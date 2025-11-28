Город без света во время отключений. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартует национальная инициатива "Волонтеры на связи", призванная укрепить работу критической инфраструктуры и поддержать мобильную связь в громадах. К ней присоединяются волонтеры Добробата, которые будут помогать обеспечивать бесперебойную работу генераторов на базовых станциях по всей стране.

В Украине стартует инициатива "Волонтеры на связи" — что известно

В Украине запускают национальную инициативу "Волонтеры на связи" для поддержки критической инфраструктуры.

Реклама

Читайте также:

Волонтеры Добробата присоединяются к инициативе обеспечения устойчивой связи в общинах Украины.

Инициатива должна объединить 6000 волонтеров, которые будут помогать операторам в подключении, обслуживании и логистике 17 000 генераторов на базовых станциях по всей стране. Это позволит поддерживать мобильную связь даже в периоды самых сложных вызовов для энергетической системы.

"Отключения света, к сожалению, становятся длительными и это приводит к потере связи. Операторы не могут обеспечить бесперебойную работу всех станций. Поэтому мы решили прийти на помощь.

Волонтеры Добробата уже в отдельных громадах обеспечивают работу генераторов станций связи. Однако, нам нужно значительно больше волонтеров. Поэтому я призываю украинцев присоединяться к нам и помогать в своих общинах обеспечивать связь", — сообщил руководитель Добробата Дмитрий Иванов.

Присоединиться к инициативе можно, перейдя по ссылке: https://dobrobat-fund.com/volontery-na-zvyazku/