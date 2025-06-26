ЕКО МАРКЕТ відкрив реєстрацію для місцевих виробників

ЕКО МАРКЕТ. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ до Дня Конституції оголосила про старт ініціативи "Своє для своїх", мета якої — залучити малих українських виробників до співпраці з великою роздрібною мережею.

В ЕКО МАРКЕТ наголошують — ініціатива спрямована на підтримку крафтових бізнесів, фермерських господарств і сімейних підприємств, які виготовляють локальну продукцію — від сирів і ковбас до сезонних овочів, консервації, соусів та інших товарів. Завдяки цій програмі у невеликих виробників з’являється реальний шанс потрапити на полиці ЕКО МАРКЕТ у різних регіонах країни.

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Ілюстрація крафтових бізнесів. Фото: ЕКО МАРКЕТ

На сайті мережі запущена спеціальна посадкова сторінка, де всі охочі можуть зареєструвати свій бізнес, залишити контактні дані та опис продукції. Після подання заявки з підприємцем зв’яжеться команда ЕКО МАРКЕТ, аби обговорити можливу співпрацю.

"Ініціатива "Своє для своїх" — це новий крок у розвитку партнерської моделі нашої мережі. Малий бізнес заслуговує на рівні можливості з великими виробниками. Ми хочемо, аби якісна локальна продукція отримувала доступ до національної полиці й для цього відкриваємо новий формат співпраці", — зазначає Віталій Старомінський, СМО ЕКО МАРКЕТ.

20 років на ринку з акцентом на національне

Мережа ЕКО МАРКЕТ працює в Україні з 2003 року. За цей час компанія виросла до понад 80 супермаркетів у 10 регіонах і забезпечує роботою понад 2300 співробітників.

Одним із ключових стратегічних напрямів компанії є підтримка українського виробника: станом на 2025 рік понад 80% асортименту в магазинах — продукція національного виробництва. Це позиція, яка не змінюється роками і яку компанія прагне лише посилювати.

"Підтримка українського виробника — не просто маркетингова кампанія, а частина ДНК ЕКО МАРКЕТ. Ми впевнені, що економічна незалежність починається з локальної економіки. І сьогодні ще важливіше створювати умови для розвитку малого бізнесу", — пояснює Віталій Старомінський.

Хто може подати заявку:

фермерські господарства;

невеликі виробничі підприємства;

сімейні крафтові бренди;

локальні виробники харчових продуктів з усіх регіонів України.

Головна умова українське походження товару, відповідність стандартам якості й готовність до зростання. В ЕКО МАРКЕТ наголошують, що будуть підтримувати локальних виробників на кожному етапі.

Як виробнику доєднатися до ініціативи:

Переходьте на спеціальну сторінку сайту ЕКО МАРКЕТ

Внизу сторінки заповніть спеціальну форму, в якій треба вказати: інформацію про себе, продукцію, контакти.

Після розгляду анкети менеджери зв’яжуться з потенційними партнерами для подальшого етапу співпраці.

Форма для заповнення. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Чому це важливо

Ініціатива "Своє для своїх" спрямована на системну підтримку малого бізнесу — саме тих, хто створює справжній український продукт, але не завжди має ресурс для масштабування.

Цей проєкт є логічним продовженням багаторічної стратегії компанії ЕКО МАРКЕТ, яка активно формує асортимент на користь локального виробника та популяризує споживання українського.