГКЦ. Причиною стало те, що він нібито повісив у трапезній ікони із зображенням Степана Бандери та інших українських націоналістів.