Головна Актуально Зв'язок під час відключень — в Україні стартує нова ініціатива

Зв'язок під час відключень — в Україні стартує нова ініціатива

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:48
В Україні запускають національну ініціативу Волонтери на зв’язку
Місто без світла під час відключень. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартує національна ініціатива "Волонтери на зв’язку", покликана зміцнити роботу критичної інфраструктури та підтримати мобільний зв’язок у громадах. До неї долучаються волонтери Добробату, які допомагатимуть забезпечувати безперебійну роботу генераторів на базових станціях по всій країні.

В Україні стартує ініціатива "Волонтери на зв’язку" — що відомо

В Україні запускають національну ініціативу "Волонтери на зв’язку" для підтримки критичної інфраструктури.

Волонтери Добробату приєднуються до ініціативи забезпечення сталого зв’язку в громадах України.

Ініціатива має об’єднати 6000 волонтерів, які допомагатимуть операторам у підключенні, обслуговуванні та логістиці 17 000 генераторів на базових станціях по всій країні. Це дозволить підтримувати мобільний зв’язок навіть у періоди найскладніших викликів для енергетичної системи.

"Відключення світла, на жаль, стають тривалими й це призводить до втрати зв’язку. Оператори не можуть забезпечити безперебійну роботу всіх станцій. Тому ми вирішили прийти на допомогу.

Волонтери Добробату вже в окремих громадах забезпечують роботу генераторів станцій зв’язку. Однак, нам потрібно значно більше волонтерів. Тому я закликаю українців приєднуватись до нас і допомагати у своїх громадах забезпечувати зв’язок", — повідомив керівник Добробату Дмитро Іванов.

Приєднатись до ініціативи можна, перейшовши за посиланням: https://dobrobat-fund.com/volontery-na-zvyazku/

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
