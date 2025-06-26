ЭКО МАРКЕТ открыл регистрацию для местных производителей

ЭКО МАРКЕТ. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Всеукраинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ ко Дню Конституции объявила о старте инициативы "Свое для своих", цель которой — привлечь малых украинских производителей к сотрудничеству с крупной розничной сетью.

В ЭКО МАРКЕТ отмечают — инициатива направлена на поддержку крафтовых бизнесов, фермерских хозяйств и семейных предприятий, которые производят локальную продукцию — от сыров и колбас до сезонных овощей, консервации, соусов и других товаров. Благодаря этой программе у небольших производителей появляется реальный шанс попасть на полки ЭКО МАРКЕТ в разных регионах страны.

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Иллюстрация крафтовых бизнесов. Фото: ЭКО МАРКЕТ

На сайте сети запущена специальная посадочная страница, где все желающие могут зарегистрировать свой бизнес, оставить контактные данные и описание продукции. После подачи заявки с предпринимателем свяжется команда ЭКО МАРКЕТ, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

"Инициатива "Свое для своих" — это новый шаг в развитии партнерской модели нашей сети. Малый бизнес заслуживает равных возможностей с крупными производителями. Мы хотим, чтобы качественная локальная продукция получала доступ к национальной полке и для этого открываем новый формат сотрудничества", — отмечает Виталий Староминский, СМО ЭКО МАРКЕТ.

20 лет на рынке с акцентом на национальное

Сеть ЭКО МАРКЕТ работает в Украине с 2003 года. За это время компания выросла до более 80 супермаркетов в 10 регионах и обеспечивает работой более 2300 сотрудников.

Одним из ключевых стратегических направлений компании является поддержка украинского производителя: по состоянию на 2025 год более 80% ассортимента в магазинах — продукция национального производства. Это позиция, которая не меняется годами и которую компания стремится только усиливать.

"Поддержка украинского производителя — не просто маркетинговая кампания, а часть ДНК ЭКО МАРКЕТ. Мы уверены, что экономическая независимость начинается с локальной экономики. И сегодня еще важнее создавать условия для развития малого бизнеса", — объясняет Виталий Староминский.

Кто может подать заявку:

фермерские хозяйства;

небольшие производственные предприятия;

семейные крафтовые бренды;

локальные производители пищевых продуктов из всех регионов Украины.

Главное условие украинское происхождение товара, соответствие стандартам качества и готовность к росту. В ЭКО МАРКЕТ отмечают, что будут поддерживать локальных производителей на каждом этапе.

Как производителю присоединиться к инициативе:

Переходите на специальную страницу сайта ЭКО МАРКЕТ

Внизу страницы заполните специальную форму, в которой надо указать: информацию о себе, продукцию, контакты.

После рассмотрения анкеты менеджеры свяжутся с потенциальными партнерами для дальнейшего этапа сотрудничества.

Форма для заполнения. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Почему это важно

Инициатива "Свое для своих" направлена на системную поддержку малого бизнеса — именно тех, кто создает настоящий украинский продукт, но не всегда имеет ресурс для масштабирования.

Этот проект является логическим продолжением многолетней стратегии компании ЭКО МАРКЕТ, которая активно формирует ассортимент в пользу локального производителя и популяризирует потребление украинского.